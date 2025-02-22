Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.
Yeni Uygulama Gönder
Supabase
supabase.com
Firebase'e Açık Kaynak Alternatifi. 2 dakikadan kısa sürede bir arka uç oluşturun. Projenize Postgres Veritabanı, Kimlik Doğrulama, anlık API'ler, gerçek zamanlı abonelikler ve Depolama ile başlayın.
Firebase
firebase.google.com
Geliştiricilerin kullanıcıların seveceği uygulamalar ve oyunlar oluşturmasına yardımcı olan Google'ın mobil ve web uygulaması geliştirme platformu Firebase'i keşfedin. Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurulan bağımsız bir şirketti. 2014 yılında Google platformu satın aldı ve şu anda uygulama geliştirme konusunda amiral gemisi teklifi haline geldi.
Draftbit
draftbit.com
PROTOTİPLERİ BIRAKIN. Yerel mobil uygulamaları görsel olarak tarayıcınızdan oluşturun. EKRANLARI KOLAYLIKLA DÜZENLEYİN. Draftbit ile ekranlarınızı oluşturmak çok kolaydır. Öğe eklemek için işaretleyip tıklamanız, her şeyi düzenlemek için ise sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Bina oluşturmanıza yardımcı olacak bazı kullanışlı ekran örnekleri oluşturduk. BIÇLAR VE BLOKLARDAN YARARLANIN. Hızlı bir şekilde montaj yapmak için tasarım sistemimizle başlayın. Aklınızdaki her şeyi oluşturmanıza yardımcı olmak için hem Bitleri (düşük seviyeli öğeler) hem de Blokları (daha karmaşık bileşenler) içerir. KENDİ TASARIM SİSTEMİNİZİ YARATIN. Tasarım sistemimizin ötesine geçmeniz mi gerekiyor? Sorun değil! Düşük seviyeli temel unsurları kullanılabilir hale getiriyoruz ve projeniz boyunca yeniden kullanmak üzere kendi özel bloklarınızı kaydetmenize olanak sağlıyoruz. NAVİGASYON DAHİLİ. Uygulamanız harika görünen ekranlardan daha fazlasıdır, değil mi? Draftbit ile tıpkı ekranlarınızı oluşturduğunuz gibi navigasyonunuzu da oluşturabilirsiniz: görsel olarak. İHRACATA HER ZAMAN HAZIRIZ. Draftbit ile asla tuzağa düşmezsiniz. Temiz, üretime hazır React Native kodunu kolayca dışa aktarabilirsiniz. OLUŞTURDUĞUNCA ÖNİZLEME VE YAYINLAMA. Uygulamanızı oluştururken görüntülemek için canlı önizlemeyi kullanın. Başkalarıyla paylaşmaya hazır mısınız? Sadece bir yapı yayınlayın ve bağlantıyı paylaşın.
Back4App
back4app.com
Back4app, modern uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu bir arka uçtur. Arka uç geliştirmeyi hızlandırır, geliştirme üretkenliğini artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan uygulamaları ölçeklendirir.
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazla memnun müşteriye katılın, ücretsiz ve profesyonelce tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapın ve nandbox uygulama oluşturucuyu 14 günlük deneme süresiyle deneyin; üstelik bunların hepsini geliştirmeye bir dolar harcamadan veya önceden kodlama deneyimi gerektirmeden yapın.
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu bir platformdur. Zoho Creator şunları içerir: - Zoho ContactManager, kişileri, görevleri ve anlaşmaları tek bir yerde düzenlemenizi sağlayan çevrimiçi bir kişi yönetimi yazılımıdır.
Retool
retool.com
Retool, dahili araçlar oluşturmanın hızlı yoludur. Yapı taşlarımızı sürükleyip bırakın ve anında kendi araçlarınızı oluşturmak için bunları veritabanlarınıza ve API'larınıza bağlayın. Postgres, REST API'leri, GraphQL, Firebase, Google sayfaları ve daha fazlası ile bağlanır. Geliştiriciler tarafından geliştiriciler için inşa edildi. Startups ve Fortune 500'ler tarafından güvenilir. Ücretsiz kaydolun.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünleşir.
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyor; daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik. Ek olarak, dijital ajanslar müşteri projelerini daha hızlı teslim etmek, marjlarını artırmak ve az bulunan ve pahalı yazılım geliştirme yeteneklerine olan bağımlılıklarını azaltmak için 8base'i kullanıyor. 8base, AWS'de barındırılan, API'ler için dünyanın en sağlam GraphQL tabanlı sorgu dilini kullanıma sunan, yapılandırılabilir, sunucusuz, az kodlu bir geliştirme çerçevesidir; ve diğer platformlardan farklı olarak 8base, ana akım geliştiricilere hitap eden standartları ve yaygın olarak kabul edilen teknolojileri kullanmak ve bir yaratıcının fikri mülkiyetinin ihtiyaç duyulması halinde diğer platformlara taşınabilmesini sağlamak üzere sıfırdan inşa edilmiştir. 8base şunları sunar: 1) yazılım arka uçları ve API'ler oluşturmak için az kodlu geliştirme araçları; 2) 8base araçları kullanılarak oluşturulan uygulamaları çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem ve depolama altyapısı; 3) görsel ön uç geliştirme araçları; 4) müşterilere 8base kullanarak uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmak için bir ortak ağ aracılığıyla tasarım ve geliştirme hizmetleri. 8base ilk kez 2019'da ticarileştirildi. Bugün, çok sayıda çok kiracılı SaaS ve pazar yeri startup'ları, özel yazılım geliştirme ajansları ve danışmanlık şirketleri ile IBM Global Services/NATO ve Florida Uluslararası Üniversitesi gibi daha büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere binlerce müşteri 8base'i temel alıyor.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery nedir ve ne için kullanılabilir? UI Bakery, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan, sezgisel olarak anlaşılabilen bir kullanıcı arayüzü oluşturucusudur. Uygulamanızı oluştururken kullanabileceğiniz bir dizi hazır şablon, önceden tanımlanmış widget ve diğer kullanıcı arayüzü bileşenlerini sunar. Veri bağlantısı ve API entegrasyonu sağlandığında, UI Bakery'de oluşturduğunuz ön ucu veritabanlarınıza, API'lerinize ve üçüncü taraf hizmetlerine bağlayabilirsiniz. Ayrıca UI Bakery, UI kitaplıkları, erişim kontrolleri yapılandırması, NPM modülü güncellemeleri ile ilgili her şeyi yönetir, dolayısıyla endişelenmenize gerek yoktur.
Bryj
bryj.ai
Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sağlayan, UX pazarlama araçlarını destekleyen ve birinci sınıf müşteri deneyimlerini desteklemek için bir uygulama stüdyosu yapılandırıcısından yararlanan tek kaynaklı bir çözümle destekler. Başarılı bir mobil uygulamayı başlatmak ve sürdürmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğumuza güvenebilirsiniz. Gelecekteki işletim sistemi veya cihaz değişiklikleri, uygulama mağazası yayınlama, izleme veya güvenlik konusunda endişelenmenize gerek kalmaması için teknoloji ve uzman ekibimizin sürekli desteğinden yararlanın. Teknik ayrıntıları bize bırakın, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz. Bu kurumsal düzeyde gönül rahatlığıdır.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıyor. Şekillendirilebilir İstemler, ölçeği veya etki alanı ne olursa olsun her işletmenin LLM'lerin yerel veri işleme özelliklerinden mümkün olan en verimli şekilde yararlanabilmesini sağlar. Composable Prompts, AI/LLM uygulamaları oluşturmaya yönelik bir platform olarak geliştirildi. Composable Prompts'ın kapsamlı araç seti, kurumsal ekiplerin iş süreçlerini ve uygulamalarını artıran ve otomatikleştiren LLM destekli görevleri tasarlamasına, dağıtmasına ve çalıştırmasına olanak tanır. Composable Prompts paketi, ilkel, metin tabanlı etkileşimlerden yapılandırılmış, verimli ve entegre içerik işleme dünyasına geçiş yapan, yapılandırılmış, alana özgü bir yaklaşım sunar. Şekillendirilebilir İstemlerin Temel Teklifleri: * Etkileşim Tasarımcısı: Sezgisel bilgi istemi şablonları ve sağlam veri şemaları oluşturma. * Bilgi İstemi Kütüphanesi: Hızlı tasarımı geliştirmek ve iyileştirme önerileri sunmak için Yüksek Lisans'ları kullanmak. * API Hizmeti: Yüksek Lisans'ların uygulamalarınıza ve iş süreçlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi. * Yürütme Deposu: Etkileşim Sonuçlarını akıllıca depolayıp yeniden kullanarak optimum performansın sağlanması. * İşbirliği ve Optimizasyon Araçları: Bilgi istemi segmentlerini paylaşmaktan performansı izlemeye kadar geliştiricilere hizmet veriyoruz.
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı Arayüzü Kitlerimiz, geliştirme ekiplerinin temel ürününüze odaklanırken işlevselliği artırmasına ve kullanıcılar arasında bağlantı kurmasına olanak tanır. Tüm Weavy özellikleri, kullanıcılarınızın zaten aşina olduğu üçüncü taraf araçlarla entegrasyonları içerir: Zoom ve Teams video konferansı, Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box dosya paylaşımı, belge senkronizasyonu ve uygulamanızın içinde bağlamsal olarak sürüm oluşturma için özellikler ekleyin. Weavy, uygulama geliştiricilerin, kullanıcıların üretken ve etkileşimli olmaları için ihtiyaç duydukları özellikleri doğrudan uygulamalarına hızlı bir şekilde eklemelerine olanak tanır. API, SDK'larımız ve kullanıcı arayüzü kitlerimiz sayesinde sohbet, yayın ve dosya özelliklerini aylar değil birkaç gün içinde ve şirket içi oluşturma maliyetinin çok altında bir maliyetle devreye alabilirsiniz. Kullanıcı deneyiminizi geliştiren, kullanıcı etkileşimini ve uygulamanıza bağımlılığı artıran işlevler eklerken temel ürününüze odaklanın.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknoloji profesyonellerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yüzbinlerce kuruluşta 4 milyondan fazla geliştirici ve teknoloji uzmanı Progress'e güveniyor. Daha fazlasını www.progress.com adresinden öğrenin ve bizi LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram'da takip edin.
Chatroll
chatroll.com
Chatwing, sohbeti web sitesine, bloga, uygulamaya, platformlara ve herhangi bir web sayfasına yerleştirmek için çözümler sunar.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet, herkesin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirmesine olanak tanıyan, kodsuz/düşük kodlu bir uygulama oluşturucudur. İster bir sonraki konferansınızda misafirlerin katılımını sağlamanın bir yolunu arayan Etkinlik Koordinatörü olun, ister çalışanların içerik konusundaki anlayışını bir testle test etmek isteyen bir Eğitmen olun, ZERO kodlama ile Fliplet'te şaşırtıcı, etkili ve güçlü bir uygulama oluşturabilirsiniz. Platforma 100'den fazla işletme ve birçok küçük işletme müşteri olarak güvenmektedir. Fliplet ile kullanıcılar istedikleri her şeyi sıfırdan oluşturabilirler ancak platform ayrıca aşağıdaki kullanım durumları için 15'ten fazla farklı önceden oluşturulmuş şablon sunar: - Öğrenme - Dizin - Pazarlama - İnovasyon/fikir yönetimi - Onay iş akışı - Portal uygulaması - Satış Etkinleştirme - İletişim - Veri yakalama - Acil durum yönetimi - Etkinlikler - Çok dilli - Uzaktan ve ofis yönetimi - Görev yönetimi - Raporlama Uygulaması - Sıfırdan oluşturulacak boş çözüm
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks, kullanımı kolay ve güçlü, kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Kurumsal kuruluşlar tarafından önemli iş süreçlerini ışık hızında yayınlanan güzel uygulamalarla otomatikleştirmek için kullanılır. Görsel, sürükle ve bırak arayüzü sayesinde vatandaş geliştiriciler, Betty Blocks'u BT yönetimi altında gelişmiş uygulamalar oluşturmak için kodsuz bir platform olarak kullanabilirler. Deneyimli geliştiriciler, daha hızlı derlemek için düşük kodlu işlevselliklerini kullanabilir ve gerektiğinde kodla herhangi bir düzeye kadar genişletebilirler. Betty Blocks platformu sınırsız çözümler sunuyor. Önceden oluşturulmuş şablonlardan kişiselleştirilmiş uygulamalara kadar yanınızdayız! Sözleşme ve NDA oluşturucular gibi kullanım senaryolarıyla belge şablonlarını kolayca entegre edebilir ve belgelerinizi özelleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz değişkenleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin iManage ve Thompson Reuters HighQ ile sınıfının en iyisi entegrasyonumuz, platformumuzun BT ortamınıza mükemmel uyum sağlamasını sağlar. Betty Blocks ile geliştirme yaşam döngünüzü aylardan haftalara, hatta günlere düşürebilirsiniz!
Servoy
servoy.com
ISV'ler ve Kurumsallar tarafından karmaşık platformlar arası iş uygulamalarını modernleştirmek, oluşturmak ve dağıtmak için kullanılan bir Hızlı Uygulama Geliştirme platformu. Müşterilerimize "yığın" sağlayarak, gerçekten değer katacakları kısımlara (UX, iş mantığı ve son kullanıcılar) odaklanabilirler.
Andromo
andromo.com
Andromo, 10 yılı aşkın geçmişi olan, dünyadaki ilk flutter tabanlı mobil uygulama oluşturucu olan bir şirkettir. Flutter teknolojisi, platforma hemen hemen her işlevi hızlı bir şekilde eklemenizi sağlayarak geliştirme fırsatlarını neredeyse sınırsız hale getirir. Platformun esnekliği sayesinde, piyasadaki yerel iOS ve Android uygulamaları içindeki içerikten para kazanmaya yönelik en önemli sayıda seçeneğe sahip bir mobil uygulama oluşturucu oluşturduk. Para kazanmak için mobil uygulamalar oluşturun ve kodlama bilgisi olmadan kendinize bir mobil uygulama oluşturun. Blog yazarı, müzisyen, tasarımcı, fotoğrafçı mısınız ama nasıl kod yazacağınızı bilmiyor musunuz? Sorun değil! Bir taşla iki kuşu öldürün: En sevdiğiniz içeriği uygulamaya ekleyin ve ek bir kullanıcı kanalı edinin; Andromo para kazanma araçlarını kullanarak içeriğinizden para kazanın. Bir start-up kuruyor ve fikrinizi hızlı, ucuz ve verimli bir şekilde test etmek için hızlı bir MVP mi yapmak istiyorsunuz? Andromo'yu kullanın. Bir geliştiriciyseniz ve fikirleriniz/hedefleriniz için hızlı bir şekilde iyi bir mobil uygulama oluşturmanız gerekiyorsa Andromo'ya hoş geldiniz! Müşterileriniz için hızlı bir şekilde ve bilime dalmadan hafif bir uygulama oluşturmak isteyen küçük işletme sahibi - bunu bizimle yapın! - Andromo'da bir uygulama yapmak için ne kadar çalışma gerekir? - 7 dakikalık "Hızlı bir şekilde uygulama nasıl yapılır" videomuzu izleyin ve uygulamayı zaten oluşturabilirsiniz. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Bir uygulamada reklamları nasıl ayarlayacağınızı, bir uygulamayı App Store'a nasıl ekleyeceğinizi ve tanıtacağınızı öğrenmek ister misiniz? Bu konuların her biri için, bu soruların yanıtlarını hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak küçük video eğitimlerimiz var. Andromo Akademisi - sitede mobil uygulamalar oluşturma, tanıtma ve para kazanma hakkında bilgi edinebileceğiniz bir bölüm. Küçük videolara metin açıklamaları eşlik eder. Kolaylık sağlamak için materyal seviyelere ayrılmıştır: Başlangıç, Profesyonel ve İleri. Kolay başlangıç - bu, içerik uygulamaları bölümündeki 11 popüler temaya yönelik bir dizi uygulama şablonu, her birinde üç seçenek ve Shopify mağaza sahipleri için e-Ticaret şablonlarıdır. Sürekli yenilerini ekliyoruz! Şablon hazır bir mobil uygulamadır. Beğendiğinizi seçin, Kontrol Panelinize ekleyin, içeriği kendi içeriğinizle değiştirin ve “Oluştur!”a tıklayın. Hatta 7 dakikadan az da sürebilir. - Mobil uygulamadan para kazanma nedir? - Diyelim ki müziği seviyorsunuz. Zil seslerini veya parçalarınızı içeren bir uygulama oluşturun ve para kazanmayı ayarlayın. Kullanıcılar uygulamanızdaki seslerde gezinirken reklamları izlerler; bu sizin para kazanmanızdır. Ayrıca özel içerik için ücretli erişim bileşenleri. Kullanıcılar içeriğinizden keyif alır. Andromo'yu deneyin ve inanılmaz yolculuğumuza katılın!
Appwrite
appwrite.io
Sevdiğiniz çerçeveleri ve dilleri kullanarak yalnızca birkaç satır kodla tüm arka ucunuzu dakikalar içinde oluşturun. Appwrite'ın arka uç bulut platformu, sıkıcı ve tekrarlanan arka uç görevleri yerine tasarım ve yeniliğe odaklanmanıza olanak tanır. Ürünler Appwrite Cloud size şunları sağlar: - Kimlik doğrulama: 30'dan fazla oturum açma yöntemi, ekipler, roller ve kullanıcı etiketleri için destek - Veritabanları: Hiçbir zaman duraklatılmamış, hızlı bellek içi önbelleğe alma, gelişmiş izin modelleri, ilişkiler desteği - Depolama: Beklemede dosya şifreleme ve geçiş, yerleşik görüntü dönüştürme yetenekleri, WebP/Brotli desteğiyle gelişmiş sıkıştırma - İşlevler: GitHub'dan otomatik dağıtım - Mesajlaşma: SMS, e-posta ve anında bildirim desteği - Gerçek zamanlı: Sınırsız abonelik Appwrites'in özelliklerini kullanarak zamandan tasarruf edersiniz ürünlerinizin son kullanıcılarınız için istikrarlı ve güvenli olmasını sağlayın. Appwrite ile verilerinizin sahibi her zaman siz olursunuz, böylece hiçbir zaman satıcıya bağımlı kalmaktan korkmanıza gerek kalmaz.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps, ön saflardaki ekiplerin çevrimdışı olduklarında bile masaüstü, mobil ve giyilebilir cihazlarda kullandıkları özel endüstriyel sınıf uygulamalar oluşturmaya yönelik tam kapsamlı bir platformdur. JourneyApps, rakipsiz bir web IDE'si (OXIDE), bir uygulama çalışma zamanı ve sunucusuz bilgi işlem motoruna sahip yerleşik bir bulut arka ucu sağlar. Özellikler, çevrimdışı çalışma için PowerSync gibi endüstriyel düzeyde yetenekler içerir.
Genezio
genezio.com
Ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanız ve dağıtmanız için size kapsamlı yetenekler sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil yerel bulut platformu. genezio araç zinciri: 1. genezio.rpc Herhangi bir dilde yazım uyumlu API'ler ile uygulamaları daha hızlı oluşturun. Typesafe API'ler, REST API'lere göre daha az hataya açık parametre aktarımı ve doftware tasarımında daha doğal bir paradigma anlamına gelir. tRPC'ye benzer ancak herhangi bir arka uç dilinden herhangi bir ön uç diline. Artık Javasript/Typescript'i destekliyor; DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python ve diğerleri de yakında desteklenecek. 2. genezio.backend Aşağıdakileri içeren bir Hizmet olarak Tam Arka Uç: - Kullanıcı Kimlik Doğrulaması: E-posta/şifre, Google ve GitHub yöntemlerini destekleyen, kullanıma hazır kullanıcı kimlik doğrulaması. - Veritabanı Desteği: Ortaklar aracılığıyla Redis veya Postgres gibi seçeneklerle entegre veritabanı yönetimi veya kendi veritabanınıza bağlanma. - Postacı benzeri Arayüz: Kullanıcı dostu bir web arayüzü ile arka ucunuzu zahmetsizce test edin. - Gerçek zamanlı (yakında): Uzun süre çalışan sunucuları AWS'de genezio.deploy aracılığıyla destekleyeceğiz ve arka uç ile ön uç arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayacağız. 3. genezio.serverless Tek komutla Sıfır DevOps dağıtımı - AWS Lambda'ya dağıtın, otomatik olarak ölçeklendirin ve kısa sürede uzun süre çalışan sunucuları destekleyin. Netlify ve Vercel entegrasyon planlarıyla AWS Cloud Front'ta kolay dağıtım. 4. genezio.cloud Bu, daha düşük maliyetle daha iyi soğuk ve sıcak başlangıçlar sağlayacak, üzerinde çalışılan tek çekirdek tabanlı bir buluttur. Hız, esneklik ve sahipliğin tam yığın geliştirme için yeni standardı tanımladığı genezio'ya katılın.
Workhall
workhall.com
Workhall, iş faaliyetlerinizin operasyonlarını kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir İşletme Operasyonları Desteği (BOS) platformudur. İster üst düzey bir pozisyona sahip olun, ister bir departmanı yönetin, bir ekibe liderlik edin veya bireysel olarak katkıda bulunun, Workhall sizi zahmetsizce uygulamalar oluşturmak, gerçek zamanlı kurumsal verilere erişmek, görevleri devretmek, ekip üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve İşletmenizin çeşitli yönlerine ilişkin içgörüler arayın. Tüm bunlar, doğal dil komutları ve kullanıcı dostu, kodsuz bir yaklaşımla elde edilir ve karmaşıklıklar ortadan kaldırılır. Üretken yapay zeka yeteneklerinin, mikro hizmet tabanlı mimarinin ve yeniden kullanılabilir işlevsel bileşenler deposunun gücünden yararlanan Workhall, iş operasyonlarınızı desteklemeye ve geliştirmeye adanmış güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı merkezli bir yazılım platformu olarak duruyor. Yalnızca mevcut yatırımlarınızı optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda kuruluşunuz genelinde sürekli iyileştirme sağlamanıza da olanak tanır.
AppsGeyser
appsgeyser.com
Uygulama oluşturun ve aylık 1000$'a kadar pasif gelir elde edin. Kesinlikle sonsuza kadar ücretsiz. Aylık ücret, ücret veya ücretli özellik yoktur. Kodlama becerisi gerekmez.
Quickbase
quickbase.com
Büyük fikirlerin hayata geçirilmesi kolay değildir. Bu nedenle, ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü projenin üstesinden gelmenize yardımcı olmak için buradayız. Biz Quickbase'iz. Quickbase, müşterilerin dünyamızı yeniden şekillendiren karmaşık projeleri görmesine, bağlamasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. İster bir gökdelen inşa etmek ister aşı dağıtımlarını koordine etmek olsun, kodsuz yazılım platformu, iş kullanıcılarının halihazırda sahip oldukları sistemlerden gelen bilgileri kullanarak çözümleri çalışma şekillerine göre özel olarak uyarlamalarına olanak tanır.
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yönelik dünyanın önde gelen DÜŞÜK KOD platformudur. Hepsi bir arada platform, iş operasyonlarını ve iş akışlarını dijital olarak dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Entegre bir bulut veritabanı, görsel uygulama oluşturucu, kurumsal düzeyde güvenlik, mevzuat uyumluluğu ve ölçeklenebilir küresel altyapı içerir. Dünya çapında 15.000'den fazla şirketin Caspio'ya neden güvendiğini görün. ÜCRETSİZ deneyin.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ, Deltecs InfoTech Pvt.'ye ait düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Ltd., Mumbai, Hindistan, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmaya yardımcı olur. Platform, görsel oluşturucular, çevrimiçi veritabanı, kod düzenleyiciler, önceden oluşturulmuş şablonlar, yapılandırılabilir iş akışları ve otomasyon oluşturucu, hazır bağlayıcılar, analizler ve daha fazlasıyla çoklu deneyim çıktısı (Mobil ve Web) sağlar. Ürün yöneticilerinin, BT ekiplerinin, uygulama liderlerinin ve vatandaş geliştiricilerin veri kaynakları üzerinde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Proje yönetimi, zaman yönetimi, dahili iş portalı, geliştirme ve eğitim merkezi gibi dahili araçlar; onaylar, geri ödeme, performans inceleme ve değerlendirme sistemi gibi iş süreci otomasyonları; sipariş yakalama, mağaza sertifikasyonu gibi veri toplama uygulamaları; Satış liderlik tablosu gibi gösterge tabloları, platformda oluşturulan popüler uygulama kullanım örneklerinden bazılarıdır. DronaHQ, gelişmiş bir İş Akışı oluşturucusunun lansmanını duyurdu.
Ionic
ionic.io
Mobil cihazlar için inşa etmenin ve göndermenin yeni bir yolu. Ionic, mobil uygulamaların oluşturulma ve sunulma şeklini değiştiriyor. Popüler açık kaynaklı mobil SDK'mızdan sektör lideri mobil CI/CD ve mikro ön uç çözümlerine kadar Ionic, işletmenizdeki mobil talebi karşılamanıza yardımcı olur.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, entegrasyon ve kurumsal az kodlu uygulama geliştirmeye yönelik sağlam çözümlerle iş dönüşümünü güçlendirir. Şirket içi, bulut tabanlı ve SaaS sistemlerinin değerini artırmak ve dijital yolculuğu hızlandırmak için iPaaS, APIM, EDI ve LCAP'nin gücünü birleştiren ve basitleştiren tek sağlayıcıyız. Dünya çapında binlerce kuruluş, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden zamandan ve paradan tasarruf etmelerine, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalarına ve riski azaltmalarına yardımcı olmak için Jitterbit'in köklü uzmanlığına, ödüllü teknolojisine ve kapsamlı ortak ağına güveniyor. İşletmeler, Jitterbit ile birlikte daha mutlu, daha üretken insanlar yaratırken operasyonlarını dönüştürebilir ve geleceğe hazır hale getirebilir.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow, iş kullanıcılarını ve BT'yi iş yönetimini basitleştirmeye ve dijital dönüşümü önemli ölçüde hızlandırmaya yaklaştıran az kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Birden fazla kişi için oluşturulmuş tek az kodlu platformdur ve basit ve güçlü özelliklerin doğru karışımına sahiptir. Süreç sahipleri kodsuz iş akışları oluşturur. Programcılar az kodlu araçlarla uygulamalar oluşturur. Ve BT tüm platformu yönetir. Geliştirmede daha fazla rolün işbirliği yapmasıyla uygulamalar haftalar içinde oluşturulabilir. Kissflow'ta özel çok işlevli uygulamalardan otomatik insan odaklı süreçlere, sorun takibine ve proje yönetimine kadar çeşitli çözümler oluşturabilirsiniz. 160 ülkede binlerce müşteri Kissflow'u kullanıyor.
Mendix
mendix.com
Bir Siemens işletmesi olan Mendix, kurumsal yazılım geliştirme zorluklarının tüm karmaşıklığını ele almak üzere tasarlanmış tek az kodlu platformdur. Departman sorunlarına noktasal çözümler uygulamak, sorunları mikro düzeyde çözer; ancak işletmeniz üzerinde önemli bir etki yaratmak istiyorsanız, daha da büyümeli ve sürdürülebilir ve stratejik bir şekilde ibreyi hareket ettiren güçlü portföyler oluşturmalısınız. Mendix ile işletmeler, herkesin gereksinimleri yakalama, fikir oluşturma ve değer değerlendirmesini yazılım portföyünün yaşam döngüsü boyunca yerleştirme sürecine katılmasını sağlayarak daha karmaşık, dönüşümsel girişimlerde bulunabilir. Gereksiz risklerden kaçınmak için yönetişime ve kontrole güvenirken doğru sorunlara odaklanın. Kuruluşunuzu harekete geçirin. Değişime hazırlık kasını oluşturun. Ve bir sonraki büyük fikir ortaya çıktığında onu daha hızlı bir sonuca dönüştürün. 46 ülkede 4.000'den fazla kuruluş Mendix düşük kod platformunu kullanıyor. 300.000'den fazla üyeden oluşan aktif bir topluluk 950.000'den fazla başvuru oluşturdu ve bu sayı artmaya devam ediyor.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, küresel ölçekte vizyoner kuruluşlar için yüksek performanslı, az kodlu ve bulut tabanlı geliştirme platformları oluşturur. Sıfır tavizsiz yazılım yeniliği için resmi olarak dünyanın bir numaralı platformu. Hadi gidelim.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hitap eden 2 farklı çözüm sunar; Stüdyo ve Yerleştirme. Unlayer Studio: Dakikalar içinde çarpıcı e-postalar oluşturan, kodsuz bir e-posta oluşturucu. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyicisi ve 1.000'den fazla HTML e-posta şablonundan oluşan galeri, e-posta tasarlamayı çocuk oyuncağı haline getiriyor. Peki ya üstüne kiraz? Tüm e-postalar, Mailchimp, HubSpot ve Campaign Monitor'ü içeren 11 e-posta servis sağlayıcısına sorunsuz bir şekilde aktarılabilir. Unlayer Embed: Uygulamanıza yerleştirilmesi 5 dakikadan kısa süren, az kodlu bir e-posta ve açılış sayfası oluşturucu. Geliştirici dostu entegrasyon, gelişmiş özellikler ve kapsamlı belgelerle şirket içinde kullanılabilir veya müşterilerinize sunulabilir. Öne çıkan özelliğimiz mi? Düzenleyicinin içinde istediğiniz herhangi bir aracı oluşturabilirsiniz. 2016 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Unlayer, Y-Combinator tarafından desteklenmektedir.
Quixy
quixy.com
Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflığı ve üretkenliği artırarak sınırsız kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks, geliştiricilerin hızlı bir şekilde kurumsal düzeyde özel dahili uygulamalar oluşturmasına yönelik düşük kodlu bir platformdur. Yeni kurulan şirketlerden büyük kuruluşlara kadar binlerce kuruluş, müşteri desteğini kolaylaştırmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Superblock'ları kullanıyor. Süper bloklar, derinlemesine gömülü üretken yapay zekaya sahip güçlü yapı taşlarını açığa çıkararak geliştirmeyi hızlandırır; Geliştiriciler birkaç dakika içinde sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü aracılığıyla kendi uygulama düzenini oluşturabilir, herhangi bir veritabanı veya API ile entegre olabilir, izinleri yapılandırabilir ve uygulamalarını üretime dağıtabilir. Superblock'lardaki her şey esnek ve genişletilebilir olup, Javascript veya Python kullanılarak benzersiz kullanım durumunuza uyacak şekilde genişletilebilen önceden oluşturulmuş bileşenler ve eklentilerden oluşan geniş bir kitaplığa sahiptir. Ek olarak, Superblocks yapay zekaya öncelik verir, böylece Superblocks Copilot ile geliştirme sırasında üretken yapay zekadan yerel olarak yararlanabilir, uygulamaları yapay zeka ile zenginleştirebilir ve yapay zeka yeteneklerini doğrudan son kullanıcılara sunabilirsiniz. Superblocks, uygun ölçekte elit uygulama performansı, sağlam denetim günlüğü tutma, karmaşık erişim kontrolleri desteği ve şirket içi dağıtımlara yönelik yenilikçi aracı tabanlı yaklaşımla kuruluşlar için tasarlanmıştır.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygulamanızı nereye dağıtacağınız üzerinde tam kontrole sahip olabilir ve kaynak kodu dışa aktarımlarıyla platformdan bağımsız kalabilirsiniz. Temel özellikler: - Görsel bir tasarımcıda tam esneklikle PostgreSQL uyumlu formatta ilişkisel veritabanları tasarlayın - Yüzlerce işlev ve sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ile karmaşık iş mantığını yönetin - API'nize erişimi oluşturun ve yönetin ve uç noktalarınızı ara yazılımla yapılandırın, API belgelerini otomatik olarak oluşturun - Otomatik olarak oluşturulan sayfalar ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle birkaç dakika içinde web kontrol panelleri oluşturun - iOS ve Android için yerel mobil uygulamalar tasarlayın ve bunları Google Play ve App Store'da yayınlayın - Uygulamanızı kümeler halinde AppMaster.io bulutuna dağıtın, AWS, Azure, Google Cloud veya yerel bir sunucuya gidin ve ikili dosyaları ve kaynak kodunu istediğiniz zaman dışa aktarın - Uygulamanızı güçlendirin ve modüllerle (yetkilendirme, e-posta, SMS, Stripe, Telegram, AWS, Slack) favori araçlarınıza bağlayın , Zoom ve düzinelerce diğerleri)
Tadabase
tadabase.io
Tadabase, herkesin hızlı, kolay ve tek bir kod satırı bile yazmadan özel iş yazılımı oluşturmak için kullanabileceği bir veritabanı uygulama oluşturucusudur. Ekiplere ve verilere en yakın olanlara, tam süreçlerine ve operasyonel iş akışlarına göre uyarlanmış özel yazılımlarla iş zorluklarını hızla çözmeleri için güç verir. Tadabase, hızlı ve kolay oluşturulabilen özel yazılımla verileri yönetmenin ve süreçleri otomatikleştirmenin en iyi yoludur. Ayrıca Tadabase, başarınızı yolun her adımında desteklemeye kendini adamıştır. Kapsamlı bir bilgi tabanı, duyarlı müşteri desteği ve fikir alışverişinde bulunabileceğiniz ve çözümler bulabileceğiniz canlı bir topluluk forumu dahil olmak üzere kapsamlı kaynaklar sunuyoruz. İster yeni başlıyor olun ister ölçeğinizi büyütüyor olun, platformumuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için yardım her zaman elinizin altındadır.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya önceden oluşturulmuş şablonlardan birini özelleştirmeniz yeterlidir. Arka uç geliştirme işi sizin adınıza yürütülürken uygulamanızın nasıl görüneceği ve nasıl hissettireceği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Bütün bir geliştirici ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibi. BuildFire kullanılarak oluşturulan 10.000'den fazla uygulamayla platform, işletmeniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilecek kadar güçlü ve esnektir. Başka hiçbir uygulama oluşturucu bu düzeyde işlevselliği bu kadar uygun bir fiyata sunmuyor.
Knack
knack.com
Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman oluşturucu ağından yararlanarak verileri toplayan ve yöneten, süreçleri otomatikleştiren ve iş akışlarını çevrimiçine taşıyan özel uygulamaları hızla oluşturabilir. Bu, iş kurucuların iş akışlarını oluşturup değiştirebilmesi ve kendi zorluklarını çözme yetkisine sahip olması nedeniyle size zaman kazandırır. Knack, müşteri ve satıcı portalları, özel CRM ve Proje Yönetimi uygulamaları, LMS sistemleri, faturalama ve sözleşme yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri, havayolu planlama, üye rehberleri ve gönüllü yönetimi, emlak ve kiracı yönetimi gibi çeşitli işlevsel kullanım durumlarının çözülmesine yardımcı olur. , Sağlık Hizmetleri (HIPAA), Eyalet ve Yerel yönetim iletişimlerine yönelik uygulamalar ve daha fazlası. Knack, programcı olmayanların kolayca güzel, veri odaklı web uygulamaları oluşturmasına yardımcı olur. Veriler elektronik tablolardan içe aktarılabilir ve çevrimiçi bir veritabanına dönüştürülebilir. Verilerle çalışan web uygulamaları oluşturmak için arama, formlar ve tablolar gibi araçlar kullanılır. Sağlık Hizmetleri (HIPAA), Devlet (GovCloud) ve SOC2 uyumluluğu için özel sürümler sunuyoruz. Uygulamalar herhangi bir sitede yayınlanabilir ve çevredeki tasarıma uyarlanabilir. Farklı sitelerde ve farklı hedef kitleler için birden fazla sürüm yayınlanabilir. Geliştiriciler bu uygulamaları RESTful API, özel CSS ve JS olay işleyicileriyle genişletebilir.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
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