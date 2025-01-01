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Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove, işe alım sürecini kolaylaştıran ve geliştiren, özelleştirilebilir bir aday takip sistemidir.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire, web üzerindeki kişilerin iletişim bilgilerini bulmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar doğru ve güncel iletişim verilerine erişebilir.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.

HROne

HROne

hrone.cloud

Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee, işe alım sürecini yöneten bir Başvuru İzleme Sistemidir (ATS) ve işverenler için kariyer sayfaları oluşturma işlevi sunar.

GoHire

GoHire

gohire.io

Gohire, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştıran, iş ilanlarını yönetme ve adayları takip etme imkanı sunan bir yazılımdır.

JobAdder

JobAdder

jobadder.com

JobAdder, personel ajansları ve İK ekipleri için bulut tabanlı bir işe alım yönetim platformudur. İş ilanları, aday takibi ve iletişim araçları sunar.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR, işe alım, izin, oryantasyon ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı analitik ve özelleştirilebilir iş akışları sunan, kullanımı kolay bir başvuru izleme sistemidir.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.

Gem

Gem

gem.com

Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.

JOIN

JOIN

join.com

Join.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ücretsiz bir yetenek attractı ve başvuru takip yazılımıdır. İlanları kolayca oluşturup yönetir.

WebHR

WebHR

web.hr

WebHR, işe alımdan emekliliğe kadar insan kaynakları yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Harri

Harri

harri.com

Harri, misafirperverlik sektörü için çalışan deneyimlerini iyileştiren bir platformdur. İletişim, işe alım ve vardiya yönetimi araçları sunar.

Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Recruiterflow, aday takibi ve işe alım CRM'sini bir arada sunan bir yazılımdır. İşe alım sürecini yönetmeyi kolaylaştırır.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access, 100.000'den fazla müşteriye, iş yazılımlarını dönüştürerek çalışanların önemli işlere odaklanmalarını sağlar.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin, CRM, aday takip ve insan kaynakları yönetimi sunan bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için veri analitiği ve raporlama sağlar.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet, küçük ve orta ölçekli şirketler için bir başvuru izleme ve işe alım platformudur. İşe alım süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.

Eddy

Eddy

eddy.com

Eddy, küçük işletmeler için basit bir İK ve maaş yönetim platformudur. Çalışanları işe alma, yönetme ve ödeme işlemlerini tek sistemde yapmanızı sağlar.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.

Teamable

Teamable

teamable.com

Teamable, şirketlerin çalışan ağlarını kullanarak yetenek edinim süreçlerini kolaylaştıran bir çalışan yönlendirme platformudur.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir işe alım yazılımıdır.

SpringRecruit

SpringRecruit

springrecruit.com

SpringRecruit, işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir, aday verilerini merkezileştirir ve işbirliğini kolaylaştırır.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.

Talent Clue

Talent Clue

talentclue.com

Talent Clue, işe alım sürecini otomatikleştiren ve detaylı raporlar sunan bir işe alım yazılımıdır.

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

Built for Teams

Built for Teams

builtforteams.com

Built for Teams, iş gücünü planlama, işe alma, yönetme ve elde tutma için tasarlanmış sezgisel ve güçlü HR yazılımıdır.

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