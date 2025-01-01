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Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Nepal
Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.
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Firebase
firebase.google.com
Geliştiricilerin kullanıcıların seveceği uygulamalar ve oyunlar oluşturmasına yardımcı olan Google'ın mobil ve web uygulaması geliştirme platformu Firebase'i keşfedin. Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurul...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic, dahili araçlardan müşteriye yönelik ürünlere ve web sitelerine kadar tüm ekibinizin üretim düzeyinde web uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur. Plasmic, kodsuzluğun sınırlarını aşar ve sonsuz olasılıklar için kod tabanınızla bütünle...
AppsGeyser
appsgeyser.com
Uygulama oluşturun ve aylık 1000$'a kadar pasif gelir elde edin. Kesinlikle sonsuza kadar ücretsiz. Aylık ücret, ücret veya ücretli özellik yoktur. Kodlama becerisi gerekmez.
Retool
retool.com
Yeniden Düzenleme, dahili araçlar oluşturmanın hızlı yoludur. Kendi araçlarınızı anında oluşturmak için yapı taşlarımızı sürükleyip bırakın ve bunları veritabanlarınıza ve API'lerinize bağlayın. Postgres, REST API'leri, GraphQL, Firebase, Google E-Tablolar ve daha fazlasıyla bağlantı kurar. Gelişti...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu ...
Supabase
supabase.com
Firebase'e Açık Kaynak Alternatifi. 2 dakikadan kısa sürede bir arka uç oluşturun. Projenize Postgres Veritabanı, Kimlik Doğrulama, anlık API'ler, gerçek zamanlı abonelikler ve Depolama ile başlayın.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
Draftbit
draftbit.com
PROTOTİPLERİ BIRAKIN. Yerel mobil uygulamaları görsel olarak tarayıcınızdan oluşturun. EKRANLARI KOLAYLIKLA DÜZENLEYİN. Draftbit ile ekranlarınızı oluşturmak çok kolaydır. Öğe eklemek için işaretleyip tıklamanız, her şeyi düzenlemek için ise sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Nereden başlayacağınızda...
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io, işletmelerin kod oluşturmayla üretim düzeyinde uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur: arka uç, web ve yerel mobil uygulamalar. AppMaster.io ile, bir MVP'den dakikada milyonlarca istek içeren kurumsal bir çözüme dönüşebilir, aynı zamanda uygula...
Kissflow
kissflow.com
Kissflow, iş kullanıcılarını ve BT'yi iş yönetimini basitleştirmeye ve dijital dönüşümü önemli ölçüde hızlandırmaya yaklaştıran az kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Birden fazla kişi için oluşturulmuş tek az kodlu platformdur ve basit ve güçlü özelliklerin doğru karışımına sahiptir. Süreç ...
Quickbase
quickbase.com
Büyük fikirlerin hayata geçirilmesi kolay değildir. Bu nedenle, ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü projenin üstesinden gelmenize yardımcı olmak için buradayız. Biz Quickbase'iz. Quickbase, müşterilerin dünyamızı yeniden şekillendiren karmaşık projeleri görmesine, bağlamasına ve kontrol etmesi...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya öncede...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yönelik dünyanın önde gelen DÜŞÜK KOD platformudur. Hepsi bir arada platform, iş operasyonlarını ve iş akışlarını dijital olarak dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Entegre bir bulut veritabanı, görsel uygu...
Mendix
mendix.com
Bir Siemens işletmesi olan Mendix, kurumsal yazılım geliştirme zorluklarının tüm karmaşıklığını ele almak üzere tasarlanmış tek az kodlu platformdur. Departman sorunlarına noktasal çözümler uygulamak, sorunları mikro düzeyde çözer; ancak işletmeniz üzerinde önemli bir etki yaratmak istiyorsanız, dah...
Knack
knack.com
Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman o...
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery nedir ve ne için kullanılabilir? UI Bakery, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan, sezgisel olarak anlaşılabilen bir kullanıcı arayüzü oluşturucusudur. Uygulamanızı oluştururken kullanabileceğiniz bir dizi hazır şablon, önceden tanımlanmış widget ve diğer kullanıcı...
Back4App
back4app.com
Back4app, modern uygulamalar oluşturmak için düşük kodlu bir arka uçtur. Arka uç geliştirmeyi hızlandırır, geliştirme üretkenliğini artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan uygulamaları ölçeklendirir.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, küresel ölçekte vizyoner kuruluşlar için yüksek performanslı, az kodlu ve bulut tabanlı geliştirme platformları oluşturur. Sıfır tavizsiz yazılım yeniliği için resmi olarak dünyanın bir numaralı platformu. Hadi gidelim.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hit...
Ionic
ionic.io
Mobil cihazlar için inşa etmenin ve göndermenin yeni bir yolu. Ionic, mobil uygulamaların oluşturulma ve sunulma şeklini değiştiriyor. Popüler açık kaynaklı mobil SDK'mızdan sektör lideri mobil CI/CD ve mikro ön uç çözümlerine kadar Ionic, işletmenizdeki mobil talebi karşılamanıza yardımcı olur.
Andromo
andromo.com
Andromo, 10 yılı aşkın geçmişi olan, dünyadaki ilk flutter tabanlı mobil uygulama oluşturucu olan bir şirkettir. Flutter teknolojisi, platforma hemen hemen her işlevi hızlı bir şekilde eklemenizi sağlayarak geliştirme fırsatlarını neredeyse sınırsız hale getirir. Platformun esnekliği sayesinde, piya...
Tadabase
tadabase.io
Tadabase, herkesin hızlı, kolay ve tek bir kod satırı bile yazmadan özel iş yazılımı oluşturmak için kullanabileceği bir veritabanı uygulama oluşturucusudur. Ekiplere ve verilere en yakın olanlara, tam süreçlerine ve operasyonel iş akışlarına göre uyarlanmış özel yazılımlarla iş zorluklarını hızla ç...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ, Deltecs InfoTech Pvt.'ye ait düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Ltd., Mumbai, Hindistan, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmaya yardımcı olur. Platform, görsel oluşturucular, çevrimiçi veritabanı, kod düzenleyiciler, önceden oluşturulmuş şablonlar, yapılandırılabilir i...
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks, kullanımı kolay ve güçlü, kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Kurumsal kuruluşlar tarafından önemli iş süreçlerini ışık hızında yayınlanan güzel uygulamalarla otomatikleştirmek için kullanılır. Görsel, sürükle ve bırak arayüzü sayesinde vatandaş geliştiriciler, Betty Blocks'u ...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing, sohbeti web sitesine, bloga, uygulamaya, platformlara ve herhangi bir web sayfasına yerleştirmek için çözümler sunar.
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıy...
Superblocks
superblocks.com
Superblocks, geliştiricilerin hızlı bir şekilde kurumsal düzeyde özel dahili uygulamalar oluşturmasına yönelik düşük kodlu bir platformdur. Yeni kurulan şirketlerden büyük kuruluşlara kadar binlerce kuruluş, müşteri desteğini kolaylaştırmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Superblock'ları ku...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet, herkesin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirmesine olanak tanıyan, kodsuz/düşük kodlu bir uygulama oluşturucudur. İster bir sonraki konferansınızda misafirlerin katılımını sağlamanın bir yolunu arayan Etkinlik Koordinatörü olun, ister çalışanların içerik konusundaki anlay...
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmel...
Quixy
quixy.com
Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflı...
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştir...
Appwrite
appwrite.io
Sevdiğiniz çerçeveleri ve dilleri kullanarak yalnızca birkaç satır kodla tüm arka ucunuzu dakikalar içinde oluşturun. Appwrite'ın arka uç bulut platformu, sıkıcı ve tekrarlanan arka uç görevleri yerine tasarım ve yeniliğe odaklanmanıza olanak tanır. Ürünler Appwrite Cloud size şunları sağlar: - Kiml...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak ...
Bryj
bryj.ai
Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sa...
Workhall
workhall.com
Workhall, iş faaliyetlerinizin operasyonlarını kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir İşletme Operasyonları Desteği (BOS) platformudur. İster üst düzey bir pozisyona sahip olun, ister bir departmanı yönetin, bir ekibe liderlik edin veya bireysel olarak katkıda bulu...
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyon...
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, entegrasyon ve kurumsal az kodlu uygulama geliştirmeye yönelik sağlam çözümlerle iş dönüşümünü güçlendirir. Şirket içi, bulut tabanlı ve SaaS sistemlerinin değerini artırmak ve dijital yolculuğu hızlandırmak için iPaaS, APIM, EDI ve LCAP'nin gücünü birleştiren ve basitleştiren tek sağlayı...
Genezio
genezio.com
Ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanız ve dağıtmanız için size kapsamlı yetenekler sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil yerel bulut platformu. genezio araç zinciri: 1. genezio.rpc Herhangi bir dilde yazım uyumlu API'ler ile uygulamaları daha hızlı oluşturun. Typesafe API'ler, REST API'lere göre da...
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps, ön saflardaki ekiplerin çevrimdışı olduklarında bile masaüstü, mobil ve giyilebilir cihazlarda kullandıkları özel endüstriyel sınıf uygulamalar oluşturmaya yönelik tam kapsamlı bir platformdur. JourneyApps, rakipsiz bir web IDE'si (OXIDE), bir uygulama çalışma zamanı ve sunucusuz bilgi ...
Servoy
servoy.com
ISV'ler ve Kurumsallar tarafından karmaşık platformlar arası iş uygulamalarını modernleştirmek, oluşturmak ve dağıtmak için kullanılan bir Hızlı Uygulama Geliştirme platformu. Müşterilerimize "yığın" sağlayarak, gerçekten değer katacakları kısımlara (UX, iş mantığı ve son kullanıcılar) odaklanabilir...
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka d...
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı...