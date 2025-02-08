Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama yayınlama süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, sürüm işlem hatlarının kapsamlı bir görünümünü sunarak kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini zamanlamasına, izlemesine, planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. İşletmeler verimli ve etkili iç ve dış yayınlar sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşlemesini, ardışık düzen optimizasyonunu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalandırabilir ve yürütebilir. Uygulama sürümü düzenleme yazılımı, otomatikleştirilmiş bir CI/CD çerçevesini kolaylaştırarak sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve sürekli dağıtım araçlarına yönelik yerel işlevlerle bütünleşir veya bunları içerir.
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GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluşturulmuştur. Zaporozhets ve Valery Sizov. Kod orijinal olarak Ruby'de yazılmıştı, bazı kısımları daha sonra Go'da yeniden yazıldı; başlangıçta yazılım geliştirme konusunda bir ekiple işbirliği yapmak için bir kaynak kodu yönetimi çözümü olarak kullanıldı. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve ardından tüm DevOps yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme dönüştü. Mevcut teknoloji yığını Go, Ruby on Rails ve Vue.js'yi içermektedir. Temel işlevlerin açık kaynak (MIT) lisansı altında yayınlandığı, ek işlevlerin ise özel bir lisans altında olduğu açık çekirdekli bir geliştirme modelini izler.
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wiki'ler gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, 2018 yılından bu yana Microsoft'un bir yan kuruluşudur. GitHub, temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticaridir. Ücretsiz GitHub hesapları genellikle açık kaynaklı projeleri barındırmak için kullanılır. Ocak 2019 itibarıyla GitHub, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlar için sınırsız özel depo sunuyor ancak ücretsiz olarak depo başına yalnızca üç ortak çalışana izin veriyor. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan, sınırsız ortak çalışmaya izin veriyor ancak özel depoları ayda 2.000 işlem dakikasıyla sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibarıyla GitHub, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla veri havuzuna (en az 28 milyon halka açık veri havuzu dahil) sahip olduğunu ve bu durumun onu dünyadaki en büyük kaynak kodu barındırıcısı haline getirdiğini bildirmektedir.
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü azaltır ve tedarikçiye bağımlı kalmadan her büyüklükteki ekip için etkili altyapı yönetimini kolaylaştırır. Platform, eksiksiz Kubernetes kontrolü için görünürlüğü, gözlemlenebilirliği ve otomasyonu tek bir çözümde birleştiriyor. CI/CD iş akışlarını optimize eder ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. mogenius, özellikle dahili kaynaklar sınırlı olduğunda hızlı bir şekilde dağıtım yapmak, bulut maliyetlerini azaltmak ve bakım masraflarını azaltmak isteyen ekipler için idealdir. DevOps ve Platform Mühendisleri birkaç gün içinde hızla kendi Dahili Geliştirici Platformunu kurabilirler. Ücretsiz plan mevcut.
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına olanak tanır. Instaclustr Managed OpenSearch %100 açık kaynaklı bir çözümdür; bu, topluluk inovasyonu ve tedarikçi seçiminden yararlanacağınız ve aynı zamanda kullanımı kolay otomatik platformumuzdan ve uzman desteğimizden de yararlanacağınız anlamına gelir. Yönetilen Açık Arama çözümümüzü dakikalar içinde mevcut iş akışlarınıza ekleyin ve değerli kaynaklarınızı uygulama yığınınızın geri kalanına odaklanmak için serbest bırakın.
JFrog
jfrog.com
Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket teknolojileri ve araçlarıyla entegredir. Kuruluşlar, makine öğrenimi modelleri, uçta çalışan yazılımlar ve üretim veri merkezlerinde dağıtılan yazılımlar da dahil olmak üzere her tür yayın ve dağıtım ortamına yönelik tam izlenebilirlikten yararlanır.
CloudBees
cloudbees.com
Eksiksiz DevOps Platformu. CloudBees, yazılım dağıtım ekiplerinize işinizi dönüştürmeleri için güç verir. CloudBees platformu geliştirme, operasyon, BT, güvenlik ve iş ekiplerini aşağıdaki amaçlarla bir araya getirir: Ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışlarıyla hızlı oluşturun. Hız ve kontrole sahip özellikleri aşamalı olarak sunarak müşteri deneyimlerini sürekli olarak iyileştirin. Araçlar, ekipler, işlem hatları ve süreçler genelinde her şeyi daha yüksek düzeyde görünürlük, yönetim ve zekayla yönetin... tamamı kurumsal ölçekte
Octopus Deploy
octopus.com
2012 yılında kurulan Octopus Deploy, dünya çapında 25.000'den fazla şirket için başarılı dağıtımlara olanak tanıyor. Octopus Deploy'dan önce sürüm düzenleme ve DevOps otomasyon araçları hantaldı, büyük kuruluşlarla sınırlıydı ve vaat ettiklerini yerine getirmiyordu. Octopus Deploy, yazılım ekipleri tarafından popüler bir şekilde benimsenen ilk sürüm otomasyon aracıydı ve Dev & Ops ekiplerinin sürümleri otomatikleştirmesi ve çalışan yazılımı üretime sunması için yeni yollar keşfetmeye devam ediyoruz. Octopus Deploy, ekibinizin şunları yapabileceği tek yerdir: - Sürümleri yönetin - Karmaşık uygulama dağıtımlarını otomatikleştirin - Rutin ve acil durum operasyon görevlerini otomatikleştirin Tekrarlanabilir, güvenilir dağıtımlara odaklanma ve yazılım ekiplerinin nasıl çalıştığının derinlemesine anlaşılması, Octopus'u farklı kılar. Octopus, iyi otomasyonun ne olduğu konusundaki felsefemizi somutlaştırıyor; bu, on yıldır öğrendiğimiz ve geliştirdiğimiz bir şey ve milyonlarca başarılı dağıtımdır. En karmaşık dağıtım senaryolarını yönetmek için tasarlanan Octopus, runbook otomasyonu ve çoklu kiracılık gibi sınıfının en iyisi özellikleriyle sürekli dağıtımda lider olarak tanınmaktadır.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, modern uygulamalara yönelik yeni nesil bir CI/CD'dir. Işık hızında derlemeler ve Kanarya ve Mavi/Yeşil GitOps dağıtımlarıyla koddan buluta kadar otomatikleştirmenize yardımcı oluyoruz. GoodRx, Monday.com, Deloitte ve diğer şirketlerin DevOps ekipleri, yazılımlarını güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde oluşturmak ve dağıtmak için Codefresh'e güveniyor.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity, bulut altyapınızı oluşturmanın ve yönetmenin en hızlı yoludur. Gravity'nin Dahili Geliştirici Platformu, mühendislik ekiplerinin bulutunuzda kod gerektirmeyen otomasyon ve korkuluklarla daha düşük bulut maliyetleriyle yazılım çalıştırmasına olanak tanır
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