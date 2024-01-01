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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Uygulama Geliştirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Aruba
Uygulama geliştirme platformları, geliştiricilere yazılım uygulamaları oluşturmak için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir ortam sunar. Bazı platformlar mobil ve gömülü sistemler gibi çeşitli uygulama türlerine hitap ederken, diğerleri belirli bir kullanım durumunda uzmanlaşır. Yazılım uygulamaları arayan şirketler, geliştiricilerine uygulamaları yazmaları, yönetmeleri ve dağıtmaları için bu platformları sağlar. Genellikle bu süreç bir geliştirme veya BT departmanında gerçekleşir ancak küçük bir şirket genelinde veya bireysel olarak da gerçekleştirilebilir. Bu platformlar, entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) ile benzerlikler taşır, ancak genellikle daha kapsamlıdırlar ve eksiksiz bir geliştirme araçları paketi sunarlar.
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Firebase
firebase.google.com
Firebase, Google tarafından mobil ve web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Başlangıçta 2011 yılında kurulan bağımsız bir şirketti. 2014 yılında Google platformu satın aldı ve şu anda uygulama geliştirme konusunda amiral gemisi teklifi haline geldi.
Retool
retool.com
Yeniden Düzenleme, dahili araçlar oluşturmanın hızlı yoludur. Kendi araçlarınızı anında oluşturmak için yapı taşlarımızı sürükleyip bırakın ve bunları veritabanlarınıza ve API'lerinize bağlayın. Postgres, REST API'leri, GraphQL, Firebase, Google E-Tablolar ve daha fazlasına bağlanır. Geliştiriciler ...
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...
Supabase
supabase.com
Firebase'e Açık Kaynak Alternatifi. 2 dakikadan kısa sürede bir arka uç oluşturun. Projenize Postgres Veritabanı, Kimlik Doğrulama, anlık API'ler, gerçek zamanlı abonelikler ve Depolama ile başlayın.
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Draftbit
draftbit.com
Mobil uygulamaları tamamen tarayıcınızdan oluşturun, özelleştirin ve başlatın. Kaynak kodu dahil.
Plasmic
plasmic.app
Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.
Quickbase
quickbase.com
Herhangi bir süreci hızlı bir şekilde iyileştirmek için ekiplerinizin yaratıcılığını ortaya çıkarın. Dünyanın en iyi binlerce işletmesinin verilerini, süreçlerini ve kişilerini birbirine bağlamak için neden Quickbase'e güvendiğini görün. Ücretsiz dene!
Kissflow
kissflow.com
Bir soruna en yakın olan kişiler, onu en iyi nasıl çözeceklerini bilirler. Bu nedenle, 160 ülkede 10.000'den fazla müşteri tarafından kullanılan 1 Numaralı Dijital İşyeri Platformu Kissflow ile iş liderlerini güçlendirdik. Dijital Dönüşüm yolculuğunuzu akıllı ve basit hale getirin!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
BuildFire
buildfire.com
iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...
AppsGeyser
appsgeyser.com
Uygulama oluşturun ve aylık 1000$'a kadar pasif gelir elde edin. Kesinlikle sonsuza kadar ücretsiz. Aylık ücret, ücret veya ücretli özellik yoktur. Kodlama becerisi gerekmez.
Caspio
caspio.com
Caspio, kodlamaya gerek kalmadan çevrimiçi veritabanı uygulamaları oluşturmaya yönelik dünyanın önde gelen düşük kodlu platformudur.
Mendix
mendix.com
Mendix, işletmelerin geniş ölçekte mobil ve web uygulamaları geliştirmek için kullandığı en hızlı ve en kolay düşük kodlu platformdur. Daha fazlasını öğrenmek ve platformu ücretsiz denemek için ziyaret edin!
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
Knack
knack.com
Knack, KOBİ'lerden Fortune 500'deki en büyük şirketlere kadar 5000'den fazla müşterisiyle on yılı aşkın bir süredir Kodsuz alanda öncü olmuştur. Knack, günlük yenilikçilere kritik iş zorluklarının kolayca üstesinden gelmeleri için güç verir. Ekipler, Knack'in sezgisel kodsuz platformundan ve uzman o...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems, küresel ölçekte vizyoner kuruluşlar için yüksek performanslı, az kodlu ve bulut tabanlı geliştirme platformları oluşturur. Sıfır tavizsiz yazılım yeniliği için resmi olarak dünyanın bir numaralı platformu. Hadi gidelim.
Ionic
ionic.io
Mobil cihazlar için inşa etmenin ve göndermenin yeni bir yolu. Ionic, mobil uygulamaların oluşturulma ve sunulma şeklini değiştiriyor. Popüler açık kaynaklı mobil SDK'mızdan sektör lideri mobil CI/CD ve mikro ön uç çözümlerine kadar Ionic, işletmenizdeki mobil talebi karşılamanıza yardımcı olur.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery nedir ve ne için kullanılabilir? UI Bakery, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan, sezgisel olarak anlaşılabilen bir kullanıcı arayüzü oluşturucusudur. Uygulamanızı oluştururken kullanabileceğiniz bir dizi hazır şablon, önceden tanımlanmış widget ve diğer kullanıcı...
Unlayer
unlayer.com
Unlayer, güzel görünümlü e-postaları ve açılış sayfalarını minimum çabayla tasarlamanın en kolay yolunu sağlar. Airship, Keap, Netflix ve Fidelity dahil olmak üzere dünya çapında 80.000'den fazla kullanıcımız, izleyicilerinin doyamayacağı duyarlı tasarımlar yaratıyor. Unlayer, farklı müşterilere hit...
Tadabase
tadabase.io
%99 için yapılan VERİTABANI PLATFORMU %1 gibi çalışır. İşletmenizin stressiz bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı olacak özel, kodsuz bir veritabanıyla binlerce dolar, saat ve kahveden tasarruf edin.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ, Deltecs InfoTech Pvt.'ye ait düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Ltd., Mumbai, Hindistan, dahili araçlar ve iş uygulamaları oluşturmaya yardımcı olur. Platform, görsel oluşturucular, çevrimiçi veritabanı, kod düzenleyiciler, önceden oluşturulmuş şablonlar, yapılandırılabilir i...
Back4App
back4app.com
İlişkisel verileri bulutta depolayın ve sorgulayın. Ölçeklenebilir, açık kaynaklı bir arka uçla GraphQL ve REST üzerinden erişilebilir hale getirin.
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıy...
Superblocks
superblocks.com
Güçlü dahili araçlar oluşturun. Geliştiriciler 100'lerce saat tasarruf ediyor. Herhangi bir veri kaynağını sorgulayın. Herhangi bir kullanıcı arayüzü bileşenini bağlayın. Her türlü iş akışını otomatikleştirin. Herhangi bir işi planlayın.
Quixy
quixy.com
Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflı...
Chatroll
chatroll.com
Chatwing, sohbeti web sitesine, bloga, uygulamaya, platformlara ve herhangi bir web sayfasına yerleştirmek için çözümler sunar.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks, kullanımı kolay ve güçlü, kodsuz bir uygulama geliştirme platformudur. Kurumsal kuruluşlar tarafından önemli iş süreçlerini ışık hızında yayınlanan güzel uygulamalarla otomatikleştirmek için kullanılır. Görsel, sürükle ve bırak arayüzü sayesinde vatandaş geliştiriciler, Betty Blocks'u ...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...
Bryj
bryj.ai
Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sa...
Workhall
workhall.com
Workhall, iş faaliyetlerinizin operasyonlarını kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir İşletme Operasyonları Desteği (BOS) platformudur. İster üst düzey bir pozisyona sahip olun, ister bir departmanı yönetin, bir ekibe liderlik edin veya bireysel olarak katkıda bulu...
Jitterbit
jitterbit.com
SaaS'ı, şirket içi ve bulut uygulamalarını birbirine bağlarken zekayı herhangi bir iş sürecine anında aktarın. Jitterbit ile API entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Clinked
clinked.com
Clinked müşteri portalı lider bir çevrimiçi işbirliği yazılımıdır. Güvenli, mobil ve son derece özelleştirilebilir. Dosyaları paylaşın, iletişim kurun, projeleri kolaylıkla yönetin.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps, ön saflardaki ekiplerin çevrimdışı olduklarında bile masaüstü, mobil ve giyilebilir cihazlarda kullandıkları özel endüstriyel sınıf uygulamalar oluşturmaya yönelik tam kapsamlı bir platformdur. JourneyApps, rakipsiz bir web IDE'si (OXIDE), bir uygulama çalışma zamanı ve sunucusuz bilgi ...
Appwrite
appwrite.io
Sevdiğiniz çerçeveleri ve dilleri kullanarak yalnızca birkaç satır kodla tüm arka ucunuzu dakikalar içinde oluşturun. Appwrite'ın arka uç bulut platformu, sıkıcı ve tekrarlanan arka uç görevleri yerine tasarım ve yeniliğe odaklanmanıza olanak tanır. Ürünler Appwrite Cloud size şunları sağlar: - Kiml...
Andromo
andromo.com
Andromo, 10 yılı aşkın geçmişi olan, dünyadaki ilk flutter tabanlı mobil uygulama oluşturucu olan bir şirkettir. Flutter teknolojisi, platforma hemen hemen her işlevi hızlı bir şekilde eklemenizi sağlayarak geliştirme fırsatlarını neredeyse sınırsız hale getirir. Platformun esnekliği sayesinde, piya...
Servoy
servoy.com
ISV'ler ve Kurumsallar tarafından karmaşık platformlar arası iş uygulamalarını modernleştirmek, oluşturmak ve dağıtmak için kullanılan Hızlı Uygulama Geliştirme platformu. Müşterilerimize "yığın" sağlayarak, gerçekten değer katacakları kısımlara (UX, iş mantığı ve son kullanıcılar) odaklanabilirler.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet, herkesin herhangi bir kodlama bilgisi olmadan uygulama geliştirmesine olanak tanıyan, kodsuz/düşük kodlu bir uygulama oluşturucudur. İster bir sonraki konferansınızda misafirlerin katılımını sağlamanın bir yolunu arayan Etkinlik Koordinatörü olun, ister çalışanların içerik konusundaki anlay...
8base
8base.com
8base, SaaS çözümleri, pazar yerleri ve diğer web ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere zengin özelliklere sahip dijital ürünler oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılan az kodlu bir platformdur. 8base platformu, köklü şirketlerdeki girişimcilerin ve yaratıcıların ürün vizyonlarını hayata geçirmel...
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyoruz. Appward, proje yönetimi, CRM, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üret...
Genezio
genezio.com
Ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmanız ve dağıtmanız için size kapsamlı yetenekler sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil yerel bulut platformu. genezio araç zinciri: 1. genezio.rpc Herhangi bir dilde yazım uyumlu API'ler ile uygulamaları daha hızlı oluşturun. Typesafe API'ler, REST API'lere göre da...
Weavy
weavy.com
Geliştiriciler için yeni nesil yapı taşları. Weavy, geliştiricilerin web ve mobil uygulamalara maliyet ve zamanın çok altında bir maliyetle işbirliği, üretkenlik ve topluluk özellikleri eklemelerine yönelik eksiksiz bir araç setidir. Sohbet, Dosyalar ve Akışlara yönelik API, SDK'larımız ve Kullanıcı...
Pega
pega.com
Pega Satış Otomasyonu, daha fazla satışa yol açan akıllı otomasyon, karar verme ve analitik ile satış ekibinizin daha akıllı satış yapmasını sağlar.