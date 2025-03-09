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Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.
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8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyor; daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik. Ek olarak, dijital ajanslar müşteri projelerini daha hızlı teslim etmek, marjlarını artırmak ve az bulunan ve pahalı yazılım geliştirme yeteneklerine olan bağımlılıklarını azaltmak için 8base'i kullanıyor. 8base, AWS'de barındırılan, API'ler için dünyanın en sağlam GraphQL tabanlı sorgu dilini kullanıma sunan, yapılandırılabilir, sunucusuz, az kodlu bir geliştirme çerçevesidir; ve diğer platformlardan farklı olarak 8base, ana akım geliştiricilere hitap eden standartları ve yaygın olarak kabul edilen teknolojileri kullanmak ve bir yaratıcının fikri mülkiyetinin ihtiyaç duyulması halinde diğer platformlara taşınabilmesini sağlamak üzere sıfırdan inşa edilmiştir. 8base şunları sunar: 1) yazılım arka uçları ve API'ler oluşturmak için az kodlu geliştirme araçları; 2) 8base araçları kullanılarak oluşturulan uygulamaları çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem ve depolama altyapısı; 3) görsel ön uç geliştirme araçları; 4) müşterilere 8base kullanarak uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmak için bir ortak ağ aracılığıyla tasarım ve geliştirme hizmetleri. 8base ilk kez 2019'da ticarileştirildi. Bugün, çok sayıda çok kiracılı SaaS ve pazar yeri startup'ları, özel yazılım geliştirme ajansları ve danışmanlık şirketleri ile IBM Global Services/NATO ve Florida Uluslararası Üniversitesi gibi daha büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere binlerce müşteri 8base'i temel alıyor.
Knack
knack.com
Knack, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel veritabanı uygulamaları oluşturmalarına olanak tanıyan bir no-code platformudur.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, kodlama gerektirmeden e-posta ve açılış sayfaları tasarlamayı kolaylaştıran bir web uygulamasıdır.
Bryj
bryj.ai
Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sağlayan, UX pazarlama araçlarını destekleyen ve birinci sınıf müşteri deneyimlerini desteklemek için bir uygulama stüdyosu yapılandırıcısından yararlanan tek kaynaklı bir çözümle destekler. Başarılı bir mobil uygulamayı başlatmak ve sürdürmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğumuza güvenebilirsiniz. Gelecekteki işletim sistemi veya cihaz değişiklikleri, uygulama mağazası yayınlama, izleme veya güvenlik konusunda endişelenmenize gerek kalmaması için teknoloji ve uzman ekibimizin sürekli desteğinden yararlanın. Teknik ayrıntıları bize bırakın, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Bu kurumsal düzeyde gönül rahatlığıdır.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, kodlama bilgisi gerektirmeden iPhone ve Android için mobil uygulamalar oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Composable Prompts
composableprompts.com
Composable Prompts, kullanıcıların istemleri düzenlemesini ve yönetmesini sağlayarak iş akışlarını optimize eden bir AI/LLM uygulama platformudur.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı Arayüzü Kitlerimiz, geliştirme ekiplerinin temel ürününüze odaklanırken işlevselliği artırmasına ve kullanıcılar arasında bağlantı kurmasına olanak tanır. Tüm Weavy özellikleri, kullanıcılarınızın zaten aşina olduğu üçüncü taraf araçlarla entegrasyonları içerir: Zoom ve Teams video konferansı, Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box dosya paylaşımı, belge senkronizasyonu ve uygulamanızın içinde bağlamsal olarak sürüm oluşturma için özellikler ekleyin. Weavy, uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların üretken ve etkileşimli olmaları için ihtiyaç duydukları özellikleri doğrudan uygulamalarına hızlı bir şekilde eklemelerine olanak tanır. API, SDK'larımız ve kullanıcı arayüzü kitlerimiz sayesinde sohbet, yayın ve dosya özelliklerini aylar değil birkaç gün içinde ve şirket içi oluşturma maliyetinin çok altında bir maliyetle devreye alabilirsiniz. Kullanıcı deneyiminizi geliştiren, kullanıcı etkileşimini ve uygulamanıza bağımlılığı artıran işlevler eklerken temel ürününüze odaklanın.
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazla memnun müşteriye katılın, ücretsiz ve profesyonelce tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapın ve nandbox uygulama oluşturucuyu 14 günlük deneme süresiyle deneyin; üstelik bunların hepsini geliştirmeye bir dolar harcamadan veya önceden kodlama deneyimi gerektirmeden yapın.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
Back4App
back4app.com
Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery, kullanıcıların düşük kod ile özelleştirilebilir iç araçlar ve iş uygulamaları oluşturmalarını sağlayan bir UI oluşturucu platformudur.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet, herkesin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirmesine olanak tanıyan, kodsuz/düşük kodlu bir uygulama oluşturucudur. İster bir sonraki konferansınızda misafirlerin katılımını sağlamanın bir yolunu arayan Etkinlik Koordinatörü olun, ister çalışanların içerik konusundaki anlayışını bir testle test etmek isteyen bir Eğitmen olun, ZERO kodlama ile Fliplet'te şaşırtıcı, etkili ve güçlü bir uygulama oluşturabilirsiniz. Platforma 100'den fazla işletme ve birçok küçük işletme müşteri olarak güvenmektedir. Fliplet ile kullanıcılar istedikleri her şeyi sıfırdan oluşturabilirler ancak platform ayrıca aşağıdaki kullanım durumları için 15'ten fazla farklı önceden oluşturulmuş şablon sunar: - Öğrenme - Dizin - Pazarlama - İnovasyon/fikir yönetimi - Onay iş akışı - Portal uygulaması - Satış Etkinleştirme - İletişim - Veri yakalama - Acil durum yönetimi - Etkinlikler - Çok dilli - Uzaktan ve ofis yönetimi - Görev yönetimi - Raporlama Uygulaması - Sıfırdan oluşturulacak boş çözüm
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks, kod yazmadan özel uygulamalar geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile iş süreçlerini otomatikleştirir.
Servoy
servoy.com
ISV'ler ve Kurumsallar tarafından karmaşık platformlar arası iş uygulamalarını modernleştirmek, oluşturmak ve dağıtmak için kullanılan bir Hızlı Uygulama Geliştirme platformu. Müşterilerimize "yığın" sağlayarak, gerçekten değer katacakları kısımlara (UX, iş mantığı ve son kullanıcılar) odaklanabilirler.
Andromo
andromo.com
Andromo, kodlama bilgisi olmadan Android ve iOS için mobil uygulama oluşturmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite, geliştiricilerin tercih ettikleri dilleri kullanarak hızlı bir şekilde uygulama arka uçları oluşturmasına olanak tanır ve altyapı yönetimini basitleştirir.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps, ön saflardaki ekiplerin çevrimdışı olduklarında bile masaüstü, mobil ve giyilebilir cihazlarda kullandıkları özel endüstriyel sınıf uygulamalar oluşturmaya yönelik tam kapsamlı bir platformdur. JourneyApps, rakipsiz bir web IDE'si (OXIDE), bir uygulama çalışma zamanı ve sunucusuz bilgi işlem motoruna sahip yerleşik bir bulut arka ucu sağlar. Özellikler, çevrimdışı çalışma için PowerSync gibi endüstriyel düzeyde yetenekler içerir.
Genezio
genezio.com
Ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanız ve dağıtmanız için size kapsamlı yetenekler sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil yerel bulut platformu. genezio araç zinciri: 1. genezio.rpc Herhangi bir dilde yazım uyumlu API'ler ile uygulamaları daha hızlı oluşturun. Typesafe API'ler, REST API'lere göre daha az hataya açık parametre aktarımı ve doftware tasarımında daha doğal bir paradigma anlamına gelir. tRPC'ye benzer ancak herhangi bir arka uç dilinden herhangi bir ön uç diline. Artık Javasript/Typescript'i destekliyor; DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python ve diğerleri de yakında desteklenecek. 2. genezio.backend Aşağıdakileri içeren bir Hizmet olarak Tam Arka Uç: - Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: E-posta/şifre, Google ve GitHub yöntemlerini destekleyen, kullanıma hazır kullanıcı kimlik doğrulaması. - Veritabanı Desteği: Ortaklar aracılığıyla Redis veya Postgres gibi seçeneklerle entegre veritabanı yönetimi veya kendi veritabanınıza bağlanma. - Postacı benzeri Arayüz: Kullanıcı dostu bir web arayüzü ile arka ucunuzu zahmetsizce test edin. - Gerçek zamanlı (yakında): Uzun süre çalışan sunucuları AWS'de genezio.deploy aracılığıyla destekleyeceğiz ve arka uç ile ön uç arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayacağız. 3. genezio.serverless Tek komutla Sıfır DevOps dağıtımı - AWS Lambda'ya dağıtın, otomatik olarak ölçeklendirin ve kısa sürede uzun süre çalışan sunucuları destekleyin. Netlify ve Vercel entegrasyon planlarıyla AWS Cloud Front'ta kolay dağıtım. 4. genezio.cloud Bu, daha düşük maliyetle daha iyi soğuk ve sıcak başlangıçlar sağlayacak, üzerinde çalışılan tek çekirdek tabanlı bir buluttur. Hız, esneklik ve sahipliğin tam yığın geliştirme için yeni standardı tanımladığı genezio'ya katılın.
Workhall
workhall.com
Workhall, iş faaliyetlerinizin operasyonlarını kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir İşletme Operasyonları Desteği (BOS) platformudur. İster üst düzey bir pozisyona sahip olun, ister bir departmanı yönetin, bir ekibe liderlik edin veya bireysel olarak katkıda bulunun, Workhall sizi zahmetsizce uygulamalar oluşturmak, gerçek zamanlı kurumsal verilere erişmek, görevleri devretmek, ekip üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve İşletmenizin çeşitli yönlerine ilişkin içgörüler arayın. Tüm bunlar, doğal dil komutları ve kullanıcı dostu, kodsuz bir yaklaşımla elde edilir ve karmaşıklıklar ortadan kaldırılır. Üretken yapay zeka yeteneklerinin, mikro hizmet tabanlı mimarinin ve yeniden kullanılabilir işlevsel bileşenler deposunun gücünden yararlanan Workhall, iş operasyonlarınızı desteklemeye ve geliştirmeye adanmış güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli bir yazılım platformu olarak duruyor. Yalnızca mevcut yatırımlarınızı optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda kuruluşunuz genelinde sürekli iyileştirme sağlamanıza da olanak tanır.
Chatroll
chatroll.com
Chatroll, kullanıcıların gerçek zamanlı sohbetler yapmasına, içerik paylaşmasına ve diğerleriyle etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir iletişim platformudur.
Plasmic
plasmic.app
Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlama gerektirmeden çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yardımcı olan çok yönlü bir düşük kodlu platformdur.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
Draftbit
draftbit.com
Draftbit, kullanıcıların görsel olarak mobil uygulama tasarlamalarını sağlayan bir platformdur. Kodlama bilgisi olmadan bile uygulama oluşturmaya yardımcı olur.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ, düşük kodlu bir platformdur. Kullanıcıların iş uygulamaları ve iç araçlar geliştirmesine yardımcı olur, çeşitli veri kaynaklarıyla entegrasyon sağlar.
Firebase
firebase.google.com
Firebase, geliştiricilerin mobil ve web uygulamaları ve oyunlar oluşturmasını sağlayan Google'ın bir geliştirme platformudur.
Ionic
ionic.io
İyonik, tek bir kod tabanıyla Android, iOS ve Windows için platformlar arası mobil uygulamalar geliştirmeye olanak tanıyan açık kaynaklı bir çerçevedir.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, entegrasyon ve kurumsal az kodlu uygulama geliştirmeye yönelik sağlam çözümlerle iş dönüşümünü güçlendirir. Şirket içi, bulut tabanlı ve SaaS sistemlerinin değerini artırmak ve dijital yolculuğu hızlandırmak için iPaaS, APIM, EDI ve LCAP'nin gücünü birleştiren ve basitleştiren tek sağlayıcıyız. Dünya çapında binlerce kuruluş, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden zamandan ve paradan tasarruf etmelerine, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalarına ve riski azaltmalarına yardımcı olmak için Jitterbit'in köklü uzmanlığına, ödüllü teknolojisine ve kapsamlı ortak ağına güveniyor. İşletmeler, Jitterbit ile birlikte daha mutlu, daha üretken insanlar yaratırken operasyonlarını dönüştürebilir ve geleceğe hazır hale getirebilir.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow, iş akışlarını yönetmek ve süreçleri otomatikleştirmek için düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur.
Mendix
mendix.com
Mendix, web ve mobil uygulamaların düşük kodla geliştirilmesini sağlayan bir platformdur, AI özellikleriyle akıllı deneyimler yaratmayı destekler.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, düşük kodlu platform ile uygulama geliştirmeyi hızlı ve etkili hale getirir, çeşitli endüstrilere özel çözümler sunar.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser, kodlama bilgisi olmadan mobil uygulama oluşturmayı ve dağıtmayı sağlayan ücretsiz bir platformdur.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel iş uygulamaları oluşturmasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Quixy
quixy.com
Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflığı ve üretkenliği artırarak sınırsız kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.
Retool
retool.com
Retool, kullanıcıların veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak dahili uygulamalar oluşturmasını sağlayan sürükleyici bir platformdur.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Supabase
supabase.com
Supabase, PostgreSQL tabanlı bir arka uç hizmetidir. Veritabanı, kimlik doğrulama, gerçek zamanlı güncellemeler ve dosya depolama sunar.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks, geliştiricilerin hızlı bir şekilde kurumsal düzeyde özel dahili uygulamalar oluşturmasına yönelik düşük kodlu bir platformdur. Yeni kurulan şirketlerden büyük kuruluşlara kadar binlerce kuruluş, müşteri desteğini kolaylaştırmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Superblock'ları kullanıyor. Süper bloklar, derinlemesine gömülü üretken yapay zekaya sahip güçlü yapı taşlarını açığa çıkararak geliştirmeyi hızlandırır; Geliştiriciler birkaç dakika içinde sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü aracılığıyla kendi uygulama düzenini oluşturabilir, herhangi bir veritabanı veya API ile entegre olabilir, izinleri yapılandırabilir ve uygulamalarını üretime dağıtabilir. Superblock'lardaki her şey esnek ve genişletilebilir olup, Javascript veya Python kullanılarak benzersiz kullanım durumunuza uyacak şekilde genişletilebilen önceden oluşturulmuş bileşenler ve eklentilerden oluşan geniş bir kitaplığa sahiptir. Ek olarak, Superblocks yapay zekaya öncelik verir, böylece Superblocks Copilot ile geliştirme sırasında üretken yapay zekadan yerel olarak yararlanabilir, uygulamaları yapay zeka ile zenginleştirebilir ve yapay zeka yeteneklerini doğrudan son kullanıcılara sunabilirsiniz. Superblocks, uygun ölçekte elit uygulama performansı, sağlam denetim günlüğü tutma, karmaşık erişim kontrolleri desteği ve şirket içi dağıtımlara yönelik yenilikçi aracı tabanlı yaklaşımla kuruluşlar için tasarlanmıştır.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase, kod yazmadan özel iş yazılımları oluşturmayı sağlayan bir veritabanı uygulama geliştirme platformudur.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, kod yazmadan özelleştirilmiş iOS ve Android uygulamaları oluşturmanıza imkân tanıyan bir platformdur.
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