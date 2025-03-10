Genezio

genezio.com

Ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanız ve dağıtmanız için size kapsamlı yetenekler sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil yerel bulut platformu. genezio araç zinciri: 1. genezio.rpc Herhangi bir dilde yazım uyumlu API'ler ile uygulamaları daha hızlı oluşturun. Typesafe API'ler, REST API'lere göre daha az hataya açık parametre aktarımı ve doftware tasarımında daha doğal bir paradigma anlamına gelir. tRPC'ye benzer ancak herhangi bir arka uç dilinden herhangi bir ön uç diline. Artık Javasript/Typescript'i destekliyor; DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python ve diğerleri de yakında desteklenecek. 2. genezio.backend Aşağıdakileri içeren bir Hizmet olarak Tam Arka Uç: - Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: E-posta/şifre, Google ve GitHub yöntemlerini destekleyen, kullanıma hazır kullanıcı kimlik doğrulaması. - Veritabanı Desteği: Ortaklar aracılığıyla Redis veya Postgres gibi seçeneklerle entegre veritabanı yönetimi veya kendi veritabanınıza bağlanma. - Postacı benzeri Arayüz: Kullanıcı dostu bir web arayüzü ile arka ucunuzu zahmetsizce test edin. - Gerçek zamanlı (yakında): Uzun süre çalışan sunucuları AWS'de genezio.deploy aracılığıyla destekleyeceğiz ve arka uç ile ön uç arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayacağız. 3. genezio.serverless Tek komutla Sıfır DevOps dağıtımı - AWS Lambda'ya dağıtın, otomatik olarak ölçeklendirin ve kısa sürede uzun süre çalışan sunucuları destekleyin. Netlify ve Vercel entegrasyon planlarıyla AWS Cloud Front'ta kolay dağıtım. 4. genezio.cloud Bu, daha düşük maliyetle daha iyi soğuk ve sıcak başlangıçlar sağlayacak, üzerinde çalışılan tek çekirdek tabanlı bir buluttur. Hız, esneklik ve sahipliğin tam yığın geliştirme için yeni standardı tanımladığı genezio'ya katılın.