Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

PROTOTİPLERİ BIRAKIN. Yerel mobil uygulamaları görsel olarak tarayıcınızdan oluşturun. EKRANLARI KOLAYLIKLA DÜZENLEYİN. Draftbit ile ekranlarınızı oluşturmak çok kolaydır. Öğe eklemek için işaretleyip tıklamanız, her şeyi düzenlemek için ise sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Bina oluşturmanıza yardımcı olacak bazı kullanışlı ekran örnekleri oluşturduk. BIÇLAR VE BLOKLARDAN YARARLANIN. Hızlı bir şekilde montaj yapmak için tasarım sistemimizle başlayın. Aklınızdaki her şeyi oluşturmanıza yardımcı olmak için hem Bitleri (düşük seviyeli öğeler) hem de Blokları (daha karmaşık bileşenler) içerir. KENDİ TASARIM SİSTEMİNİZİ YARATIN. Tasarım sistemimizin ötesine geçmeniz mi gerekiyor? Sorun değil! Düşük seviyeli temel unsurları kullanılabilir hale getiriyoruz ve projeniz boyunca yeniden kullanmak üzere kendi özel bloklarınızı kaydetmenize olanak sağlıyoruz. NAVİGASYON DAHİLİ. Uygulamanız harika görünen ekranlardan daha fazlasıdır, değil mi? Draftbit ile tıpkı ekranlarınızı oluşturduğunuz gibi navigasyonunuzu da oluşturabilirsiniz: görsel olarak. İHRACATA HER ZAMAN HAZIRIZ. Draftbit ile asla tuzağa düşmezsiniz. Temiz, üretime hazır React Native kodunu kolayca dışa aktarabilirsiniz. OLUŞTURDUĞUNCA ÖNİZLEME VE YAYINLAMA. Uygulamanızı oluştururken görüntülemek için canlı önizlemeyi kullanın. Başkalarıyla paylaşmaya hazır mısınız? Sadece bir yapı yayınlayın ve bağlantıyı paylaşın.