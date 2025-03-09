Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama yayınlama süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, sürüm işlem hatlarının kapsamlı bir görünümünü sunarak kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini zamanlamasına, izlemesine, planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. İşletmeler verimli ve etkili iç ve dış yayınlar sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşlemesini, ardışık düzen optimizasyonunu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalandırabilir ve yürütebilir. Uygulama sürümü düzenleme yazılımı, otomatikleştirilmiş bir CI/CD çerçevesini kolaylaştırarak sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve sürekli dağıtım araçlarına yönelik yerel işlevlerle bütünleşir veya bunları içerir.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü azaltır ve tedarikçiye bağımlı kalmadan her büyüklükteki ekip için etkili altyapı yönetimini kolaylaştırır. Platform, eksiksiz Kubernetes kontrolü için görünürlüğü, gözlemlenebilirliği ve otomasyonu tek bir çözümde birleştiriyor. CI/CD iş akışlarını optimize eder ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. mogenius, özellikle dahili kaynaklar sınırlı olduğunda hızlı bir şekilde dağıtım yapmak, bulut maliyetlerini azaltmak ve bakım masraflarını azaltmak isteyen ekipler için idealdir. DevOps ve Platform Mühendisleri birkaç gün içinde hızla kendi Dahili Geliştirici Platformunu kurabilirler. Ücretsiz plan mevcut.
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına olanak tanır. Instaclustr Managed OpenSearch %100 açık kaynaklı bir çözümdür; bu, topluluk inovasyonu ve tedarikçi seçiminden yararlanacağınız ve aynı zamanda kullanımı kolay otomatik platformumuzdan ve uzman desteğimizden de yararlanacağınız anlamına gelir. Yönetilen Açık Arama çözümümüzü dakikalar içinde mevcut iş akışlarınıza ekleyin ve değerli kaynaklarınızı uygulama yığınınızın geri kalanına odaklanmak için serbest bırakın.
JFrog
jfrog.com
Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket teknolojileri ve araçlarıyla entegredir. Kuruluşlar, makine öğrenimi modelleri, uçta çalışan yazılımlar ve üretim veri merkezlerinde dağıtılan yazılımlar da dahil olmak üzere her tür yayın ve dağıtım ortamına yönelik tam izlenebilirlikten yararlanır.
CloudBees
cloudbees.com
Eksiksiz DevOps Platformu. CloudBees, yazılım dağıtım ekiplerinize işinizi dönüştürmeleri için güç verir. CloudBees platformu geliştirme, operasyon, BT, güvenlik ve iş ekiplerini aşağıdaki amaçlarla bir araya getirir: Ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışlarıyla hızlı oluşturun. Hız ve kontrole sahip özellikleri aşamalı olarak sunarak müşteri deneyimlerini sürekli olarak iyileştirin. Araçlar, ekipler, işlem hatları ve süreçler genelinde her şeyi daha yüksek düzeyde görünürlük, yönetim ve zekayla yönetin... tamamı kurumsal ölçekte
Octopus Deploy
octopus.com
Ahtapot Dağıtım, uygulamaların otomatik olarak birden fazla ortamda yönetilmesini ve dağıtılmasını sağlayan bir yazılım dağıtım platformudur.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity, bulut altyapınızı oluşturmanın ve yönetmenin en hızlı yoludur. Gravity'nin Dahili Geliştirici Platformu, mühendislik ekiplerinin bulutunuzda kod gerektirmeyen otomasyon ve korkuluklarla daha düşük bulut maliyetleriyle yazılım çalıştırmasına olanak tanır
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