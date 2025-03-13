Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar

Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama yayınlama süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, sürüm işlem hatlarının kapsamlı bir görünümünü sunarak kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini zamanlamasına, izlemesine, planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. İşletmeler verimli ve etkili iç ve dış yayınlar sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşlemesini, ardışık düzen optimizasyonunu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalandırabilir ve yürütebilir. Uygulama sürümü düzenleme yazılımı, otomatikleştirilmiş bir CI/CD çerçevesini kolaylaştırarak sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve sürekli dağıtım araçlarına yönelik yerel işlevlerle bütünleşir veya bunları içerir.

Yeni Uygulama Gönder


GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.

Octopus Deploy

Octopus Deploy

octopus.com

Ahtapot Dağıtım, uygulamaların otomatik olarak birden fazla ortamda yönetilmesini ve dağıtılmasını sağlayan bir yazılım dağıtım platformudur.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud, bulut altyapısını yönetmek ve güvence altına almak için kullanıcı dostu bir platformdur. Gelişmiş güvenlik ve yönetim özellikleri sunar.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr, OpenSearch'ü tamamen barındırılan ve yönetilen bir hizmet olarak sunar. Veri alma, günlük kaydı ve arama gibi işlevler sağlar.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees, sürekli entegrasyon ve teslimat süreçlerini destekleyen kapsamlı bir yazılım dağıtım otomasyon platformudur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.