GitHub

github.com

Github, Inc., GIT kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan bir Amerikan çokuluslu şirkettir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevini ve kendi özelliklerini sunar. Erişim kontrolü ve her proje için hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wikis gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi California'da bulunan 2018'den beri Microsoft'un bir yan kuruluşudur. Github temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticari. Ücretsiz GitHub hesapları açık kaynaklı projelere ev sahipliği yapmak için yaygın olarak kullanılır. Ocak 2019 itibariyle Github, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlara sınırsız özel depolar sunar, ancak depo başına yalnızca en fazla üç işbirliğine izin verir. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan sınırsız işbirliğine izin veriyor, ancak özel depoları ayda 2.000 eylemle sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibariyle Github, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla depoya sahip olduğunu (en az 28 milyon kamu depoları dahil) rapor ediyor ve bu da onu dünyanın en büyük kaynak kodu olmasını sağlıyor.