Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

mogenius

mogenius.com

mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü azaltır ve tedarikçiye bağımlı kalmadan her büyüklükteki ekip için etkili altyapı yönetimini kolaylaştırır. Platform, eksiksiz Kubernetes kontrolü için görünürlüğü, gözlemlenebilirliği ve otomasyonu tek bir çözümde birleştiriyor. CI/CD iş akışlarını optimize eder ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. mogenius, özellikle dahili kaynaklar sınırlı olduğunda hızlı bir şekilde dağıtım yapmak, bulut maliyetlerini azaltmak ve bakım masraflarını azaltmak isteyen ekipler için idealdir. DevOps ve Platform Mühendisleri birkaç gün içinde hızla kendi Dahili Geliştirici Platformunu kurabilirler. Ücretsiz plan mevcut.