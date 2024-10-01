En Popüler Son Eklenenler Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Malezya

Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.