Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.
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Firebase
firebase.google.com
Firebase, geliştiricilerin mobil ve web uygulamaları ve oyunlar oluşturmasını sağlayan Google'ın bir geliştirme platformudur.
Retool
retool.com
Retool, kullanıcıların veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak dahili uygulamalar oluşturmasını sağlayan sürükleyici bir platformdur.
Supabase
supabase.com
Supabase, PostgreSQL tabanlı bir arka uç hizmetidir. Veritabanı, kimlik doğrulama, gerçek zamanlı güncellemeler ve dosya depolama sunar.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Plasmic
plasmic.app
Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.
Draftbit
draftbit.com
Draftbit, kullanıcıların görsel olarak mobil uygulama tasarlamalarını sağlayan bir platformdur. Kodlama bilgisi olmadan bile uygulama oluşturmaya yardımcı olur.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, kod yazmadan özelleştirilmiş iOS ve Android uygulamaları oluşturmanıza imkân tanıyan bir platformdur.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow, iş akışlarını yönetmek ve süreçleri otomatikleştirmek için düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser, kodlama bilgisi olmadan mobil uygulama oluşturmayı ve dağıtmayı sağlayan ücretsiz bir platformdur.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, kodlama bilgisi gerektirmeden iPhone ve Android için mobil uygulamalar oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel iş uygulamaları oluşturmasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
nandbox
nandbox.com
nandbox, kodlama gerektirmeden Android ve iOS için yerel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulama yapıcıdır.
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlama gerektirmeden çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yardımcı olan çok yönlü bir düşük kodlu platformdur.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery, kullanıcıların düşük kod ile özelleştirilebilir iç araçlar ve iş uygulamaları oluşturmalarını sağlayan bir UI oluşturucu platformudur.
Knack
knack.com
Knack, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel veritabanı uygulamaları oluşturmalarına olanak tanıyan bir no-code platformudur.
Back4App
back4app.com
Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.
Andromo
andromo.com
Andromo, kodlama bilgisi olmadan Android ve iOS için mobil uygulama oluşturmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, kodlama gerektirmeden e-posta ve açılış sayfaları tasarlamayı kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite, geliştiricilerin tercih ettikleri dilleri kullanarak hızlı bir şekilde uygulama arka uçları oluşturmasına olanak tanır ve altyapı yönetimini basitleştirir.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, düşük kodlu platform ile uygulama geliştirmeyi hızlı ve etkili hale getirir, çeşitli endüstrilere özel çözümler sunar.
Ionic
ionic.io
İyonik, tek bir kod tabanıyla Android, iOS ve Windows için platformlar arası mobil uygulamalar geliştirmeye olanak tanıyan açık kaynaklı bir çerçevedir.
Composable Prompts
composableprompts.com
Composable Prompts, kullanıcıların istemleri düzenlemesini ve yönetmesini sağlayarak iş akışlarını optimize eden bir AI/LLM uygulama platformudur.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların iş uygulamaları ve iç araçlar geliştirmesine yardımcı olur, çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyon sağlar.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks, kod yazmadan özel uygulamalar geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerini otomatikleştirir.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase, kod yazmadan özel iş yazılımları oluşturmayı sağlayan bir veritabanı uygulama geliştirme platformudur.
Chatroll
chatroll.com
Chatroll, kullanıcıların gerçek zamanlı sohbetler yapmasına, içerik paylaşmasına ve diğerleriyle etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir iletişim platformudur.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks, geliştiricilerin özel iş uygulamaları hızlıca oluşturmasını sağlayan bir düşük kod platformudur. AI destekli özgün bileşenler ve entegrasyon imkanı sunar.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet, kod bilgisi olmadan uygulama oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, önceden hazırlanmış şablonlar ile mobil ve web uygulamaları geliştirebilir.
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri ve diğer web/mobil uygulamalar geliştirmek için düşük kod platformu sunan bir teknolojidir. Hızlı ve ekonomik ürün geliştirmeyi destekler.
Mendix
mendix.com
Mendix, web ve mobil uygulamaların düşük kodla geliştirilmesini sağlayan bir platformdur, AI özellikleriyle akıllı deneyimler yaratmayı destekler.
Appward
appward.com
Appward, 80'den fazla uygulama sunarak işletmelerin yönetim ve süreçlerini merkezileştirip verimliliği artırmalarına yardımcı olur.
Bryj
bryj.ai
Bryj, AI destekli bir SaaS platformu ile mobil uygulama deneyimleri sunar. İşletme sistemlerini birleştirir ve sürekli destek sağlar.
Workhall
workhall.com
Workhall, iş süreçlerini kolaylaştıran, görev yönetimi ve işbirliği için bir dijital platformdur. Gerçek zamanlı veri paylaşımı ve özelleştirilmiş iş akışları sunar.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps, masaüstü, mobil ve giyilebilir cihazlar için özel kurumsal uygulamalar geliştiren bir bulut platformudur. Çevrimdışı çalışabilme özelliği sunar.
Pega
pega.com
PEGA, süreç yönetimi ve dijital dönüşümü destekleyen, düşük kodla uygulama geliştirme imkanı sunan, entegre bir yazılım platformudur.
Quixy
quixy.com
Quixy, kodlama gerektirmeden iş süreçlerini yönetmeye ve otomatikleştirmeye imkan tanıyan bulut tabanlı bir dijital dönüşüm platformudur.
Genezio
genezio.com
Genezio, geliştiricilere uygulama oluşturma, dağıtma ve yönetme imkanı sunan, ölçeklenebilir sunucusuz bir platformdur.
Servoy
servoy.com
Servoy, karmaşık iş uygulamalarını hızlıca geliştirmek ve dağıtmak için bir platform sunar. Geliştiricilerin veri yönetimi ve form tasarımı üzerinde kontrol sağlamalarına yardımcı olur.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, çeşitli sistemler arasında veri entegrasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. API tasarımı ve otomasyon desteği sunar.
Weavy
weavy.com
Weavy, geliştiricilerin uygulamalarına sohbet, dosya paylaşımı ve işbirliği özellikleri eklemesine olanak tanıyan kapsamlı bir araç setidir.
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