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Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
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Paycor
paycor.com
Paycor, liderleri gerçekten önemli olanlara odaklanabilmeleri için insan yönetiminin her yönünü modernize etmelerini güçlendirir: kazanan takımlar oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar, bu nedenle platformları değiştirmeniz, birden fazla sisteme erişmeniz veya yeniden anahtar bilgisine erişmeniz gerekmez. Sıkıcı çalışmaları otomatikleştirin, uyum riskini azaltın, verimlilikleri artırın, çalışanları kendi finansal sağlıklarını kontrol etmeleri ve sağlam analizler ve içgörülerle işinizi daha iyi anlamalarını sağlayın.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, rampa yapmasına, tanımasına ve tutmasına yardımcı olmak, ClearCompany’nin uçtan uca yetenek yönetim platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin, çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasını sağladı. ClearCompany, veri güdümlü en iyi uygulamaları, uzman bilgilendirilmiş içeriği ve özel yazılım araçlarını, çalışanları ve iş başarısını elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirmek, birleştirmek, rampa yapmak, tanımak ve elde tutmak için entegre eder. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru bir şekilde planlamak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve kültürü kasıtlı olarak oluşturmak için gerekli araçlara sahip olduğunda elde edilir - bu yetenek maksimizasyon sütunları yetenek yönetim platformunun özüdür. ClearCompany, kuruluşların çalışanların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için insanları, platformları ve süreçleri birleştirerek görevlerine ulaşmalarına yardımcı olan tam spektrumlu bir yetenek yönetim platformudur. Eşsiz yaklaşımı, şirket misyonunu her müşterinin yetenek süreçlerinin merkezine koyar. İşe alım, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımını birleştiren tek İK yazılım sağlayıcısı olan ClearCompany platformu, tüm çalışanların yaşam döngüsü boyunca kuruluşları destekler.
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışları ve çok daha fazlasını sunar. Comeet kurumsal düzeydedir ve zengin özelliklere sahiptir. Kaynak bulma, koordinasyon, iletişim, paylaşım, planlama, hazırlık, etkileşim, değerlendirme, işe alma ve raporlama için mükemmeldir.
Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
CVViZ
cvviz.com
CVViZ, en iyi yetenekleri daha hızlı işe almanıza yardımcı olan modern bir yapay zeka işe alım yazılımıdır. CVViZ dünya çapında 2000'e yakın iş panosuyla entegre olmuştur. Öneri motorumuz iş sektörüne, iş rolüne ve iş konumuna göre kullanılacak en iyi iş panosunu önerir. Özgeçmiş taraması için kullanılan yapay zeka, doğru adayları doğru işlerle eşleştirir.
Queros
app.qureos.com
İş tanımı oluşturucumuz, pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini doğru bir şekilde yansıtan, iyi hazırlanmış iş tanımları oluşturmanıza olanak tanır. Aracımızla iş tanımlarını şirketinizin ses tonuna uyacak şekilde özelleştirerek kuruluşunuza uygun doğru adayları çekmenize yardımcı olabilirsiniz. Rekabetçi bir iş piyasasında iş arayanların dikkatini çekecek profesyonel, ayrıntılı iş ilanları oluşturmak için iş tanımı oluşturucumuzu kullanarak zamandan ve emekten tasarruf edin.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım), istihdam web sitesi entegrasyonu, e-posta ve takvim senkronizasyonu içerir. Ağustos 2015'teki halka açılışından sonraki 4 ay içinde Recruitee, dünya çapında 1000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyi (KOBİ) ve işe alım acentesini cezbetti.
Team Engine
teamengine.io
Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte çok daha fazlasını masaya getiriyor. Çünkü bir kişiyi işe almak için 10'dan fazla araç gerekmemelidir. Yetenek İstihbaratı Platformu şunları içerir: - Sınıfının en iyisi ATS - Yapay zeka odaklı bir İşe Alma CRM'si (her zaman en doğru adaya sahip olmanızı sağlamak için verileriniz ile Loxo'nun otomatik olarak güncellenen verilerinin bir kombinasyonunu içeren işe alım veri tabanınız) Bilgi) - Hiçbir takibi kaçırmamanız için yapay zeka destekli kampanya oluşturma yeteneklerine sahip çok kanallı bir destek aracı - 1,2 milyardan fazla kişi ve milyonlarca kuruluşla dolu bir kişi ve şirket arama motoru - Kişisel e-postalar gibi doğrulanmış iletişim bilgileri ve cep telefonu numaraları - Loxo'nun yapay zeka asistanı Copilot sayesinde anında yapay zeka kaynak bulma, sıralama ve eşleştirme Bahsetmeye bile gerek yok...Loxo aynı zamanda işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir Satış CRM'sine sahip tek işe alım yazılımıdır; bu, iş geliştirmeyi yürütebileceğiniz anlamına gelir faaliyetlerinizi iş akışınızın geri kalanını yaptığınız yerde gerçekleştirin. Gerçek kazanç burada mı? Bu pazar lideri ürünlerin her biri, birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; işinizin her adımını daha verimli hale getirir ve hata payını azaltır. Dünya çapında 13.200'den fazla yönetici arama, RPO, profesyonel işe alım ve personel bulma ekibi, Loxo'nun işe alım makineleri haline geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? - Kaynak ve işe alma maliyetleri de dahil olmak üzere, tüm yetenek yaşam döngüsü boyunca maliyette %74'lük bir azalma. - Kaynak bulma ve iş akışı otomasyonu sayesinde işe alma süresinde %85 azalma. - %98 müşteri memnuniyeti.
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getirin.
Jobylon
jobylon.com
İşe alma basitleştirildi. Adayların kalbini kazanın ve işe alımdaki hayal kırıklığını kusursuz bir sürece dönüştürün. Jobylon, işveren markanızı daha iyi sergilemek için çarpıcı iş ilanlarına benzersiz bir şekilde odaklanan, kullanıcı dostu bir işe alma yazılımıdır.
Skillate
skillate.com
Skillate, kariyer sayfalarından ve hareketsiz veri tabanlarından yararlanarak işe alım görevlilerinin talepleri için en uygun adayları bulmalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir B2B uygulamasıdır. Adayları manuel olarak eleme ve kısa listeye almanın tekrarlayan ve hacimli çalışması tamamen ortadan kalkar. NLP ve derin öğrenme algoritmaları, eşleştirme önerilerini son derece doğru hale getirir ve sonuçları iyileştirmek için şirketin işe alım modellerini güçlendirilmiş öğrenme yeteneğine sahiptir. Bu güçlü uygulama aynı zamanda şirketlere kampüs işe alımları, işe alım kampanyaları ve şirket içi personel alımı konularında da yardımcı olabilecek. Yapay zekayla güçlendirilen işe alım uzmanları, en uygun adaylarla ve dış kurumlara olan bağımlılığı azaltarak pozisyonları hızlı bir şekilde kapatabilir. Skillate, tam kullanımla işe alma süresini %50'den fazla ve işe alma başına maliyeti %30'dan fazla azaltabilir. Skillate, işe alım verimsizliklerini sürekli olarak giderebilecek ve şirketlerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olabilecek bir ürün olarak öngörülüyor.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR işe alım yazılımı, yoğun iş dünyası liderlerinin işe alım yaklaşımlarını merkezileştirmesine ve modernleştirmesine olanak tanır. Zaman alıcı, manuel e-tabloları ve dolu gelen kutularını esnek, uygun fiyatlı, önce insanı işe alma teknolojisiyle değiştirin. En iyi yetenekler için gerçek zamanlı olarak yarışın ve harika işe alımlar yapın, böylece zamanınızı işinizi ve çalışanlarınızı büyütmeye odaklayabilirsiniz.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit, personel bulma kurumlarının, işe alım firmalarının, yönetici arama firmalarının ve şirket içi İK departmanlarının karşılaştığı benzersiz zorlukları çözmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yapay zeka işe alım teknolojisidir. Küresel olarak 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve başlıca Avrupa dilleri de dahil olmak üzere 14 dili destekleyen iSmartRecruit, kolay dağıtım ve kullanıcı dostu otomasyon konusunda üstündür. Aday tedarikinden işe alıma kadar tüm işe alım iş akışını verimli bir şekilde yönetir. 2024 yılında ATS, İşe Alma CRM'miz ve Yönetici Arama Yazılımımız, ünlü yazılım inceleme platformlarından çok sayıda ödülle onurlandırıldı ve bu, üstün işe alım çözümleri sağlamaya olan bağlılığımızın altını çizdi.
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyimini yaşayın. Şablonlar, sıralar, takip ve takvim planlamayla kişiselleştirilmiş işe alım kampanyalarını otomatikleştirin ve oluşturun. Sıfıra yakın yönetim ve güvenli bir veri merkezi ile önceden silolara yerleştirilmiş verileri merkezileştirmek, yenilemek ve yeniden keşfetmek için yetenek veri bulutumuzla işe alım kalitesine ulaşın. Daha fazla bilgi için, rentez.com adresini ziyaret edin.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee, küresel işe alım için yapay zeka destekli bir İK çözümü sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışan sayısını 2'den binlerce kişiye çıkarmasına yardımcı olmak için Yapay Zekanın gücünden yararlanıyoruz. Hirebee, açık iş pozisyonu oluşturmaktan teklifi adaya göndermeye kadar işe alım değer zincirinin tamamını kapsar. Şirketlere yenilikçi teknolojik çözümler sunuyoruz.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, herhangi bir cihaz ve herhangi bir yerden çalışanları bulmayı, taramayı, görüşmeyi ve işe dahil etmeyi kolaylaştırır. Başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde incelemek, görüşmeleri planlamak, tüm iş ilanı ilanlarınızı yönetmek ve yeni çalışan evraklarını tamamlamak için gereken araç ve teknolojilerle işe alım zamanınızı ve maliyetinizi azaltın. HigherMe, restoranlar ve perakende satış gibi saatlik işçi çalıştıran işletmeler için tasarlanmıştır. Otomatik iş ilanı panosu yeniden yayınlama, mobil ilk başvuru sahibi takip sistemi, Başvuracak Metin teknolojisi, tek tıklamayla röportaj planlama, video kapak mektupları, markalı kariyer sayfası, özel uygulamalar ve bulut tabanlı evrak işleri ile hareket halindeyken işe alım. İşe alma başına altı saat tasarruf etmek, görüşmeye gelmeyenleri %67 oranında azaltmak ve yılda 3.600 ABD dolarına kadar tasarruf etmek için bugün kaydolun.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitim ve çalışanların ilerlemesini kolayca atamanızı sağlayan sağlam bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucu içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslar kütüphanesi, eğitim ve işgücünüzün ihtiyaçlarınızı artar. https://auzmor.com/
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformunuz olarak kullanın veya mevcut ATS'nizi CRM, kaynak sağlama, planlama, analiz, kariyer siteleri, etkinlikler ve daha fazlasına yönelik entegre ürünlerle geliştirin. Startup'lardan Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash ve Zillow gibi sektör liderlerine kadar 1.000'den fazla şirket, hızlı ve kolay bir şekilde işe alım konusunda Gem'e güveniyor.
TalentRecruit
talentrecruit.com
Talentrecruit, hem KOBİ'lerin hem de işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış AI destekli bir başvuru izleme sistemi (ATS) ve işe alım yazılımıdır. Sistem, işe alım yapanların en iyi yeteneği verimli bir şekilde bulmasını, devreye almasını ve dahil etmelerini sağlar. Talentrecruit, aday veri analizine dayalı en iyi eşleştirilmiş adayları bulmak için makine öğrenme algoritmaları kullanan 24x7 sanal işe alım asistanı Erika gibi özellikler sunar. Ayrıca, etkili bir işe alım süreci için en iyi yetenek ve etkili ön tarama ve değerlendirme özelliklerinin keşfedilmesine yardımcı olan çok kanallı kaynak kullanımı da içerir. Özellikle, Talentrecruit'in ATS yazılımı, kariyer siteleri, iş panoları Connect ve çalışan yönlendirmesi gibi öğeleri destekleyen güçlü bir aday kaynak platformu için AI kullanır. İşe Alım Yöneticisi Portalı, aday bilgileri, taleplerle ilgili güncellemeler, profiller hakkında geri bildirim, iş ve teklif onayları ve daha fazlası hakkında bütünsel bir görünüm sunar. Teklif yönetimi özelliği, minimum zaman gecikmeleri ile en iyi yetenekleri elde etmede etkilidir. Bunların yanı sıra, Talentrecruit de işe alım, markalı bir kariyer web sitesi oluşturmak, kampüs işe alımını otomatikleştirmek ve KPI'ları işe almak için tam kontrol için metrik analizi için araçlar sunmaktadır. Ayrıca, işe alım platformunda çeşitliliği ve dahil edilmeyi ve çevikliği teşvik etmeye odaklanmaktadır.
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
ApplicantPro
applicantpro.com
Şirketlerin Daha İyi İşe Alımlarına Yardımcı Oluyoruz! Bu rekabetçi ve kaotik istihdam ortamında, en iyi insanları cezbetmek ve işe almak zor olabilir! ApplicantPro, benzersiz işe alım ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir çözümler sunar!
RecruiterPM
recruiterpm.com
Gösterge tabloları, özelleştirilebilir metrikler/analitikler, küresel bilgi paylaşımı, araştırma yönetimi, çalışan ödülleri, veri ambarı, API'ler ve daha fazlasıyla ekipleri işe almak için Aday Takip Sistemi (ATS), CRM, Yapay Zeka, Proje Yönetimi ve Analitik yazılımı!
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi ve tek bir gerçek kaynaktır. Ödün vermeden birleştirin, sınırsız ölçeklendirin. Birleştirilmiş hepsi bir arada çözüm Ashby, ATS, CRM, planlama ve analitiklerinizi türünün en iyisi özelliklere sahip tek bir ölçeklenebilir çözümde birleştirir. Eklentileri ortadan kaldırın ve işe alım yazılımı maliyetlerini azaltın. Ekibinizi birinci sınıf işe alım operasyonel süreçlerini uygulamak için yalnızca tek bir araç kullanacak şekilde eğitin. Güçlü işe alma analitiği İş akışlarını iyileştirmek, paydaşlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve geniş ölçekte süreç iyileştirmelerini desteklemek için ekibiniz için gerçek zamanlı güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Stratejik veri hikaye anlatıcıları olmak, işe alım kapasitesini tahmin etmek ve işe alım hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edip optimize etmek için Ashby analitiğinden yararlanın. Eski elektronik tabloları, rapor oluşturmak için uzun bekleme sürelerini ve verilerinizin doğruluğuna ilişkin şüpheleri ortadan kaldırın. Yerleşik en iyi uygulamalar Ashby size tutarlı, adil işe alım sonuçları sağlamak için gereken yerleşik yapıyı ve otomatik iş akışlarını sağlar. İncelenmiş şablonlar, özelleştirilebilir uyarılar ve paylaşılabilir satış hattı görselleştirmeleri ile zamandan tasarruf ederken her zaman olağanüstü bir aday deneyimi sunun. Ekibinizi, işe almanın sevdikleri ödüllendirici, zorlu yönlerine odaklanmaları için güçlendirin.
Built for Teams
builtforteams.com
Sizin İçin Geliştirilmiş İK Yazılımı. İş gücünüzü planlamanıza, işe almanıza, yönetmenize ve elinizde tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış sezgisel, güçlü araçlar.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai ile hantal, modası geçmiş İK süreçlerine elveda deyin ve insan sermayesi yönetimine modern bir yaklaşımı benimseyin. Rytfit, kuruluşların iş gücünü etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözüme sahip, yapay zeka odaklı bir İş Gücü Yönetimi platformudur. Yetenek Kazanımını bir sonraki seviyeye taşıyın; Rythire kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. İş yaratma sürecinizi birkaç saniye içinde hızlandırmak için herhangi bir iş unvanını besleyin. Rytfit'in semantik modeli, bir kuruluşun Hire'den Hire'a yalnızca 7 gün içinde geçmesine olanak tanır. RytHire platformu, manuel işe alım görevlerini ortadan kaldırmak ve işe alım sürecini kolaylaştırmak gibi özelliklere sahiptir. İş Gücü Oluşturun, Çalışanları Yeniden Haritalayın ve Elde Tutmayı Artırın - RytEngage modülü, kuruluşların yeni roller için dahili yetenekleri belirlemesine ve geliştirmesine olanak tanıyarak büyüme ve fırsat kültürünü teşvik eder. Önemli olanı ölçün - RytMeasure modülü, gerçek zamanlı olarak hedef belirleme ve izleme için merkezi bir merkez sağlar. Platform, kuruluşların iş gücünü genel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmesine ve daha iyi iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor. Hepsi bir arada çözümümüzle İK süreçlerinizi kolaylaştırın, çalışanlarınızın katılımını sağlayın ve sonuçları artırın. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, çözümümüz iş gücü yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza ve genel süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım iş akışları, oluşturulması kolay bir kariyer sitesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere daha iyi işe alım için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Daha.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik işgücü için önde gelen İK, bordro ve işe alım platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırır. Burger King, Jimmy John’un, Taco Bell de dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı hizmet restoran markasının 46'sı, takımlarını işe almak, elde tutmak ve ödemek için iş akışında.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR, ABD'deki küçük işletmelere yönelik en hızlı büyüyen Başvuru Takip Sistemidir. VIVAHR şunları kolaylaştırır: - İş İlanları Gönderme - Adayları Yönetme - Ekip üyeleriyle işbirliği yapma - Raporları/içgörüleri çalıştırma Bu kadar kolay! 50'den fazla iş ilanı panosuna ücretsiz iş ilanı vererek başlayın. Ortalama yeni müşteri 6 dakika içinde canlı bir işe sahip oluyor.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit bir yetenek kazanma platformudur. Artık şirketler, işe alım süreçlerinin her yönünü sürekli olarak optimize etmek için verileri kullanabilir, işe alım maliyetlerini ve sürelerini azaltabilir.
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh platformu, en son teknoloji yığınını temel alan, işe alım döngüsünün tamamını izlemenize, otomatikleştirmenize ve geliştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir işe alım platformudur. Platform, kullanımı kolay başvuru sahibi takip sistemini, benzersiz işe alım durumunuza göre özelleştirilmiş kaliteli istihdam öncesi testlerle birleştirir. İşletmenize yardımcı olmak için benzersiz yetenek verilerini kullanarak geleneksel bir işe alım platformunun ötesinde değer sağlar: 1. Hangi tür yeteneklerin performansı artıracağını anlayın 2. Mevcut aday havuzunuzda bu yeteneklerden daha fazlasını bulun 3. Mülakatınızı yapılandırın ve profesyonelleştirin süreç 4. Bilimsel hassasiyetle üst düzey yetenekleri işe alın
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare'in misyonu şirketlerin işe alımda başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Yetenekleri kolaylıkla yönetmek ve işe almak için en yeni İK teknolojilerini sunuyoruz.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash, harika ekipleri daha hızlı işe almak için araçlarının süreçlerine uyum sağlamasına ihtiyaç duyan şirketler için mükemmel bir işe alım yazılımıdır. Kişiselleştirme yetenekleri, kullanıcı dostu olması ve işe alım gücü nedeniyle sevilen Teamdash, sonuçları ve süreçleri hızlı bir şekilde iyileştirmeyi amaçlayan şirket içi işe alım uzmanları için yükselen seçimdir.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit, etkili işbirliği, özgeçmiş ayrıştırıcı ve kolay Mülakat planlama ve hatırlatıcılarla en iyi yetenekleri daha hızlı seçmenize yardımcı olan en iyi ücretsiz programlardan biridir.
StaffingSoft
staffingsoft.com
İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eksiksiz bir araç paketi sunar. Verimliliğinizi ve büyümenizi kolaylaştırmak için bizimle uzun vadeli bir ortaklık kurma fırsatına sahip olacaksınız.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue, İnsan Kaynakları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyen işe alım uzmanları için tasarlanmış en güçlü ve eksiksiz işe alım yazılımıdır. Talent Clue'yu vazgeçilmez çalışma aracı haline getiren 300'den fazla müşterisi ve 3.400'den fazla işe alım uzmanıyla 2013'ten beri piyasada yer alıyor. Tüm seçim sürecini otomatikleştirin. Kapsamlı Multiposter'ımızla cazip iş teklifleri oluşturun ve sosyal yardımları yaygınlaştırın. Süreçleri sezgisel olarak yönetin ve ayrıntılı raporlarla desteklenen birleşik bir yetenek tabanı oluşturun.
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio, Küçük İşletmenizin düzgün bir şekilde organize olmasına olanak tanıyan ve en iyi endüstri standartlarına uygun olarak Google, PayPal ve SAP gibi önde gelen şirketlerle çalışmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir platformdur. Platformumuz tüm süreçlerinizi organize edecek ve yönetilmesi kolay olacak şekilde entegre edecektir. MyLenio, İK + BT + Uyumluluk alanlarında en yüksek standartlara ulaşmanıza yardımcı olarak işinizi basitleştirir Küçük işletmenizi kolaylaştırın ve şirketinizi Fortune-500 Şirketleriyle çalışacak şekilde düzenleyin!
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — işe alım yöneticilerini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform. Aday katılımından değerlendirmelere ve başvuru takibine kadar işe alım sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, etkinlikleri planlayın, uzaktan görüşmeler gerçekleştirin ve verileri koruyun. Tacitbase ile optimize edilmiş iş akışını deneyimleyin. Temel Özellikler: Ortak Çalışma: Tacitbase'in esnek abonelik planlarıyla kusursuz işbirliğini benimseyin. Aday veritabanı, aday incelemesi ve başvuru takibi genelinde ekip üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın. Konumdan bağımsız olarak görevleri atayın, ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı iletişimi sürdürün. Kontrollü erişim için ayrıntılı izin yönetiminin keyfini çıkarın. Aday Veritabanı: Çeşitli kaynaklardan adayları kolayca oluşturun, yönetin ve saklayın. Tacitbase, sosyal medyadan, e-postadan veya mevcut veritabanlarından sorunsuz aday organizasyonunu mümkün kılar. Aday veritabanınızı kişiselleştirilmiş sütunlarla özelleştirin ve potansiyel adayları eğitim, deneyim, beceriler ve konum gibi belirli kriterlere göre arayın. İncelemeler, başvurular ve iletişimler dahil tüm aday etkinliklerini tek bir merkezi konumdan takip edin. Aday İncelemesi: İşbirlikçi ve yapıcı aday incelemeleriyle değerlendirme sürecini basitleştirin ve hızlandırın. Her adayın niteliklerine ve işe uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir görünüm elde ederek daha hızlı karar almayı ve işe alım kalitesini iyileştirin. Bilinçli seçimler yapın ve güçlü bir ekip oluşturun. Gizli Posta: Adaylarla ilgili tüm e-postaları tek bir yerde birleştirerek, özel bir e-posta adresi aracılığıyla adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurun. Zamandan tasarruf etmek, aday ilişkilerini geliştirmek ve işe alım süreci boyunca kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için özelleştirilebilir e-posta şablonlarından ve otomatik iletişimden yararlanın. Zahmetsizce bağlantıda kalın. Başvuru Takibi: Sezgisel Kanban tabanlı Başvuru Takip Sistemimiz (ATS) ile işe alım süreci boyunca adayları sorunsuz bir şekilde takip edin. İşe alma sürecinizi özelleştirin, ekip üyeleriyle işbirliği yapın ve adaylarla doğrudan sistem içinde iletişim kurun. Etkin aday yönetimi ve sorunsuz bir iş akışı sağlayarak işe alım sürecini etiketler ve filtrelerle kolaylaştırın. Etkinlik Planlama: Kullanışlı etkinlik planlama özelliğimizle görüşme ve değerlendirme programlarını basitleştirin. Doğrudan Tacitbase aracılığıyla etkinlikler oluşturun, ayrıntıları belirtin ve adaylara davetiye gönderin. Takvimdeki tüm planlanmış etkinlikleri yönetin ve adaylara hatırlatıcılar göndererek kusursuz bir işe alım deneyimi sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin. Konferans Entegrasyonu: Tacitbase'in Zoom ve Google Meet gibi popüler konferans platformlarına yönelik entegrasyon yetenekleriyle güvenli uzaktan görüşmeler ve değerlendirmeler gerçekleştirin. Adayları sanal görüşmelere planlayın ve davet edin, gelecekte başvurmak üzere oturumları kaydedin ve uzaktan işe alım faaliyetlerinizi kolaylaştırın. Mesafeleri zahmetsizce aşın. Gelişmiş Arama: Adayları beceriler, deneyim, eğitim ve daha fazlası gibi belirli kriterlere göre belirlemek için gelişmiş arama filtrelerimizin gücünden yararlanın. Arama sonuçlarını çeşitli arama seçenekleri ve filtrelerle hassaslaştırarak zamandan tasarruf edin ve açılan her iş ilanı için en uygun adayların seçilmesini sağlayın. Mükemmel eşleşmeyi verimli bir şekilde bulun. Veri Güvenliği: Tacitbase'de veri güvenliği en büyük önceliğimizdir. Hassas aday bilgilerini korumak için satır düzeyinde güvenlik ve düzenli veri yedeklemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Platformumuz veri koruma düzenlemelerine uygundur ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonlar sıkı güvenlik standartlarını karşılar. Verileriniz konusunda bize güvenin. Tacitbase ile işe alım başarınızı artırın. Kolaylaştırılmış iş akışlarının, gelişmiş özelliklerin ve veriye dayalı içgörülerin gücünün kilidini açın. Tacitbase ile işe alımda en büyük avantajı deneyimleyin ve işe alım oyununuzda devrim yaratın!
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