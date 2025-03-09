Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
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Sesame HR
sesamehr.es
Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, işe alım sürecini yöneten bir Başvuru İzleme Sistemidir (ATS) ve işverenler için kariyer sayfaları oluşturma işlevi sunar.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow, aday takibi ve işe alım CRM'sini bir arada sunan bir yazılımdır. İşe alım sürecini yönetmeyi kolaylaştırır.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd, aday Yolculuğunu önemli ölçüde geliştirirken İK, İşe Alım Ekipleri ve İşe Alma Yöneticileri için tasarlanmış uçtan uca bulut tabanlı işe alım yazılımı çözümlerinin önde gelen Birleşik Krallık tedarikçisidir. Ödüllü teknolojimiz, tüm işe alım sürecini şirket içinde yönetmenize olanak tanır. Gerçek bir Uçtan Uca çözüm olan Bulut Tabanlı ATS İşe Alım Yazılımı, Katılım Yazılımı ve Özel Kariyer Web Siteleri sunuyoruz. Bugün ücretsiz bir gösteri talep edin.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, insanları şirketleri, kariyerleri ve toplulukları büyütmek için birbirine bağlamak için çalışan bir yetenek edinme platformu sağlayıcısıdır. Platformumuz, kuruluşların doğru kişileri çekmesine, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olmak için uzmanlaşmış bir dizi yazılım modülü ve yetenek kazanma çözümleri sunmaktadır. Öncü :Recruit yazılımımız, kuruluşların yetenek edinme ve stratejik büyümeyi teşvik etme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemesine olanak tanıyan güçlü bir aday yönetim sistemidir. :Recruit, çifte işlemleri azaltır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve süreç boyunca insan hatası riskini azaltır. Scout :Recruit şunları yapmanıza olanak tanır: - İşe Alım Yaşam Döngüsünü Yönetin - Markalı işe alım web sayfaları oluşturun, yönetin ve yayınlayın - Rolünüzün doğru adaylar tarafından görülmesini sağlamak için doğrudan iş kurullarına gönderin - En iyi sonuçlar için adayları kolayca tarayın - Puan verin, sıralayın ve yorum yapın Takip etmek için en iyi adaylarınızı takip edin - İşe alım süreci boyunca adayları takip edin - Favori işe alım ve İK teknolojisi çözümlerinizle entegre olun
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki kişilerin iletişim bilgilerini bulmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar doğru ve güncel iletişim verilerine erişebilir.
Simplicant
simplicant.com
Modern İşletmeler İçin İşe Alma Yazılımı ve Aday Takip Sistemi. Simplicant'ın işe alım yazılımı platformu ve başvuru sahibi takip sistemi, yeteneklerin daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işe alınmasına yönelik modern ve daha basit bir yaklaşım sağlar. Birden fazla kaynaktan en iyi yetenekleri bulun, görüşmeleri organize edip planlayın, yetenek ilişkilerini yönetin ve veriye dayalı işe alım kararları alın.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
SmartRecruiters, işe alım süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Aday yönetimi, görüşme planlama ve özelleştirilebilir raporlama gibi özellikler sunar.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden İşveren uygulaması, işletmelerin adayları daha verimli çekmelerini, yönetmelerini ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmalarını sağlar.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit, işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir, aday verilerini merkezileştirir ve işbirliğini kolaylaştırır.
StaffingSoft
staffingsoft.com
İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eksiksiz bir araç paketi sunar. Verimliliğinizi ve büyümenizi kolaylaştırmak için bizimle uzun vadeli bir ortaklık kurma fırsatına sahip olacaksınız.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue, İnsan Kaynakları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyen işe alım uzmanları için tasarlanmış en güçlü ve eksiksiz işe alım yazılımıdır. Talent Clue'yu vazgeçilmez çalışma aracı haline getiren 300'den fazla müşterisi ve 3.400'den fazla işe alım uzmanıyla 2013'ten beri piyasada yer alıyor. Tüm seçim sürecini otomatikleştirin. Kapsamlı Multiposter'ımızla cazip iş teklifleri oluşturun ve sosyal yardımları yaygınlaştırın. Süreçleri sezgisel olarak yönetin ve ayrıntılı raporlarla desteklenen birleşik bir yetenek tabanı oluşturun.
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare'in misyonu şirketlerin işe alımda başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Yetenekleri kolaylıkla yönetmek ve işe almak için en yeni İK teknolojilerini sunuyoruz.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall, aday hattınızı görsel bir kart duvarına dönüştürerek tüm Greenhouse aday verilerinizi Gerçek Zamanlı olarak yansıtır. İşe alma yöneticilerinize daha fazla şeffaflık sunar, ekibinizle daha iyi işbirliği yapar ve süreçteki bir adayı bir daha asla gözden kaçırmaz.
Talexio
talexiohr.com
Talexio, daha verimli çalışmak isteyen insan kaynakları, işe alım ve bordro profesyonelleri için eksiksiz bir İK paketidir. Talexio'nun esnek ve bulut tabanlı çözümü, kuruluşlara İK süreçleri üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanımı kolay Talexio, otomasyon sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda dahili süreçlerinizin maliyetini de azaltır. Talexio, herhangi bir sektördeki her büyüklükteki işletmeye hitap eden ölçeklenebilir bir çözümdür; böylece işiniz büyüdükçe daha az endişelenebilirsiniz.
Team Engine
teamengine.io
Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi
Teamable
teamable.com
Teamable, şirketlerin çalışan ağlarını kullanarak yetenek edinim süreçlerini kolaylaştıran bir çalışan yönlendirme platformudur.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
Yeni nesil ATS Vacancy Filler, işe alım görevlilerine en iyi aday deneyimini hızlı bir şekilde sunma gücü veriyor. Baştan sona otomatikleştirilmiş ve markalanmış olan bu araç, Ajans Modülü, Yetenek Havuzu, İşe Alma İsteği, SJT'ler ve Testler, Geçmiş Kontrolleri, Referanslar, Video Gösterimi ve Katılım gibi araçlarla doludur; bunların tümü güçlü BI Analytics Suite tarafından desteklenmektedir. Vacancy Filler ile çalışarak kendi Hesap Yöneticinize, İngiltere merkezli kullanıcı ve aday desteğine ve İK Sisteminizle entegrasyona sahip olacaksınız. Ve çok daha fazlası!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit bir yetenek kazanma platformudur. Artık şirketler, işe alım süreçlerinin her yönünü sürekli olarak optimize etmek için verileri kullanabilir, işe alım maliyetlerini ve sürelerini azaltabilir.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR, ABD'deki küçük işletmelere yönelik en hızlı büyüyen Başvuru Takip Sistemidir. VIVAHR şunları kolaylaştırır: - İş İlanları Gönderme - Adayları Yönetme - Ekip üyeleriyle işbirliği yapma - Raporları/içgörüleri çalıştırma Bu kadar kolay! 50'den fazla iş ilanı panosuna ücretsiz iş ilanı vererek başlayın. Ortalama yeni müşteri 6 dakika içinde canlı bir işe sahip oluyor.
WebHR
web.hr
WebHR, işe alımdan emekliliğe kadar insan kaynakları yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik işgücü için önde gelen İK, bordro ve işe alım platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırır. Burger King, Jimmy John’un, Taco Bell de dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı hizmet restoran markasının 46'sı, takımlarını işe almak, elde tutmak ve ödemek için iş akışında.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
YouCruit
youcruit.com
Otomatik iş ilanı ilanı ve işe alım yoluyla işverenlerin mükemmel adayları bulmasına, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olan bulut tabanlı çözüm.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy, iş tekliflerini, adayları ve görüşmeleri tek bir yerden verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir işe alma yazılımıdır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Voyse
voyse.io
Harika çalışma kültürünüzü sergileyerek unutulmaz bir aday deneyimi yaratın. Voyse Dijital İş Tanımı ile işinizin ve onu özel kılan kişilerin kapılarını açın.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai ile hantal, modası geçmiş İK süreçlerine elveda deyin ve insan sermayesi yönetimine modern bir yaklaşımı benimseyin. Rytfit, kuruluşların iş gücünü etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözüme sahip, yapay zeka odaklı bir İş Gücü Yönetimi platformudur. Yetenek Kazanımını bir sonraki seviyeye taşıyın; Rythire kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. İş yaratma sürecinizi birkaç saniye içinde hızlandırmak için herhangi bir iş unvanını besleyin. Rytfit'in semantik modeli, bir kuruluşun Hire'den Hire'a yalnızca 7 gün içinde geçmesine olanak tanır. RytHire platformu, manuel işe alım görevlerini ortadan kaldırmak ve işe alım sürecini kolaylaştırmak gibi özelliklere sahiptir. İş Gücü Oluşturun, Çalışanları Yeniden Haritalayın ve Elde Tutmayı Artırın - RytEngage modülü, kuruluşların yeni roller için dahili yetenekleri belirlemesine ve geliştirmesine olanak tanıyarak büyüme ve fırsat kültürünü teşvik eder. Önemli olanı ölçün - RytMeasure modülü, gerçek zamanlı olarak hedef belirleme ve izleme için merkezi bir merkez sağlar. Platform, kuruluşların iş gücünü genel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmesine ve daha iyi iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor. Hepsi bir arada çözümümüzle İK süreçlerinizi kolaylaştırın, çalışanlarınızın katılımını sağlayın ve sonuçları artırın. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, çözümümüz iş gücü yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza ve genel süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop, yeni nesil ATS'yi Otomatik Planlama, Yapay Zeka Not Alma, Arka Plan Kontrolleri, Analitik, İşe Alma Kalitesi ve daha fazlasını içeren yapay zeka destekli çözümler ve otomasyonla tek bir yerde uygun bir şekilde birleştiren üstün Yetenek Operasyonları Platformudur. İK, Yetenek ve İnsan profesyonellerine ve yeni kurulan şirketler, küçük ve büyük işletmelerdeki işe alım ekiplerine hitap eder.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft, büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmış, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu ve hepsi bir arada bir işe alım çözümü sunar. Kapsamlı yazılımımız, zaman alan manuel görevleri, işe alım görevlilerine ve işe alma yöneticilerine, en iyi yetenekleri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulma, değerlendirme ve işe alma konusunda güçlendiren sezgisel özelliklerle değiştirerek, tüm işe alma sürecini kolaylaştırır.
Jobilla
jobilla.com
Jobilla'nın dijital işe alım çözümü, işletmelere ve adaylara verimli bir yetenek kazanma deneyimi sunuyor. Pasif adayları çekmek, işe alım maliyetlerini azaltmak ve işe alım sürecini hızlandırmak için kişiselleştirilmiş bir strateji sağlarken, adaylara becerilerine ve ilgi alanlarına uygun işleri bulmaları için bir yol sunuyoruz. Jobilla'yı kullanarak işletmeler ve adaylar birkaç basit tıklamayla tam olarak istediklerini, nasıl ve ne zaman istediklerini elde ederler. Potansiyel. Gerçekleştirildi.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) restoranların, otellerin ve perakendecilerin çalışanları daha hızlı işe almalarına ve işe almalarına yardımcı olan bir platformdur. Operatörleri ve işe alım yöneticilerini birkaç dakika içinde nitelikli yeteneklerle buluşturarak işletmelerin işe alım sürecini büyük ölçüde hızlandırmasına yardımcı oluyoruz.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie, dilsel pıtırtı tanıma ve yapay zeka kullanan bir işe alım yazılımıdır (başvuru takip sistemi (ATS)) adayları otomatik olarak kısa listeye almak, CV'leri yeniden yazmak ve pozisyonun konumuna göre konumlarını takip etmek.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh platformu, en son teknoloji yığınını temel alan, işe alım döngüsünün tamamını izlemenize, otomatikleştirmenize ve geliştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir işe alım platformudur. Platform, kullanımı kolay başvuru sahibi takip sistemini, benzersiz işe alım durumunuza göre özelleştirilmiş kaliteli istihdam öncesi testlerle birleştirir. İşletmenize yardımcı olmak için benzersiz yetenek verilerini kullanarak geleneksel bir işe alım platformunun ötesinde değer sağlar: 1. Hangi tür yeteneklerin performansı artıracağını anlayın 2. Mevcut aday havuzunuzda bu yeteneklerden daha fazlasını bulun 3. Mülakatınızı yapılandırın ve profesyonelleştirin süreç 4. Bilimsel hassasiyetle üst düzey yetenekleri işe alın
Teamdash
teamdash.com
Teamdash, harika ekipleri daha hızlı işe almak için araçlarının süreçlerine uyum sağlamasına ihtiyaç duyan şirketler için mükemmel bir işe alım yazılımıdır. Kişiselleştirme yetenekleri, kullanıcı dostu olması ve işe alım gücü nedeniyle sevilen Teamdash, sonuçları ve süreçleri hızlı bir şekilde iyileştirmeyi amaçlayan şirket içi işe alım uzmanları için yükselen seçimdir.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alım uzmanlarının birkaç dakika içinde LinkedIn'den olağanüstü yetenekler bulmasına yardımcı olur. LinkedIn'de filtreleme yaparak ve profilleri tek tek değerlendirerek çok fazla manuel iş yapmak yerine, Tapflow'un akıllı algoritmaları herhangi bir rol için en iyi profilleri anında belirleyebilir.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — işe alım yöneticilerini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform. Aday katılımından değerlendirmelere ve başvuru takibine kadar işe alım sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, etkinlikleri planlayın, uzaktan görüşmeler gerçekleştirin ve verileri koruyun. Tacitbase ile optimize edilmiş iş akışını deneyimleyin. Temel Özellikler: Ortak Çalışma: Tacitbase'in esnek abonelik planlarıyla kusursuz işbirliğini benimseyin. Aday veritabanı, aday incelemesi ve başvuru takibi genelinde ekip üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın. Konumdan bağımsız olarak görevleri atayın, ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı iletişimi sürdürün. Kontrollü erişim için ayrıntılı izin yönetiminin keyfini çıkarın. Aday Veritabanı: Çeşitli kaynaklardan adayları kolayca oluşturun, yönetin ve saklayın. Tacitbase, sosyal medyadan, e-postadan veya mevcut veritabanlarından sorunsuz aday organizasyonunu mümkün kılar. Aday veritabanınızı kişiselleştirilmiş sütunlarla özelleştirin ve potansiyel adayları eğitim, deneyim, beceriler ve konum gibi belirli kriterlere göre arayın. İncelemeler, başvurular ve iletişimler dahil tüm aday etkinliklerini tek bir merkezi konumdan takip edin. Aday İncelemesi: İşbirlikçi ve yapıcı aday incelemeleriyle değerlendirme sürecini basitleştirin ve hızlandırın. Her adayın niteliklerine ve işe uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir görünüm elde ederek daha hızlı karar almayı ve işe alım kalitesini iyileştirin. Bilinçli seçimler yapın ve güçlü bir ekip oluşturun. Gizli Posta: Adaylarla ilgili tüm e-postaları tek bir yerde birleştirerek, özel bir e-posta adresi aracılığıyla adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurun. Zamandan tasarruf etmek, aday ilişkilerini geliştirmek ve işe alım süreci boyunca kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için özelleştirilebilir e-posta şablonlarından ve otomatik iletişimden yararlanın. Zahmetsizce bağlantıda kalın. Başvuru Takibi: Sezgisel Kanban tabanlı Başvuru Takip Sistemimiz (ATS) ile işe alım süreci boyunca adayları sorunsuz bir şekilde takip edin. İşe alma sürecinizi özelleştirin, ekip üyeleriyle işbirliği yapın ve adaylarla doğrudan sistem içinde iletişim kurun. Etkin aday yönetimi ve sorunsuz bir iş akışı sağlayarak işe alım sürecini etiketler ve filtrelerle kolaylaştırın. Etkinlik Planlama: Kullanışlı etkinlik planlama özelliğimizle görüşme ve değerlendirme programlarını basitleştirin. Doğrudan Tacitbase aracılığıyla etkinlikler oluşturun, ayrıntıları belirtin ve adaylara davetiye gönderin. Takvimdeki tüm planlanmış etkinlikleri yönetin ve adaylara hatırlatıcılar göndererek kusursuz bir işe alım deneyimi sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin. Konferans Entegrasyonu: Tacitbase'in Zoom ve Google Meet gibi popüler konferans platformlarına yönelik entegrasyon yetenekleriyle güvenli uzaktan görüşmeler ve değerlendirmeler gerçekleştirin. Adayları sanal görüşmelere planlayın ve davet edin, gelecekte başvurmak üzere oturumları kaydedin ve uzaktan işe alım faaliyetlerinizi kolaylaştırın. Mesafeleri zahmetsizce aşın. Gelişmiş Arama: Adayları beceriler, deneyim, eğitim ve daha fazlası gibi belirli kriterlere göre belirlemek için gelişmiş arama filtrelerimizin gücünden yararlanın. Arama sonuçlarını çeşitli arama seçenekleri ve filtrelerle hassaslaştırarak zamandan tasarruf edin ve açılan her iş ilanı için en uygun adayların seçilmesini sağlayın. Mükemmel eşleşmeyi verimli bir şekilde bulun. Veri Güvenliği: Tacitbase'de veri güvenliği en büyük önceliğimizdir. Hassas aday bilgilerini korumak için satır düzeyinde güvenlik ve düzenli veri yedeklemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Platformumuz veri koruma düzenlemelerine uygundur ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonlar sıkı güvenlik standartlarını karşılar. Verileriniz konusunda bize güvenin. Tacitbase ile işe alım başarınızı artırın. Kolaylaştırılmış iş akışlarının, gelişmiş özelliklerin ve veriye dayalı içgörülerin gücünün kilidini açın. Tacitbase ile işe alımda en büyük avantajı deneyimleyin ve işe alım oyununuzda devrim yaratın!
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Jobspage
jobspage.co
Şirketinize özel bir kariyer sayfası oluşturun, mevcut işleri listeleyin ve başvuruları yönetin. Başvuru sahibi takip sistemimiz aday özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini ve en iyi işe alım kararlarını vermeniz için gereken diğer bilgileri toplamanıza olanak tanır.
Intellohire
intellohire.com
İşe Alma ve Yetenek Avcılığı/Yönetici Arama Firmaları için yeni nesil bir Yazılım. Hindistan'daki personel bulma ajansları tarafından kullanılan Intellohire, küresel İşe Alma ve Personel Alma endüstrisine yönelik SAAS tabanlı bir platformdur. Platform, personel bulma ajanslarının en son teknolojiyle işlerini artırmasına olanak tanıyor. Intellohire işe alım uzmanlarına aday etkileşimlerini yönetme, adayları kaynak bulma, adaylara iş ayrıntılarını gönderme ve hatta müşterilerden gelen geri bildirimleri yönetme konusunda yardımcı olur. Tüm işlevler tek bir merkez üssünden - Akıllı Başvuru Takip Sisteminden kontrol edilebilir.
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