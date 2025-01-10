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Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı işe alım yapın. Yapay zeka araçlarından ve sosyal medya zenginleştirme özelliklerinden yararlanın, ekibinizi uzaktan yönetin ve işbirliğini geliştirin, eksiksiz bir raporlama paketinden, uyumluluk araçlarından (GDPR, CCPA, PDPA,...), eksiksiz bir API'den yararlanın, binlerce ücretsiz ve premium kanallar çok daha fazlası. En üstün bulut tabanlı işe alım aracıyla işe alım şeklinizi dönüştürün ve işe alım ölçümlerinizi yeni zirvelere taşıyın!
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahiptir.•Çalışanları güvenle işe alın, ödeme yapın, yönetin ve elinizde tutun• 7/24/365 ABD merkezli canlı destek ekibimizle ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda deneyimli, ödüllü destek alın•Uyumluluk uzmanlarımızla değişen yasa ve yönetmeliklerin önünde kalın•Bilgilerinize hareket halindeyken erişin Paychex Flex Mobil Uygulaması Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutun ve geliştirin ve işe alım ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. İşgücü Yönetimi: Hayati önem taşıyan iş gücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Bordro ve Mali Destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, masrafları ve daha fazlasını yönetin; böylece işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanlara sağlanan faydalar sunarak en iyi yetenekleri çekin ve elinizde tutun. PEO ve İK Dış Kaynak Kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle işinizi tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca destekleyin. Çalışan Deneyimi: Çalışanların self-servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu artırın. Entegrasyonlar: Yazılımınız ile Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlantı kurun ve veri paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğinizi korurken işletmeniz için doğru teknoloji ve destek düzeyini hemen seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirmemize izin verin.
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dünya çapında 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım), istihdam web sitesi entegrasyonu, e-posta ve takvim senkronizasyonu içerir. Ağustos 2015'teki halka açılışından sonraki 4 ay içinde Recruitee, dünya çapında 1000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyi (KOBİ) ve işe alım acentesini cezbetti.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi ve tek bir gerçek kaynaktır. Ödün vermeden birleştirin, sınırsız ölçeklendirin. Birleştirilmiş hepsi bir arada çözüm Ashby, ATS, CRM, planlama ve analitiklerinizi türünün en iyisi özelliklere sahip tek bir ölçeklenebilir çözümde birleştirir. Eklentileri ortadan kaldırın ve işe alım yazılımı maliyetlerini azaltın. Ekibinizi birinci sınıf işe alım operasyonel süreçlerini uygulamak için yalnızca tek bir araç kullanacak şekilde eğitin. Güçlü işe alma analitiği İş akışlarını iyileştirmek, paydaşlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve geniş ölçekte süreç iyileştirmelerini desteklemek için ekibiniz için gerçek zamanlı güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Stratejik veri hikaye anlatıcıları olmak, işe alım kapasitesini tahmin etmek ve işe alım hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edip optimize etmek için Ashby analitiğinden yararlanın. Eski elektronik tabloları, rapor oluşturmak için uzun bekleme sürelerini ve verilerinizin doğruluğuna ilişkin şüpheleri ortadan kaldırın. Yerleşik en iyi uygulamalar Ashby size tutarlı, adil işe alım sonuçları sağlamak için gereken yerleşik yapıyı ve otomatik iş akışlarını sağlar. İncelenmiş şablonlar, özelleştirilebilir uyarılar ve paylaşılabilir satış hattı görselleştirmeleri ile zamandan tasarruf ederken her zaman olağanüstü bir aday deneyimi sunun. Ekibinizi, işe almanın sevdikleri ödüllendirici, zorlu yönlerine odaklanmaları için güçlendirin.
Cavall
cavall.io
Cavall, çeşitli kaynaklardan ve birden fazla departmandan binlerce başvuru geldiğinde bile düzenli kalmanıza yardımcı olacak ideal platformu sağlayan bir Başvuru Takip Sistemidir (ATS). Cavall, harika çalışanlar yaratacak adayları bulma ve çekme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca Cavall, işe alım döngünüzü mümkün olduğunca yenilikçi ve verimli tutarak değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte çok daha fazlasını masaya getiriyor. Çünkü bir kişiyi işe almak için 10'dan fazla araç gerekmemelidir. Yetenek İstihbaratı Platformu şunları içerir: - Sınıfının en iyisi ATS - Yapay zeka odaklı bir İşe Alma CRM'si (her zaman en doğru adaya sahip olmanızı sağlamak için verileriniz ile Loxo'nun otomatik olarak güncellenen verilerinin bir kombinasyonunu içeren işe alım veri tabanınız) Bilgi) - Hiçbir takibi kaçırmamanız için yapay zeka destekli kampanya oluşturma yeteneklerine sahip çok kanallı bir destek aracı - 1,2 milyardan fazla kişi ve milyonlarca kuruluşla dolu bir kişi ve şirket arama motoru - Kişisel e-postalar gibi doğrulanmış iletişim bilgileri ve cep telefonu numaraları - Loxo'nun yapay zeka asistanı Copilot sayesinde anında yapay zeka kaynak bulma, sıralama ve eşleştirme Bahsetmeye bile gerek yok...Loxo aynı zamanda işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir Satış CRM'sine sahip tek işe alım yazılımıdır; bu, iş geliştirmeyi yürütebileceğiniz anlamına gelir faaliyetlerinizi iş akışınızın geri kalanını yaptığınız yerde gerçekleştirin. Gerçek kazanç burada mı? Bu pazar lideri ürünlerin her biri, birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; işinizin her adımını daha verimli hale getirir ve hata payını azaltır. Dünya çapında 13.200'den fazla yönetici arama, RPO, profesyonel işe alım ve personel bulma ekibi, Loxo'nun işe alım makineleri haline geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? - Kaynak ve işe alma maliyetleri de dahil olmak üzere, tüm yetenek yaşam döngüsü boyunca maliyette %74'lük bir azalma. - Kaynak bulma ve iş akışı otomasyonu sayesinde işe alma süresinde %85 azalma. - %98 müşteri memnuniyeti.
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit, etkili işbirliği, özgeçmiş ayrıştırıcı ve kolay Mülakat planlama ve hatırlatıcılarla en iyi yetenekleri daha hızlı seçmenize yardımcı olan en iyi ücretsiz programlardan biridir.
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack, işe alım sürecinin tüm aşamalarını otomatikleştiren ve kolaylaştıran, tam hizmet veren bir başvuru takip sistemidir. Bugün ücretsiz denemeye başlayın! Bir sonraki işe alınacak kişiyi bulmak için ApplicantStack'i kullanın. Sağlık hizmetleri, profesyonel hizmetler, teknoloji, üretim, yiyecek ve içecek ve konaklama işverenleri için önde gelen işe alım platformunu deneyimleyin. İş İlanından Teklif Mektubuna Kadar İşe Alma Sürecinizi Otomatikleştirin İşleri kolayca yayınlayın, başvuruları takip edin, başvuru sahiplerini tarayın ve filtreleyin, e-posta tetikleyicilerini ayarlayın, uyumluluğu yönetin, adaylara mesaj gönderin ve çok daha fazlasını yapın. Değerlendirmeler, özgeçmiş taraması, iş dağıtımı, maaş bordrosu ve görüntülü görüşme sunan kapsamlı iş ortağı ağı. Yeni İşe Alınanlar Hızlı ve Kolay Entegre işe alım, yeni işe alınan kişinin evrak işlerini yönettiği ve belgeleri e-imzalayıp elektronik olarak gönderebildiği kullanışlı yeni bir çalışan portalını içerir. Yöneticiler eyalet ve federal formları yükleyebilir, görevin tamamlandığını izleyebilir ve hatırlatıcılar ayarlayabilir. Maksimum verimlilik için katılım sorunlarını daha hızlı giderin. İşlerine bağlı ve yola çıkmaya hazır başlamalarına yardımcı olacak olumlu, mobil uyumlu yeni işe alım deneyimi sunun. 35.000'den fazla şirket, işgücünü işe almak, işe almak ve yönetmek için Swipeclock'un HRMS çözümlerini kullanıyor. ApplicantStack planları ayda 29 dolardan başlıyor. Ücretsiz Denemenizi bugün başlatın ve başvuru sahibi takibinin ne kadar kolay olabileceğini görün!
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe alım süreciniz, boru hattı yönetimine yönelik benzersiz, görsel yaklaşımımız sayesinde verimliliği artıracaktır. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü, ekibinizdeki herkesin (yani herkesin!) dakikalar içinde hazır ve çalışır durumda olacağı anlamına gelir ve Breezy Tasks hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Adaylarla daha kısa sürede bağlantı kuracak ve daha iyi kararlar alacaksınız: Yepyeni Aday Eşleşme Skorundan (en uygun başvuru sahiplerinizi anında hesaplar) herkesi tek tip, bireysel kartlara yerleştiren birinci sınıf özgeçmiş ayrıştırmaya kadar; Herkesin bir aday hakkındaki girdisini objektif bir şekilde ele alacak şekilde esnek olan puan kartlama sistemimize ve Mülakat Kılavuzlarımıza. Ayrıca tüm bunları güçlü analizler ve raporlamayla destekliyoruz. Aynı zamanda GDPR uyumludur! Breezy ile işe alım kararlarını daha kısa sürede daha iyi alacaksınız. Gelip bizi kontrol edin.
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe aktarma, kopya dedektörü. Toplu e-posta kampanyaları gönderin. Görüşmeleri planlayın ve gerçekleştirin, görüşmeyi yapanlar için geri bildirim hatırlatıcıları. İşe alım sürecinizi görselleştirmek için Kanban panosu. Adayları Linkedin, Github vb.'den içe aktarmak için Chrome uzantısı.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanın neresinde faaliyet gösterirlerse göstersinler tüm iş gücü potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve güvenle çalışmalarına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un genel merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır ve dünya genelinde operasyonları bulunmaktadır. Şirketin iş hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik marka vaadi, yalnızca müşterilere değil, kendi çalışanlarına ve Dayforce'un faaliyet gösterdiği topluluklara da verdiği taahhüttür. Temel ürün alanları: · HRIS · Küresel bordro, isteğe bağlı ödeme · Avantajlar · İş gücü yönetimi Zaman, katılım ve görev yönetimi dahil Yetenek kazanımı İşe alma ve işe alım dahil Yetenek yönetimi Performans yönetimi, yedekleme planlaması, ücret yönetimi, katılım anketleri ve entegre öğrenme yönetim sistemi dahil Yetenek yönetimi Gelişmiş raporlama, analiz ve gösterge tabloları Kendi İK Dayforce mobil uygulaması aracılığıyla hizmet
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsatı verir. Eddy ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Çalışanları işe alın, işe alın, yönetin ve ödeme yapın; hepsi tek ve basit bir sistemde.
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım iş akışları, oluşturulması kolay bir kariyer sitesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere daha iyi işe alım için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Daha.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
JobAdder
jobadder.com
**ATS Yazılımı** İşe Alma Ajansları ve Şirket İçi Ekipler için Geliştirilmiştir - tüm işler, adaylar, iletişim ve görevler, JobAdders'ın kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kontrol paneli aracılığıyla kolaylaştırılır. JobAdder tamamen bulut tabanlı bir sistemdir ve modern kullanıcıya hareket halindeyken herhangi bir mobil cihazdan işe alma konusunda tam esneklik sağlar. JobAdders'ın çeşitli iş ilanı işlevselliği, işe alım görevlisinin 200'den fazla iş ilanı panosuna ve sosyal medya platformuna iş ilanları yayınlamasına olanak tanır.
Jobersy
jobersy.com
İşe alım sürecinizi merkezileştirin. Özelleştirilebilir kariyer sayfasıyla iş ilanlarınızı yayınlayın ve başvuruları alın.
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getirin.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirketlerin iş ilanı vermekten ideal adayı seçmeye kadar uçtan uca işe alım sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Her özgeçmişi yönetin. Özgeçmişler Hire'a aktarılır ve tutarlı biçimde biçimlendirilmiş aday profillerine ayrıştırılır. İşe alma ekibiyle işbirliği yapın. İşe alma yöneticileri ve görüşmeciler adaylara geri bildirim sağlayabilir ve görüşme isteklerini doğrudan e-postalarından ve takvimlerinden kabul edebilir. İşe alma başarınızı ölçün: Trakstar Insights'ta, işe alım sürecinizdeki darboğazları ve benzer benzer gruplara göre nasıl bir performans sergilediğinizi belirlemenize yardımcı olacak kıyaslama özellikli raporlar oluşturun. Ürün Açıklaması Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir. Yeteneklerin işe alınmasından doğru adayın seçilmesine kadar işe alım sürecinin her adımını yönetin.
StaffingSoft
staffingsoft.com
İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eksiksiz bir araç paketi sunar. Verimliliğinizi ve büyümenizi kolaylaştırmak için bizimle uzun vadeli bir ortaklık kurma fırsatına sahip olacaksınız.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue, İnsan Kaynakları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyen işe alım uzmanları için tasarlanmış en güçlü ve eksiksiz işe alım yazılımıdır. Talent Clue'yu vazgeçilmez çalışma aracı haline getiren 300'den fazla müşterisi ve 3.400'den fazla işe alım uzmanıyla 2013'ten beri piyasada yer alıyor. Tüm seçim sürecini otomatikleştirin. Kapsamlı Multiposter'ımızla cazip iş teklifleri oluşturun ve sosyal yardımları yaygınlaştırın. Süreçleri sezgisel olarak yönetin ve ayrıntılı raporlarla desteklenen birleşik bir yetenek tabanı oluşturun.
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare'in misyonu şirketlerin işe alımda başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Yetenekleri kolaylıkla yönetmek ve işe almak için en yeni İK teknolojilerini sunuyoruz.
TalentWall
talentwall.io
TalentWall, aday hattınızı görsel bir kart duvarına dönüştürerek tüm Greenhouse aday verilerinizi Gerçek Zamanlı olarak yansıtır. İşe alma yöneticilerinize daha fazla şeffaflık sunar, ekibinizle daha iyi işbirliği yapar ve süreçteki bir adayı bir daha asla gözden kaçırmaz.
Talexio
talexiohr.com
Talexio, daha verimli çalışmak isteyen insan kaynakları, işe alım ve bordro profesyonelleri için eksiksiz bir İK paketidir. Talexio'nun esnek ve bulut tabanlı çözümü, kuruluşlara İK süreçleri üzerinde tam kontrol sağlar. Kullanımı kolay Talexio, otomasyon sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda dahili süreçlerinizin maliyetini de azaltır. Talexio, herhangi bir sektördeki her büyüklükteki işletmeye hitap eden ölçeklenebilir bir çözümdür; böylece işiniz büyüdükçe daha az endişelenebilirsiniz.
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul etmenize yardımcı olur. Team Engine, ekibinizin mesai saatleri dışındayken bile adayların ilerlemesini sağlamak için gereken manuel (ancak zamana duyarlı) adımları otomatikleştirerek işe alım sürecini hızlandırır! Herkesi gelişmelerden haberdar eden otomatik mesajlaşma platformumuz sayesinde adaylara ve çalışanlara iletişim kurmayı tercih ettikleri yerde (metinleriyle) ulaşın. İşe alma ve işte tutma konusundaki en iyi uygulamaları otomatikleştirerek, başvuranlarınız ve çalışanlarınız için en iyi deneyimi sağlayacaksınız. Team Engine size şu konularda yardımcı olacaktır: Harika insanları bulun ve işe alın — İşe alma sürecinizdeki gereksiz görevleri otomatikleştirerek en önemli noktalara değer katabilirsiniz. Kaliteli çalışanları motive edin ve elinizde tutun — Yeni işe alınanların, yapılandırılmış bire bir görüşmeler ve deneyim hakkında geri bildirim verme fırsatı ile iyi bir başlangıç yapmasını sağlayın. Yürütün ve sürekli geliştirin — İşlerinizi tamamlamak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirketiniz genelinde bağlantı kurun. Nasıl yardımcı olduğumuza bir bakış: • masası olmayan çalışanlarla ve iş başvurusunda bulunanlarla mesajlaşma • zamana duyarlı iletişimler için otomatik mesajlaşma (örn. röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) • Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları • İspanyolca için tercüme edilmiş iletişimler- konuşmacılar • tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibi ayrıntılarını organize etmek için merkezi bir merkez • daha fazla erişim için aday kaynaklarının çeşitlendirilmesi.
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
Yeni nesil ATS Vacancy Filler, işe alım görevlilerine en iyi aday deneyimini hızlı bir şekilde sunma gücü veriyor. Baştan sona otomatikleştirilmiş ve markalanmış olan bu araç, Ajans Modülü, Yetenek Havuzu, İşe Alma İsteği, SJT'ler ve Testler, Geçmiş Kontrolleri, Referanslar, Video Gösterimi ve Katılım gibi araçlarla doludur; bunların tümü güçlü BI Analytics Suite tarafından desteklenmektedir. Vacancy Filler ile çalışarak kendi Hesap Yöneticinize, İngiltere merkezli kullanıcı ve aday desteğine ve İK Sisteminizle entegrasyona sahip olacaksınız. Ve çok daha fazlası!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit bir yetenek kazanma platformudur. Artık şirketler, işe alım süreçlerinin her yönünü sürekli olarak optimize etmek için verileri kullanabilir, işe alım maliyetlerini ve sürelerini azaltabilir.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR, ABD'deki küçük işletmelere yönelik en hızlı büyüyen Başvuru Takip Sistemidir. VIVAHR şunları kolaylaştırır: - İş İlanları Gönderme - Adayları Yönetme - Ekip üyeleriyle işbirliği yapma - Raporları/içgörüleri çalıştırma Bu kadar kolay! 50'den fazla iş ilanı panosuna ücretsiz iş ilanı vererek başlayın. Ortalama yeni müşteri 6 dakika içinde canlı bir işe sahip oluyor.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. Burger King, Jimmy John's, Taco Bell dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı servis restoran markasından 46'sı, ekiplerini işe alma, elde tutma ve ödeme yapma konusunda Workstream'e güveniyor. Workstream.us adresinden daha fazla bilgi edinin.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
YouCruit
youcruit.com
Otomatik iş ilanı ilanı ve işe alım yoluyla işverenlerin mükemmel adayları bulmasına, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olan bulut tabanlı çözüm.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
Zenploy
zenploy.io
Zenploy, iş tekliflerini, adayları ve görüşmeleri tek bir yerden verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir işe alma yazılımıdır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
Voyse
voyse.io
Harika çalışma kültürünüzü sergileyerek unutulmaz bir aday deneyimi yaratın. Voyse Dijital İş Tanımı ile işinizin ve onu özel kılan kişilerin kapılarını açın.
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie, dilsel pıtırtı tanıma ve yapay zeka kullanan bir işe alım yazılımıdır (başvuru takip sistemi (ATS)) adayları otomatik olarak kısa listeye almak, CV'leri yeniden yazmak ve pozisyonun konumuna göre konumlarını takip etmek.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
Jobilla
jobilla.com
Jobilla'nın dijital işe alım çözümü, işletmelere ve adaylara verimli bir yetenek kazanma deneyimi sunuyor. Pasif adayları çekmek, işe alım maliyetlerini azaltmak ve işe alım sürecini hızlandırmak için kişiselleştirilmiş bir strateji sağlarken, adaylara becerilerine ve ilgi alanlarına uygun işleri bulmaları için bir yol sunuyoruz. Jobilla'yı kullanarak işletmeler ve adaylar birkaç basit tıklamayla tam olarak istediklerini, nasıl ve ne zaman istediklerini elde ederler. Potansiyel. Gerçekleştirildi.