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Uygulama Sürümü Orkestrasyonu (ARO) Araçları
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Uygulama Sürümü Orkestrasyonu (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar

Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama sürüm süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini planlamasına, izlemesine, planlamasına, planlamasına ve yürütmesine olanak tanıyan kapsamlı bir sürüm boru hattı görünümü sunar. İşletmeler, verimli ve etkili iç ve dış sürümler sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşleme, boru hattı optimizasyonu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalayabilir ve yürütebilir. Uygulama Sürümü Orkestrasyon Yazılımı, otomatik bir CI/CD çerçevesini kolaylaştıran sürekli entegrasyon, sürekli dağıtım ve sürekli dağıtım araçları için yerel işlevsellik ile entegre olur veya bunları içerir.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.

Octopus Deploy

Octopus Deploy

octopus.com

Ahtapot Dağıtım, uygulamaların otomatik olarak birden fazla ortamda yönetilmesini ve dağıtılmasını sağlayan bir yazılım dağıtım platformudur.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud, bulut altyapısını yönetmek ve güvence altına almak için kullanıcı dostu bir platformdur. Gelişmiş güvenlik ve yönetim özellikleri sunar.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr, OpenSearch'ü tamamen barındırılan ve yönetilen bir hizmet olarak sunar. Veri alma, günlük kaydı ve arama gibi işlevler sağlar.

NXT1 LaunchIT

NXT1 LaunchIT

nxt1.cloud

NXT1 LaunchIT, geliştiricilerin güvenli SaaS uygulamaları oluşturup işletmelerini otomatikleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış bir platformdur.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees, sürekli entegrasyon ve teslimat süreçlerini destekleyen kapsamlı bir yazılım dağıtım otomasyon platformudur.

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Uygulama Sürümü Orkestrasyonu (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog