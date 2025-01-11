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Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından kaynak edinin, herhangi bir kişinin iletişim ayrıntılarını ortaya çıkarmak için tarayıcı uzantısını kullanın, yalnızca %100 güncel e-posta adreslerine, telefon numaralarına ve sosyal ağ bağlantılarına ulaşın
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kültür oluşturmak; - işe alım, işe alım, çalışan katılımı, zaman takibi, izin yönetimi ve performans incelemelerini kolaylaştırın. PeopleForce, süreçlere değil insanlara odaklanırken işletmelerin ilerlemesine yardımcı olur. Güçlendirici ve keyifli bir çalışma yeri yaratın.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanın neresinde faaliyet gösterirlerse göstersinler tüm iş gücü potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve güvenle çalışmalarına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un genel merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır ve dünya genelinde operasyonları bulunmaktadır. Şirketin iş hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik marka vaadi, yalnızca müşterilere değil, kendi çalışanlarına ve Dayforce'un faaliyet gösterdiği topluluklara da verdiği taahhüttür. Temel ürün alanları: · HRIS · Küresel bordro, isteğe bağlı ödeme · Avantajlar · İş gücü yönetimi Zaman, katılım ve görev yönetimi dahil Yetenek kazanımı İşe alma ve işe alım dahil Yetenek yönetimi Performans yönetimi, yedekleme planlaması, ücret yönetimi, katılım anketleri ve entegre öğrenme yönetim sistemi dahil Yetenek yönetimi Gelişmiş raporlama, analiz ve gösterge tabloları Kendi İK Dayforce mobil uygulaması aracılığıyla hizmet
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
Jobersy
jobersy.com
İşe alım sürecinizi merkezileştirin. Özelleştirilebilir kariyer sayfasıyla iş ilanlarınızı yayınlayın ve başvuruları alın.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, insanları şirketleri, kariyerleri ve toplulukları büyütmek için birbirine bağlamak için çalışan bir yetenek edinme platformu sağlayıcısıdır. Platformumuz, kuruluşların doğru kişileri çekmesine, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olmak için uzmanlaşmış bir dizi yazılım modülü ve yetenek kazanma çözümleri sunmaktadır. Öncü :Recruit yazılımımız, kuruluşların yetenek edinme ve stratejik büyümeyi teşvik etme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemesine olanak tanıyan güçlü bir aday yönetim sistemidir. :Recruit, çifte işlemleri azaltır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve süreç boyunca insan hatası riskini azaltır. Scout :Recruit şunları yapmanıza olanak tanır: - İşe Alım Yaşam Döngüsünü Yönetin - Markalı işe alım web sayfaları oluşturun, yönetin ve yayınlayın - Rolünüzün doğru adaylar tarafından görülmesini sağlamak için doğrudan iş kurullarına gönderin - En iyi sonuçlar için adayları kolayca tarayın - Puan verin, sıralayın ve yorum yapın Takip etmek için en iyi adaylarınızı takip edin - İşe alım süreci boyunca adayları takip edin - Favori işe alım ve İK teknolojisi çözümlerinizle entegre olun
Simplicant
simplicant.com
Modern İşletmeler İçin İşe Alma Yazılımı ve Aday Takip Sistemi. Simplicant'ın işe alım yazılımı platformu ve başvuru sahibi takip sistemi, yeteneklerin daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işe alınmasına yönelik modern ve daha basit bir yaklaşım sağlar. Birden fazla kaynaktan en iyi yetenekleri bulun, görüşmeleri organize edip planlayın, yetenek ilişkilerini yönetin ve veriye dayalı işe alım kararları alın.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Modern iş gücü için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir işe alım platformuyla başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ötesine geçin. SmartRecruiters'ın Yetenek Kazanma Paketi, büyük yetenekleri çekmek, seçmek ve işe almak için gereken her şeyi sağlar.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki özel gereksinimlerinin yanı sıra son teknoloji araçlar ve çözümlere göre anında yeteneklerle eşleştirir. İdeal aday profilinizi tanımlayın, arkanıza yaslanın ve işin zor kısmını Snaphunt'a bırakın. Nitelikli yetenekler otomatik olarak pozisyonunuza başvurmaya davet edilir ve ayrıca başvuru oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş e-postalar aracılığıyla ilgili yeteneklerle iletişime geçebilirsiniz. Dağıtılmış Ekipler için Tasarlandı: İşe alma harcamalarınızı %80'e kadar azaltın ve işe alma sürenizi %72 oranında azaltmak için tasarlanmış özel araçlarla işe alımlarınızda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Snaphunt ile, 4 milyondan fazla iş arayandan oluşan yetenek havuzundan ve 300 milyondan fazla profesyonelden oluşan kaynak erişiminden, yerinde, hibrit veya uzak rolleriniz için hızlı bir şekilde işe alım yapabilirsiniz. Platform otomatik olarak özel iş tanımları, tek tıklamayla aday yanıt yönetimi, önceden kaydedilmiş video görüşmeler, görüşme planlama, görüşme sorusu oluşturucu, otomatik geri bildirim toplama, otomatik referans kontrolü ve daha fazlasını oluşturur. Her Adımda İçgörüleri İşe Alma: Kültüre uyum için işe alım mı? Snaphunt'un tescilli değerlendirmesi 'Snapsych', modern işyerine uyarlanmış yerleşik psikometrik modellere dayanmaktadır. Platform aynı zamanda maaşlar ve ihbar sürelerine ilişkin bilgileri de paylaşıyor, böylece en başından itibaren en iyi yeteneği bulabilirsiniz. Snaphunt'ın işe alma hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için şu adresi ziyaret edin: https://snaphunt.com/employers
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden Yetenek Kazanma Paketi, kuruluşunuz için en iyi adayları çekmenizi ve işe almanızı sağlar.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit, etkili işbirliği, özgeçmiş ayrıştırıcı ve kolay Mülakat planlama ve hatırlatıcılarla en iyi yetenekleri daha hızlı seçmenize yardımcı olan en iyi ücretsiz programlardan biridir.
StaffingSoft
staffingsoft.com
İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eksiksiz bir araç paketi sunar. Verimliliğinizi ve büyümenizi kolaylaştırmak için bizimle uzun vadeli bir ortaklık kurma fırsatına sahip olacaksınız.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue, İnsan Kaynakları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyen işe alım uzmanları için tasarlanmış en güçlü ve eksiksiz işe alım yazılımıdır. Talent Clue'yu vazgeçilmez çalışma aracı haline getiren 300'den fazla müşterisi ve 3.400'den fazla işe alım uzmanıyla 2013'ten beri piyasada yer alıyor. Tüm seçim sürecini otomatikleştirin. Kapsamlı Multiposter'ımızla cazip iş teklifleri oluşturun ve sosyal yardımları yaygınlaştırın. Süreçleri sezgisel olarak yönetin ve ayrıntılı raporlarla desteklenen birleşik bir yetenek tabanı oluşturun.
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare'in misyonu şirketlerin işe alımda başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Yetenekleri kolaylıkla yönetmek ve işe almak için en yeni İK teknolojilerini sunuyoruz.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall, aday hattınızı görsel bir kart duvarına dönüştürerek tüm Greenhouse aday verilerinizi Gerçek Zamanlı olarak yansıtır. İşe alma yöneticilerinize daha fazla şeffaflık sunar, ekibinizle daha iyi işbirliği yapar ve süreçteki bir adayı bir daha asla gözden kaçırmaz.
Talexio
talexiohr.com
Talexio, daha verimli çalışmak isteyen insan kaynakları, işe alım ve bordro profesyonelleri için eksiksiz bir İK paketidir. Talexio'nun esnek ve bulut tabanlı çözümü, kuruluşlara İK süreçleri üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanımı kolay Talexio, otomasyon sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda dahili süreçlerinizin maliyetini de azaltır. Talexio, herhangi bir sektördeki her büyüklükteki işletmeye hitap eden ölçeklenebilir bir çözümdür; böylece işiniz büyüdükçe daha az endişelenebilirsiniz.
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul etmenize yardımcı olur. Team Engine, ekibinizin mesai saatleri dışındayken bile adayların ilerlemesini sağlamak için gereken manuel (ancak zamana duyarlı) adımları otomatikleştirerek işe alım sürecini hızlandırır! Herkesi gelişmelerden haberdar eden otomatik mesajlaşma platformumuz sayesinde adaylara ve çalışanlara iletişim kurmayı tercih ettikleri yerde (metinleriyle) ulaşın. İşe alma ve işte tutma konusundaki en iyi uygulamaları otomatikleştirerek, başvuranlarınız ve çalışanlarınız için en iyi deneyimi sağlayacaksınız. Team Engine size şu konularda yardımcı olacaktır: Harika insanları bulun ve işe alın — İşe alma sürecinizdeki gereksiz görevleri otomatikleştirerek en önemli noktalara değer katabilirsiniz. Kaliteli çalışanları motive edin ve elinizde tutun — Yeni işe alınanların, yapılandırılmış bire bir görüşmeler ve deneyim hakkında geri bildirim verme fırsatı ile iyi bir başlangıç yapmasını sağlayın. Yürütün ve sürekli geliştirin — İşlerinizi tamamlamak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirketiniz genelinde bağlantı kurun. Nasıl yardımcı olduğumuza bir bakış: • masası olmayan çalışanlarla ve iş başvurusunda bulunanlarla mesajlaşma • zamana duyarlı iletişimler için otomatik mesajlaşma (örn. röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) • Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları • İspanyolca için tercüme edilmiş iletişimler- konuşmacılar • tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibi ayrıntılarını organize etmek için merkezi bir merkez • daha fazla erişim için aday kaynaklarının çeşitlendirilmesi.
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım iş akışları, oluşturulması kolay bir kariyer sitesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere daha iyi işe alım için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Daha.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
Yeni nesil ATS Vacancy Filler, işe alım görevlilerine en iyi aday deneyimini hızlı bir şekilde sunma gücü veriyor. Baştan sona otomatikleştirilmiş ve markalanmış olan bu araç, Ajans Modülü, Yetenek Havuzu, İşe Alma İsteği, SJT'ler ve Testler, Geçmiş Kontrolleri, Referanslar, Video Gösterimi ve Katılım gibi araçlarla doludur; bunların tümü güçlü BI Analytics Suite tarafından desteklenmektedir. Vacancy Filler ile çalışarak kendi Hesap Yöneticinize, İngiltere merkezli kullanıcı ve aday desteğine ve İK Sisteminizle entegrasyona sahip olacaksınız. Ve çok daha fazlası!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit bir yetenek kazanma platformudur. Artık şirketler, işe alım süreçlerinin her yönünü sürekli olarak optimize etmek için verileri kullanabilir, işe alım maliyetlerini ve sürelerini azaltabilir.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR, ABD'deki küçük işletmelere yönelik en hızlı büyüyen Başvuru Takip Sistemidir. VIVAHR şunları kolaylaştırır: - İş İlanları Gönderme - Adayları Yönetme - Ekip üyeleriyle işbirliği yapma - Raporları/içgörüleri çalıştırma Bu kadar kolay! 50'den fazla iş ilanı panosuna ücretsiz iş ilanı vererek başlayın. Ortalama yeni müşteri 6 dakika içinde canlı bir işe sahip oluyor.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. Burger King, Jimmy John's, Taco Bell dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı servis restoran markasından 46'sı, ekiplerini işe alma, elde tutma ve ödeme yapma konusunda Workstream'e güveniyor. Workstream.us adresinden daha fazla bilgi edinin.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
YouCruit
youcruit.com
Otomatik iş ilanı ilanı ve işe alım yoluyla işverenlerin mükemmel adayları bulmasına, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olan bulut tabanlı çözüm.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy, iş tekliflerini, adayları ve görüşmeleri tek bir yerden verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir işe alma yazılımıdır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getirin.
Voyse
voyse.io
Harika çalışma kültürünüzü sergileyerek unutulmaz bir aday deneyimi yaratın. Voyse Dijital İş Tanımı ile işinizin ve onu özel kılan kişilerin kapılarını açın.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai ile hantal, modası geçmiş İK süreçlerine elveda deyin ve insan sermayesi yönetimine modern bir yaklaşımı benimseyin. Rytfit, kuruluşların iş gücünü etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözüme sahip, yapay zeka odaklı bir İş Gücü Yönetimi platformudur. Yetenek Kazanımını bir sonraki seviyeye taşıyın; Rythire kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. İş yaratma sürecinizi birkaç saniye içinde hızlandırmak için herhangi bir iş unvanını besleyin. Rytfit'in semantik modeli, bir kuruluşun Hire'den Hire'a yalnızca 7 gün içinde geçmesine olanak tanır. RytHire platformu, manuel işe alım görevlerini ortadan kaldırmak ve işe alım sürecini kolaylaştırmak gibi özelliklere sahiptir. İş Gücü Oluşturun, Çalışanları Yeniden Haritalayın ve Elde Tutmayı Artırın - RytEngage modülü, kuruluşların yeni roller için dahili yetenekleri belirlemesine ve geliştirmesine olanak tanıyarak büyüme ve fırsat kültürünü teşvik eder. Önemli olanı ölçün - RytMeasure modülü, gerçek zamanlı olarak hedef belirleme ve izleme için merkezi bir merkez sağlar. Platform, kuruluşların iş gücünü genel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmesine ve daha iyi iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor. Hepsi bir arada çözümümüzle İK süreçlerinizi kolaylaştırın, çalışanlarınızın katılımını sağlayın ve sonuçları artırın. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, çözümümüz iş gücü yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza ve genel süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
Screenloop
screenloop.com
Screenloop, yeni nesil ATS'yi Otomatik Planlama, Yapay Zeka Not Alma, Arka Plan Kontrolleri, Analitik, İşe Alma Kalitesi ve daha fazlasını içeren yapay zeka destekli çözümler ve otomasyonla tek bir yerde uygun bir şekilde birleştiren üstün Yetenek Operasyonları Platformudur. İK, Yetenek ve İnsan profesyonellerine ve yeni kurulan şirketler, küçük ve büyük işletmelerdeki işe alım ekiplerine hitap eder.
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft, büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmış, uygun fiyatlı, kullanıcı dostu ve hepsi bir arada bir işe alım çözümü sunar. Kapsamlı yazılımımız, zaman alan manuel görevleri, işe alım görevlilerine ve işe alma yöneticilerine, en iyi yetenekleri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulma, değerlendirme ve işe alma konusunda güçlendiren sezgisel özelliklerle değiştirerek, tüm işe alma sürecini kolaylaştırır.
Jobilla
jobilla.com
Jobilla'nın dijital işe alım çözümü, işletmelere ve adaylara verimli bir yetenek kazanma deneyimi sunuyor. Pasif adayları çekmek, işe alım maliyetlerini azaltmak ve işe alım sürecini hızlandırmak için kişiselleştirilmiş bir strateji sağlarken, adaylara becerilerine ve ilgi alanlarına uygun işleri bulmaları için bir yol sunuyoruz. Jobilla'yı kullanarak işletmeler ve adaylar birkaç basit tıklamayla tam olarak istediklerini, nasıl ve ne zaman istediklerini elde ederler. Potansiyel. Gerçekleştirildi.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) restoranların, otellerin ve perakendecilerin çalışanları daha hızlı işe almalarına ve işe almalarına yardımcı olan bir platformdur. Operatörleri ve işe alım yöneticilerini birkaç dakika içinde nitelikli yeteneklerle buluşturarak işletmelerin işe alım sürecini büyük ölçüde hızlandırmasına yardımcı oluyoruz.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie, dilsel pıtırtı tanıma ve yapay zeka kullanan bir işe alım yazılımıdır (başvuru takip sistemi (ATS)) adayları otomatik olarak kısa listeye almak, CV'leri yeniden yazmak ve pozisyonun konumuna göre konumlarını takip etmek.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alım uzmanlarının birkaç dakika içinde LinkedIn'den olağanüstü yetenekler bulmasına yardımcı olur. LinkedIn'de filtreleme yaparak ve profilleri tek tek değerlendirerek çok fazla manuel iş yapmak yerine, Tapflow'un akıllı algoritmaları herhangi bir rol için en iyi profilleri anında belirleyebilir.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — işe alım yöneticilerini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform. Aday katılımından değerlendirmelere ve başvuru takibine kadar işe alım sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, etkinlikleri planlayın, uzaktan görüşmeler gerçekleştirin ve verileri koruyun. Tacitbase ile optimize edilmiş iş akışını deneyimleyin. Temel Özellikler: Ortak Çalışma: Tacitbase'in esnek abonelik planlarıyla kusursuz işbirliğini benimseyin. Aday veritabanı, aday incelemesi ve başvuru takibi genelinde ekip üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın. Konumdan bağımsız olarak görevleri atayın, ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı iletişimi sürdürün. Kontrollü erişim için ayrıntılı izin yönetiminin keyfini çıkarın. Aday Veritabanı: Çeşitli kaynaklardan adayları kolayca oluşturun, yönetin ve saklayın. Tacitbase, sosyal medyadan, e-postadan veya mevcut veritabanlarından sorunsuz aday organizasyonunu mümkün kılar. Aday veritabanınızı kişiselleştirilmiş sütunlarla özelleştirin ve potansiyel adayları eğitim, deneyim, beceriler ve konum gibi belirli kriterlere göre arayın. İncelemeler, başvurular ve iletişimler dahil tüm aday etkinliklerini tek bir merkezi konumdan takip edin. Aday İncelemesi: İşbirlikçi ve yapıcı aday incelemeleriyle değerlendirme sürecini basitleştirin ve hızlandırın. Her adayın niteliklerine ve işe uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir görünüm elde ederek daha hızlı karar almayı ve işe alım kalitesini iyileştirin. Bilinçli seçimler yapın ve güçlü bir ekip oluşturun. Gizli Posta: Adaylarla ilgili tüm e-postaları tek bir yerde birleştirerek, özel bir e-posta adresi aracılığıyla adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurun. Zamandan tasarruf etmek, aday ilişkilerini geliştirmek ve işe alım süreci boyunca kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için özelleştirilebilir e-posta şablonlarından ve otomatik iletişimden yararlanın. Zahmetsizce bağlantıda kalın. Başvuru Takibi: Sezgisel Kanban tabanlı Başvuru Takip Sistemimiz (ATS) ile işe alım süreci boyunca adayları sorunsuz bir şekilde takip edin. İşe alma sürecinizi özelleştirin, ekip üyeleriyle işbirliği yapın ve adaylarla doğrudan sistem içinde iletişim kurun. Etkin aday yönetimi ve sorunsuz bir iş akışı sağlayarak işe alım sürecini etiketler ve filtrelerle kolaylaştırın. Etkinlik Planlama: Kullanışlı etkinlik planlama özelliğimizle görüşme ve değerlendirme programlarını basitleştirin. Doğrudan Tacitbase aracılığıyla etkinlikler oluşturun, ayrıntıları belirtin ve adaylara davetiye gönderin. Takvimdeki tüm planlanmış etkinlikleri yönetin ve adaylara hatırlatıcılar göndererek kusursuz bir işe alım deneyimi sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin. Konferans Entegrasyonu: Tacitbase'in Zoom ve Google Meet gibi popüler konferans platformlarına yönelik entegrasyon yetenekleriyle güvenli uzaktan görüşmeler ve değerlendirmeler gerçekleştirin. Adayları sanal görüşmelere planlayın ve davet edin, gelecekte başvurmak üzere oturumları kaydedin ve uzaktan işe alım faaliyetlerinizi kolaylaştırın. Mesafeleri zahmetsizce aşın. Gelişmiş Arama: Adayları beceriler, deneyim, eğitim ve daha fazlası gibi belirli kriterlere göre belirlemek için gelişmiş arama filtrelerimizin gücünden yararlanın. Arama sonuçlarını çeşitli arama seçenekleri ve filtrelerle hassaslaştırarak zamandan tasarruf edin ve açılan her iş ilanı için en uygun adayların seçilmesini sağlayın. Mükemmel eşleşmeyi verimli bir şekilde bulun. Veri Güvenliği: Tacitbase'de veri güvenliği en büyük önceliğimizdir. Hassas aday bilgilerini korumak için satır düzeyinde güvenlik ve düzenli veri yedeklemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Platformumuz veri koruma düzenlemelerine uygundur ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonlar sıkı güvenlik standartlarını karşılar. Verileriniz konusunda bize güvenin. Tacitbase ile işe alım başarınızı artırın. Kolaylaştırılmış iş akışlarının, gelişmiş özelliklerin ve veriye dayalı içgörülerin gücünün kilidini açın. Tacitbase ile işe alımda en büyük avantajı deneyimleyin ve işe alım oyununuzda devrim yaratın!
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh platformu, en son teknoloji yığınını temel alan, işe alım döngüsünün tamamını izlemenize, otomatikleştirmenize ve geliştirmenize olanak tanıyan sezgisel bir işe alım platformudur. Platform, kullanımı kolay başvuru sahibi takip sistemini, benzersiz işe alım durumunuza göre özelleştirilmiş kaliteli istihdam öncesi testlerle birleştirir. İşletmenize yardımcı olmak için benzersiz yetenek verilerini kullanarak geleneksel bir işe alım platformunun ötesinde değer sağlar: 1. Hangi tür yeteneklerin performansı artıracağını anlayın 2. Mevcut aday havuzunuzda bu yeteneklerden daha fazlasını bulun 3. Mülakatınızı yapılandırın ve profesyonelleştirin süreç 4. Bilimsel hassasiyetle üst düzey yetenekleri işe alın