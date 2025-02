Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

Andromo

andromo.com

Andromo, 10 yılı aşkın geçmişi olan, dünyadaki ilk flutter tabanlı mobil uygulama oluşturucu olan bir şirkettir. Flutter teknolojisi, platforma hemen hemen her işlevi hızlı bir şekilde eklemenizi sağlayarak geliştirme fırsatlarını neredeyse sınırsız hale getirir. Platformun esnekliği sayesinde, piyasadaki yerel iOS ve Android uygulamaları içindeki içerikten para kazanmaya yönelik en önemli sayıda seçeneğe sahip bir mobil uygulama oluşturucu oluşturduk. Para kazanmak için mobil uygulamalar oluşturun ve kodlama bilgisi olmadan kendinize bir mobil uygulama oluşturun. Blog yazarı, müzisyen, tasarımcı, fotoğrafçı mısınız ama nasıl kod yazacağınızı bilmiyor musunuz? Sorun değil! Bir taşla iki kuşu öldürün: En sevdiğiniz içeriği uygulamaya ekleyin ve ek bir kullanıcı kanalı edinin; Andromo para kazanma araçlarını kullanarak içeriğinizden para kazanın. Bir start-up kuruyor ve fikrinizi hızlı, ucuz ve verimli bir şekilde test etmek için hızlı bir MVP mi yapmak istiyorsunuz? Andromo'yu kullanın. Bir geliştiriciyseniz ve fikirleriniz/hedefleriniz için hızlı bir şekilde iyi bir mobil uygulama oluşturmanız gerekiyorsa Andromo'ya hoş geldiniz! Müşterileriniz için hızlı bir şekilde ve bilime dalmadan hafif bir uygulama oluşturmak isteyen küçük işletme sahibi - bunu bizimle yapın! - Andromo'da bir uygulama yapmak için ne kadar çalışma gerekir? - 7 dakikalık "Hızlı bir şekilde uygulama nasıl yapılır" videomuzu izleyin ve uygulamayı zaten oluşturabilirsiniz. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Bir uygulamada reklamları nasıl ayarlayacağınızı, bir uygulamayı App Store'a nasıl ekleyeceğinizi ve tanıtacağınızı öğrenmek ister misiniz? Bu konuların her biri için, bu soruların yanıtlarını hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak küçük video eğitimlerimiz var. Andromo Akademisi - sitede mobil uygulamalar oluşturma, tanıtma ve para kazanma hakkında bilgi edinebileceğiniz bir bölüm. Küçük videolara metin açıklamaları eşlik eder. Kolaylık sağlamak için materyal seviyelere ayrılmıştır: Başlangıç, Profesyonel ve İleri. Kolay başlangıç ​​- bu, içerik uygulamaları bölümündeki 11 popüler temaya yönelik bir dizi uygulama şablonu, her birinde üç seçenek ve Shopify mağaza sahipleri için e-Ticaret şablonlarıdır. Sürekli yenilerini ekliyoruz! Şablon hazır bir mobil uygulamadır. Beğendiğinizi seçin, Kontrol Panelinize ekleyin, içeriği kendi içeriğinizle değiştirin ve “Oluştur!”a tıklayın. Hatta 7 dakikadan az da sürebilir. - Mobil uygulamadan para kazanma nedir? - Diyelim ki müziği seviyorsunuz. Zil seslerini veya parçalarınızı içeren bir uygulama oluşturun ve para kazanmayı ayarlayın. Kullanıcılar uygulamanızdaki seslerde gezinirken reklamları izlerler; bu sizin para kazanmanızdır. Ayrıca özel içerik için ücretli erişim bileşenleri. Kullanıcılar içeriğinizden keyif alır. Andromo'yu deneyin ve inanılmaz yolculuğumuza katılın!