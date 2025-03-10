Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar

Instaclustr

instaclustr.com

OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına olanak tanır. Instaclustr Managed OpenSearch %100 açık kaynaklı bir çözümdür; bu, topluluk inovasyonu ve tedarikçi seçiminden yararlanacağınız ve aynı zamanda kullanımı kolay otomatik platformumuzdan ve uzman desteğimizden de yararlanacağınız anlamına gelir. Yönetilen Açık Arama çözümümüzü dakikalar içinde mevcut iş akışlarınıza ekleyin ve değerli kaynaklarınızı uygulama yığınınızın geri kalanına odaklanmak için serbest bırakın.