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En Popüler Son Eklenenler Uygulama Sürümü Orkestrasyonu (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar

Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama sürüm süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini planlamasına, izlemesine, planlamasına, planlamasına ve yürütmesine olanak tanıyan kapsamlı bir sürüm boru hattı görünümü sunar. İşletmeler, verimli ve etkili iç ve dış sürümler sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşleme, boru hattı optimizasyonu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalayabilir ve yürütebilir. Uygulama Sürümü Orkestrasyon Yazılımı, otomatik bir CI/CD çerçevesini kolaylaştıran sürekli entegrasyon, sürekli dağıtım ve sürekli dağıtım araçları için yerel işlevsellik ile entegre olur veya bunları içerir.