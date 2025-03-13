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Uygulama Geliştirme Platformları
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Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar

Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase, geliştiricilerin mobil ve web uygulamaları ve oyunlar oluşturmasını sağlayan Google'ın bir geliştirme platformudur.

Retool

Retool

retool.com

Retool, kullanıcıların veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak dahili uygulamalar oluşturmasını sağlayan sürükleyici bir platformdur.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase, PostgreSQL tabanlı bir arka uç hizmetidir. Veritabanı, kimlik doğrulama, gerçek zamanlı güncellemeler ve dosya depolama sunar.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Draftbit, kullanıcıların görsel olarak mobil uygulama tasarlamalarını sağlayan bir platformdur. Kodlama bilgisi olmadan bile uygulama oluşturmaya yardımcı olur.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire, kod yazmadan özelleştirilmiş iOS ve Android uygulamaları oluşturmanıza imkân tanıyan bir platformdur.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow, iş akışlarını yönetmek ve süreçleri otomatikleştirmek için düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppsGeyser, kodlama bilgisi olmadan mobil uygulama oluşturmayı ve dağıtmayı sağlayan ücretsiz bir platformdur.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie, kodlama bilgisi gerektirmeden iPhone ve Android için mobil uygulamalar oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel iş uygulamaları oluşturmasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox, kodlama gerektirmeden Android ve iOS için yerel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulama yapıcıdır.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio, kodlama gerektirmeden çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yardımcı olan çok yönlü bir düşük kodlu platformdur.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery, kullanıcıların düşük kod ile özelleştirilebilir iç araçlar ve iş uygulamaları oluşturmalarını sağlayan bir UI oluşturucu platformudur.

Knack

Knack

knack.com

Knack, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel veritabanı uygulamaları oluşturmalarına olanak tanıyan bir no-code platformudur.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo, kodlama bilgisi olmadan Android ve iOS için mobil uygulama oluşturmayı kolaylaştıran bir platformdur.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer, kodlama gerektirmeden e-posta ve açılış sayfaları tasarlamayı kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite, geliştiricilerin tercih ettikleri dilleri kullanarak hızlı bir şekilde uygulama arka uçları oluşturmasına olanak tanır ve altyapı yönetimini basitleştirir.

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems, düşük kodlu platform ile uygulama geliştirmeyi hızlı ve etkili hale getirir, çeşitli endüstrilere özel çözümler sunar.

Ionic

Ionic

ionic.io

İyonik, tek bir kod tabanıyla Android, iOS ve Windows için platformlar arası mobil uygulamalar geliştirmeye olanak tanıyan açık kaynaklı bir çerçevedir.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Composable Prompts, kullanıcıların istemleri düzenlemesini ve yönetmesini sağlayarak iş akışlarını optimize eden bir AI/LLM uygulama platformudur.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların iş uygulamaları ve iç araçlar geliştirmesine yardımcı olur, çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyon sağlar.

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks, kod yazmadan özel uygulamalar geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerini otomatikleştirir.

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase, kod yazmadan özel iş yazılımları oluşturmayı sağlayan bir veritabanı uygulama geliştirme platformudur.

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatroll, kullanıcıların gerçek zamanlı sohbetler yapmasına, içerik paylaşmasına ve diğerleriyle etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir iletişim platformudur.

Progress

Progress

progress.com

İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks, geliştiricilerin özel iş uygulamaları hızlıca oluşturmasını sağlayan bir düşük kod platformudur. AI destekli özgün bileşenler ve entegrasyon imkanı sunar.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet, kod bilgisi olmadan uygulama oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, önceden hazırlanmış şablonlar ile mobil ve web uygulamaları geliştirebilir.

8base

8base

8base.com

8base, SaaS çözümleri ve diğer web/mobil uygulamalar geliştirmek için düşük kod platformu sunan bir teknolojidir. Hızlı ve ekonomik ürün geliştirmeyi destekler.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix, web ve mobil uygulamaların düşük kodla geliştirilmesini sağlayan bir platformdur, AI özellikleriyle akıllı deneyimler yaratmayı destekler.

Appward

Appward

appward.com

Appward, 80'den fazla uygulama sunarak işletmelerin yönetim ve süreçlerini merkezileştirip verimliliği artırmalarına yardımcı olur.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Bryj, AI destekli bir SaaS platformu ile mobil uygulama deneyimleri sunar. İşletme sistemlerini birleştirir ve sürekli destek sağlar.

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall, iş süreçlerini kolaylaştıran, görev yönetimi ve işbirliği için bir dijital platformdur. Gerçek zamanlı veri paylaşımı ve özelleştirilmiş iş akışları sunar.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps, masaüstü, mobil ve giyilebilir cihazlar için özel kurumsal uygulamalar geliştiren bir bulut platformudur. Çevrimdışı çalışabilme özelliği sunar.

Pega

Pega

pega.com

PEGA, süreç yönetimi ve dijital dönüşümü destekleyen, düşük kodla uygulama geliştirme imkanı sunan, entegre bir yazılım platformudur.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy, kodlama gerektirmeden iş süreçlerini yönetmeye ve otomatikleştirmeye imkan tanıyan bulut tabanlı bir dijital dönüşüm platformudur.

Genezio

Genezio

genezio.com

Genezio, geliştiricilere uygulama oluşturma, dağıtma ve yönetme imkanı sunan, ölçeklenebilir sunucusuz bir platformdur.

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy, karmaşık iş uygulamalarını hızlıca geliştirmek ve dağıtmak için bir platform sunar. Geliştiricilerin veri yönetimi ve form tasarımı üzerinde kontrol sağlamalarına yardımcı olur.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit, çeşitli sistemler arasında veri entegrasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. API tasarımı ve otomasyon desteği sunar.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy, geliştiricilerin uygulamalarına sohbet, dosya paylaşımı ve işbirliği özellikleri eklemesine olanak tanıyan kapsamlı bir araç setidir.

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