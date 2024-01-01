Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar - Brezilya
Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama yayınlama süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, sürüm işlem hatlarının kapsamlı bir görünümünü sunarak kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini zamanlamasına, izlemesine, planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. İşletmeler verimli ve etkili iç ve dış yayınlar sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşlemesini, ardışık düzen optimizasyonunu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalandırabilir ve yürütebilir. Uygulama sürümü düzenleme yazılımı, otomatikleştirilmiş bir CI/CD çerçevesini kolaylaştırarak sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve sürekli dağıtım araçlarına yönelik yerel işlevlerle bütünleşir veya bunları içerir.
Yeni Uygulama Gönder
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, modern uygulamalara yönelik yeni nesil bir CI/CD'dir. Işık hızında derlemeler ve Kanarya ve Mavi/Yeşil GitOps dağıtımlarıyla koddan buluta kadar otomatikleştirmenize yardımcı oluyoruz. GoodRx, Monday.com, Deloitte ve diğer şirketlerin DevOps ekipleri, yazılımlarını güvenli ve ölçeklenebil...
Octopus Deploy
octopus.com
2012 yılında kurulan Octopus Deploy, dünya çapında 25.000'den fazla şirket için başarılı dağıtımlara olanak tanıyor. Octopus Deploy'dan önce sürüm düzenleme ve DevOps otomasyon araçları hantaldı, büyük kuruluşlarla sınırlıydı ve vaat ettiklerini yerine getirmiyordu. Octopus Deploy, yazılım ekipleri ...
mogenius
mogenius.com
mogenius - Kubernetes Operasyon Platformu, iyileştirilmiş yazılım dağıtım mekanizmaları ve self servis yetenekleri aracılığıyla geliştirici üretkenliğine en iyi uygulamaları dahil ederek bulut ve şirket içi ortamlarda Kubernetes işlemlerini basitleştirir. Bu buluttan bağımsız platform, DevOps yükünü...
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına ...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity, bulut altyapınızı oluşturmanın ve yönetmenin en hızlı yoludur. Gravity'nin Dahili Geliştirici Platformu, mühendislik ekiplerinin bulutunuzda kod gerektirmeyen otomasyon ve korkuluklarla daha düşük bulut maliyetleriyle yazılım çalıştırmasına olanak tanır
CloudBees
cloudbees.com
Eksiksiz DevOps Platformu. CloudBees, yazılım dağıtım ekiplerinize işinizi dönüştürmeleri için güç verir. CloudBees platformu geliştirme, operasyon, BT, güvenlik ve iş ekiplerini aşağıdaki amaçlarla bir araya getirir: Ölçeklenebilir, tekrarlanabilir iş akışlarıyla hızlı oluşturun. Hız ve kontrole sa...
JFrog
jfrog.com
Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket te...