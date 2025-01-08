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Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanın neresinde faaliyet gösterirlerse göstersinler tüm iş gücü potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve güvenle çalışmalarına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un genel merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır ve dünya genelinde operasyonları bulunmaktadır. Şirketin iş hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik marka vaadi, yalnızca müşterilere değil, kendi çalışanlarına ve Dayforce'un faaliyet gösterdiği topluluklara da verdiği taahhüttür. Temel ürün alanları: · HRIS · Küresel bordro, isteğe bağlı ödeme · Avantajlar · İş gücü yönetimi Zaman, katılım ve görev yönetimi dahil Yetenek kazanımı İşe alma ve işe alım dahil Yetenek yönetimi Performans yönetimi, yedekleme planlaması, ücret yönetimi, katılım anketleri ve entegre öğrenme yönetim sistemi dahil Yetenek yönetimi Gelişmiş raporlama, analiz ve gösterge tabloları Kendi İK Dayforce mobil uygulaması aracılığıyla hizmet
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getirin.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahiptir.•Çalışanları güvenle işe alın, ödeme yapın, yönetin ve elinizde tutun• 7/24/365 ABD merkezli canlı destek ekibimizle ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda deneyimli, ödüllü destek alın•Uyumluluk uzmanlarımızla değişen yasa ve yönetmeliklerin önünde kalın•Bilgilerinize hareket halindeyken erişin Paychex Flex Mobil Uygulaması Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutun ve geliştirin ve işe alım ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. İşgücü Yönetimi: Hayati önem taşıyan iş gücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Bordro ve Mali Destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, masrafları ve daha fazlasını yönetin; böylece işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanlara sağlanan faydalar sunarak en iyi yetenekleri çekin ve elinizde tutun. PEO ve İK Dış Kaynak Kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle işinizi tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca destekleyin. Çalışan Deneyimi: Çalışanların self-servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişmesini sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu artırın. Entegrasyonlar: Yazılımınız ile Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlantı kurun ve veri paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğinizi korurken işletmeniz için doğru teknoloji ve destek düzeyini hemen seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirmemize izin verin.
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe alım süreciniz, boru hattı yönetimine yönelik benzersiz, görsel yaklaşımımız sayesinde verimliliği artıracaktır. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü, ekibinizdeki herkesin (yani herkesin!) dakikalar içinde hazır ve çalışır durumda olacağı anlamına gelir ve Breezy Tasks hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Adaylarla daha kısa sürede bağlantı kuracak ve daha iyi kararlar alacaksınız: Yepyeni Aday Eşleşme Skorundan (en uygun başvuru sahiplerinizi anında hesaplar) herkesi tek tip, bireysel kartlara yerleştiren birinci sınıf özgeçmiş ayrıştırmaya kadar; Herkesin bir aday hakkındaki girdisini objektif bir şekilde ele alacak şekilde esnek olan puan kartlama sistemimize ve Mülakat Kılavuzlarımıza. Ayrıca tüm bunları güçlü analizler ve raporlamayla destekliyoruz. Aynı zamanda GDPR uyumludur! Breezy ile işe alım kararlarını daha kısa sürede daha iyi alacaksınız. Gelip bizi kontrol edin.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme erişmenize veya bilgileri yeniden anahtarlamanıza gerek kalmaz. Zorlu işleri otomatikleştirin, uyumluluk riskini azaltın, verimliliği artırın, çalışanların kendi finansal durumlarını kontrol etmelerini sağlayın ve sağlam analizler ve öngörülerle işletmeniz hakkında daha derin bir anlayış elde edin.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dünya çapında 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı işe alım yapın. Yapay zeka araçlarından ve sosyal medya zenginleştirme özelliklerinden yararlanın, ekibinizi uzaktan yönetin ve işbirliğini geliştirin, eksiksiz bir raporlama paketinden, uyumluluk araçlarından (GDPR, CCPA, PDPA,...), eksiksiz bir API'den yararlanın, binlerce ücretsiz ve premium kanallar çok daha fazlası. En üstün bulut tabanlı işe alım aracıyla işe alım şeklinizi dönüştürün ve işe alım ölçümlerinizi yeni zirvelere taşıyın!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tüm manuel süreçlerinizi optimize etmenize ve dijitalleştirmenize olanak tanıyan basit ve sezgisel bir arayüzle sorunları çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini iyileştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olacak bilgi ve öngörüler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü.
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım iş akışları, oluşturulması kolay bir kariyer sitesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere daha iyi işe alım için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Daha.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirilebilir bir kariyer sitesi, birden fazla ücretsiz ve premium iş ilanı panosuyla entegrasyon ve sosyal medya kanalları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla en iyi yetenekleri çekmeye ve kaynak sağlamaya yardımcı olur. Adaylar içeri girdikten sonra işe alım uzmanları, onları taramak ve röportaj yapmak, geri bildirimleri paylaşmak, birbirlerine not bırakmak ve son olarak en iyi adayları işe alıp onlara teklifler sunmak için işe alım yöneticileriyle işbirliği yapabilir. Freshteam ayrıca İK ekibinin yeni işe alınan kişileri daha ilk günden önce işe almasına olanak tanır; ister formların doldurulması, belgelerin imzalanması veya el kitaplarının dağıtılması olsun, Freshteam bunu birkaç tıklamayla yapabilir. Ayrıca işe alım görev listesi oluşturmanıza ve bunu ilgili kişilere atamanıza da olanak tanır. Gerekli tüm bilgileri toplayabilir ve (bir dizine dökülen) çalışan profilleri oluşturabilir, çalışan bilgi ve belgelerine erişim izinlerini yönetebilirsiniz, vb. çalışanların taleplerini iletmelerini, yönetici onay iş akışlarını, ekipler ve tüm organizasyon için yaklaşan izinler, devamsızlık eğilimleri ve daha fazlası hakkında hızlı bir bakış sağlayan izin raporları. Android ve iOS uygulamaları, hareket halindeyken önemli eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Freshteam, ürünleri arasında Freshdesk Müşteri Destek Yazılımı, Freshservice BT Hizmet Yönetimi Yazılımı, Freshsales CRM Yazılımı vb. yer alan ve Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux ve dahil olmak üzere dünya çapında 150.000'den fazla işletmeye sahip Freshworks ürün ailesinin bir parçasıdır. PharmEasy.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından kaynak edinin, herhangi bir kişinin iletişim ayrıntılarını ortaya çıkarmak için tarayıcı uzantısını kullanın, yalnızca %100 güncel e-posta adreslerine, telefon numaralarına ve sosyal ağ bağlantılarına ulaşın
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının rutin süreçlerini basitleştirip otomatize ederek dijitalleştirmelerini sağlayan yazılımdır. Susam İK, yöneticiler, idareciler ve İK yöneticilerinin süreçlerinde zaman kazanmaları ve çabalarını çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeye odaklamaları için harika bir müttefiktir.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım), istihdam web sitesi entegrasyonu, e-posta ve takvim senkronizasyonu içerir. Ağustos 2015'teki halka açılışından sonraki 4 ay içinde Recruitee, dünya çapında 1000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeyi (KOBİ) ve işe alım acentesini cezbetti.
BrightMove
brightmove.com
İşveren ve aday deneyimi göz önünde bulundurularak oluşturulmuş en yenilikçi başvuru takip sistemi. BrightMove, işe alım yazılımı sektöründe ödüllü, bulut tabanlı küresel bir inovasyon lideridir.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
JobAdder
jobadder.com
**ATS Yazılımı** İşe Alma Ajansları ve Şirket İçi Ekipler için Geliştirilmiştir - tüm işler, adaylar, iletişim ve görevler, JobAdders'ın kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kontrol paneli aracılığıyla kolaylaştırılır. JobAdder tamamen bulut tabanlı bir sistemdir ve modern kullanıcıya hareket halindeyken herhangi bir mobil cihazdan işe alma konusunda tam esneklik sağlar. JobAdders'ın çeşitli iş ilanı işlevselliği, işe alım görevlisinin 200'den fazla iş ilanı panosuna ve sosyal medya platformuna iş ilanları yayınlamasına olanak tanır.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. Burger King, Jimmy John's, Taco Bell dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı servis restoran markasından 46'sı, ekiplerini işe alma, elde tutma ve ödeme yapma konusunda Workstream'e güveniyor. Workstream.us adresinden daha fazla bilgi edinin.
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte çok daha fazlasını masaya getiriyor. Çünkü bir kişiyi işe almak için 10'dan fazla araç gerekmemelidir. Yetenek İstihbaratı Platformu şunları içerir: - Sınıfının en iyisi ATS - Yapay zeka odaklı bir İşe Alma CRM'si (her zaman en doğru adaya sahip olmanızı sağlamak için verileriniz ile Loxo'nun otomatik olarak güncellenen verilerinin bir kombinasyonunu içeren işe alım veri tabanınız) Bilgi) - Hiçbir takibi kaçırmamanız için yapay zeka destekli kampanya oluşturma yeteneklerine sahip çok kanallı bir destek aracı - 1,2 milyardan fazla kişi ve milyonlarca kuruluşla dolu bir kişi ve şirket arama motoru - Kişisel e-postalar gibi doğrulanmış iletişim bilgileri ve cep telefonu numaraları - Loxo'nun yapay zeka asistanı Copilot sayesinde anında yapay zeka kaynak bulma, sıralama ve eşleştirme Bahsetmeye bile gerek yok...Loxo aynı zamanda işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir Satış CRM'sine sahip tek işe alım yazılımıdır; bu, iş geliştirmeyi yürütebileceğiniz anlamına gelir faaliyetlerinizi iş akışınızın geri kalanını yaptığınız yerde gerçekleştirin. Gerçek kazanç burada mı? Bu pazar lideri ürünlerin her biri, birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; işinizin her adımını daha verimli hale getirir ve hata payını azaltır. Dünya çapında 13.200'den fazla yönetici arama, RPO, profesyonel işe alım ve personel bulma ekibi, Loxo'nun işe alım makineleri haline geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? - Kaynak ve işe alma maliyetleri de dahil olmak üzere, tüm yetenek yaşam döngüsü boyunca maliyette %74'lük bir azalma. - Kaynak bulma ve iş akışı otomasyonu sayesinde işe alma süresinde %85 azalma. - %98 müşteri memnuniyeti.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esnek iş akışları, aday portalı, mobil erişim, müşteri gönderimleri ve daha fazlası gibi meşgul işe alım uzmanlarının istediği tüm özellikleri sunar; yanı sıra bekleyecekleri işe alım, eğitim ve hizmet de dahil olmak üzere tüm bunları makul bir fiyata yapıyoruz.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, Başvuru Takip Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi platformudur. Oorwin, satış, işe alım ve İK'ya entegre yaklaşımıyla personel alımı yapan işletmelere olağanüstü bir büyüme sağlıyor.
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformunuz olarak kullanın veya mevcut ATS'nizi CRM, kaynak sağlama, planlama, analiz, kariyer siteleri, etkinlikler ve daha fazlasına yönelik entegre ürünlerle geliştirin. Startup'lardan Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash ve Zillow gibi sektör liderlerine kadar 1.000'den fazla şirket, hızlı ve kolay bir şekilde işe alım konusunda Gem'e güveniyor.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi ve tek bir gerçek kaynaktır. Ödün vermeden birleştirin, sınırsız ölçeklendirin. Birleştirilmiş hepsi bir arada çözüm Ashby, ATS, CRM, planlama ve analitiklerinizi türünün en iyisi özelliklere sahip tek bir ölçeklenebilir çözümde birleştirir. Eklentileri ortadan kaldırın ve işe alım yazılımı maliyetlerini azaltın. Ekibinizi birinci sınıf işe alım operasyonel süreçlerini uygulamak için yalnızca tek bir araç kullanacak şekilde eğitin. Güçlü işe alma analitiği İş akışlarını iyileştirmek, paydaşlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve geniş ölçekte süreç iyileştirmelerini desteklemek için ekibiniz için gerçek zamanlı güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Stratejik veri hikaye anlatıcıları olmak, işe alım kapasitesini tahmin etmek ve işe alım hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edip optimize etmek için Ashby analitiğinden yararlanın. Eski elektronik tabloları, rapor oluşturmak için uzun bekleme sürelerini ve verilerinizin doğruluğuna ilişkin şüpheleri ortadan kaldırın. Yerleşik en iyi uygulamalar Ashby size tutarlı, adil işe alım sonuçları sağlamak için gereken yerleşik yapıyı ve otomatik iş akışlarını sağlar. İncelenmiş şablonlar, özelleştirilebilir uyarılar ve paylaşılabilir satış hattı görselleştirmeleri ile zamandan tasarruf ederken her zaman olağanüstü bir aday deneyimi sunun. Ekibinizi, işe almanın sevdikleri ödüllendirici, zorlu yönlerine odaklanmaları için güçlendirin.
JOIN
join.com
join.com, küçük ve orta ölçekli işletmelerin doğru işe alımları yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir yetenek çekme ve aday izleme yazılımıdır. join, Avrupa ve ötesindeki işe alım görevlileri için işe alım sürecini optimize etmek için kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı ve sezgisel bir araç sunar. Katıl ile işe alım uzmanları güzel ve etkili iş ilanları oluşturabilir, bunları tek tıklamayla önde gelen iş ilanlarında tanıtabilir ve işe alım akışlarını merkezi bir şekilde yönetebilir. Bunların hepsi göz açıp kapayıncaya kadar ve ücretsiz!
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE ve Cycle Agarbatti gibi endüstri devleri dahil olmak üzere 3500'den fazla işletmeye ve 2,6 milyonluk iş gücüne katılın. Tıpkı onlar gibi %87'ye varan verimlilik artışlarını deneyimleyin. Temel Faydalar: Birleşik Platform: Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş araçlarımızla üretkenliği artırın. Çalışan Bağlılığı: Ekipleri etkileşimde tutmak için gerçek zamanlı ruh hali analizinden yararlanın. Stratejik Büyüme: Organizasyonel başarıyı artırmak için OKR'leri ve KPI'ları uygulayın. Kaynak Optimizasyonu: Ayrıntılı vardiya ve kadro planlaması, çıktıyı en üst düzeye çıkarır. Sağlam Güvenlik: Azure'un yüksek dereceli veri güvenliğinden ve AI/ML özelliklerinden yararlanın. Veri Bütünlüğü: Kuruluşunuz genelinde tek ve tutarlı bir veri kaynağı sağlayın. Eşsiz Özellikler: Mobil Öncelikli Yaklaşım: Her zaman, her yerde erişilebilir İnteraktif Chatbot: Anında, akıllı yardım Dinamik Kontrol Panelleri: Gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgiler Temassız Katılım: Gelişmiş yüz tanıma ve vardiya yönetimi Geo-Fencing: Doğru uzaktan çalışma izleme Mobil Odaklı Performans Yönetimi : Hareket halindeyken çalışan değerlendirmeleri factoHR hakkında: ISO 27001 sertifikalı bir lider olan factoHR, 2005'ten beri emeklilik sosyal hakları ve iş gücü yönetimi çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR işe alım yazılımı, yoğun iş dünyası liderlerinin işe alım yaklaşımlarını merkezileştirmesine ve modernleştirmesine olanak tanır. Zaman alıcı, manuel e-tabloları ve dolu gelen kutularını esnek, uygun fiyatlı, önce insanı işe alma teknolojisiyle değiştirin. En iyi yetenekler için gerçek zamanlı olarak yarışın ve harika işe alımlar yapın, böylece zamanınızı işinizi ve çalışanlarınızı büyütmeye odaklayabilirsiniz.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow, modern bir aday takip yazılımı ve işe alım CRM'sinin bir arada yer aldığı bir yazılımdır. Recruiterflow, işe alım sürecinizi uçtan uca takip etmenize yardımcı olmak için tek tıklamayla kaynak bulma için krom uzantısı, otomatik e-posta dizileri, iş panoları entegrasyonları ve işbirliği gibi özelliklerle yerleşik olarak gelir. Instamojo, Fusioncharts, OLR gibi hızlı büyüyen şirketler ve YCombinator ve 500startups'ın start-up'ları, harika yetenekleri bulmak ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için Recruiterflow'u kullanıyor.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışları ve çok daha fazlasını sunar. Comeet kurumsal düzeydedir ve zengin özelliklere sahiptir. Kaynak bulma, koordinasyon, iletişim, paylaşım, planlama, hazırlık, etkileşim, değerlendirme, işe alma ve raporlama için mükemmeldir.
GoHire
gohire.io
GoHire'ın hepsi bir arada yetenek işe alma platformu, karmaşık ve kaotik bir işe alım stratejisinin çözümüdür. Zorlu işe alımlara ve pahalı işe alımlara elveda deyin ve dünya çapında işe alımlarını rayına oturtmak için GoHire'ı kullanan 2.500'den fazla KOBİ'ye katılın. GoHire'ın sezgisel ve modern platformu sayesinde işe alımlarınız birkaç gün içinde yenilenecek ve yayınlanacaktır. İşe alım sürecinizin tam kontrolünü elinize alın; İşleri, adayları ve görüşmeleri daha kısa sürede, daha az çabayla yönetin. GoHire'ı web sitenize, sosyal kanallarınıza, iş ilan panolarınıza kolayca entegre edin ve işletmeniz için yepyeni bir kariyer sayfası oluşturun. Görevleri otomatikleştirebilir, ekip arkadaşlarınız için izinler belirleyebilir, tek tıklamayla işlerinizi birden fazla iş ilanı panosunda yayınlayabilir, kullanımı kolay tek bir kontrol panelinde her adayı yönetebilir ve değerlendirebilirsiniz; böylece büyüyen işletmeniz için en iyi kişileri işe almaya odaklanmanıza izin verebilirsiniz. . 14 günlük ÜCRETSİZ deneme ve ayda sadece 49 £'dan başlayan planlarla işe alma stratejiniz tamamen yeniden şekillendirilebilir. Ek bonus mu? GoHire, ekibinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı tek ATS'dir.
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe aktarma, kopya dedektörü. Toplu e-posta kampanyaları gönderin. Görüşmeleri planlayın ve gerçekleştirin, görüşmeyi yapanlar için geri bildirim hatırlatıcıları. İşe alım sürecinizi görselleştirmek için Kanban panosu. Adayları Linkedin, Github vb.'den içe aktarmak için Chrome uzantısı.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki özel gereksinimlerinin yanı sıra son teknoloji araçlar ve çözümlere göre anında yeteneklerle eşleştirir. İdeal aday profilinizi tanımlayın, arkanıza yaslanın ve işin zor kısmını Snaphunt'a bırakın. Nitelikli yetenekler otomatik olarak pozisyonunuza başvurmaya davet edilir ve ayrıca başvuru oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş e-postalar aracılığıyla ilgili yeteneklerle iletişime geçebilirsiniz. Dağıtılmış Ekipler için Tasarlandı: İşe alma harcamalarınızı %80'e kadar azaltın ve işe alma sürenizi %72 oranında azaltmak için tasarlanmış özel araçlarla işe alımlarınızda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Snaphunt ile, 4 milyondan fazla iş arayandan oluşan yetenek havuzundan ve 300 milyondan fazla profesyonelden oluşan kaynak erişiminden, yerinde, hibrit veya uzak rolleriniz için hızlı bir şekilde işe alım yapabilirsiniz. Platform otomatik olarak özel iş tanımları, tek tıklamayla aday yanıt yönetimi, önceden kaydedilmiş video görüşmeler, görüşme planlama, görüşme sorusu oluşturucu, otomatik geri bildirim toplama, otomatik referans kontrolü ve daha fazlasını oluşturur. Her Adımda İçgörüleri İşe Alma: Kültüre uyum için işe alım mı? Snaphunt'un tescilli değerlendirmesi 'Snapsych', modern işyerine uyarlanmış yerleşik psikometrik modellere dayanmaktadır. Platform aynı zamanda maaşlar ve ihbar sürelerine ilişkin bilgileri de paylaşıyor, böylece en başından itibaren en iyi yeteneği bulabilirsiniz. Snaphunt'ın işe alma hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görmek için şu adresi ziyaret edin: https://snaphunt.com/employers
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR, 4700'den fazla işletmenin güvendiği, dünyanın en iyi başvuru takip sistemi (ATS) ve işe alım yazılımıdır. Küresel çapta işe alım ekiplerinin karşılaştığı sıkıntılı noktalar ve zorlukların dikkatli bir analizinden sonra geliştirilen yapay zeka destekli kaynak kullanımımız ve kusursuz entegrasyonlarımız, kuruluşunuz için mükemmel adayı bulmanızı sağlar. Şaşırtıcı özelliklerinden bazıları şunlardır: * İşleri 50'den fazla ortak iş ilan panosuna yayınlayın * Yapay zeka destekli aday derecelendirmesi ve önerileri * Otomatik aday taraması * 360 derece aday karşılaştırma görünümü * Aday içe aktarma için Chrome uzantısı * Veri depolama ve yönetimi için yetenek havuzu * Kısa listelere teklif mektuplarının verilmesi * Geniş entegrasyon ekosistemi * Gelişmiş raporlama ve analitik * iOS ve Android için mobil uygulama
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue, İnsan Kaynakları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyen işe alım uzmanları için tasarlanmış en güçlü ve eksiksiz işe alım yazılımıdır. Talent Clue'yu vazgeçilmez çalışma aracı haline getiren 300'den fazla müşterisi ve 3.400'den fazla işe alım uzmanıyla 2013'ten beri piyasada yer alıyor. Tüm seçim sürecini otomatikleştirin. Kapsamlı Multiposter'ımızla cazip iş teklifleri oluşturun ve sosyal yardımları yaygınlaştırın. Süreçleri sezgisel olarak yönetin ve ayrıntılı raporlarla desteklenen birleşik bir yetenek tabanı oluşturun.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kültür oluşturmak; - işe alım, işe alım, çalışan katılımı, zaman takibi, izin yönetimi ve performans incelemelerini kolaylaştırın. PeopleForce, süreçlere değil insanlara odaklanırken işletmelerin ilerlemesine yardımcı olur. Güçlendirici ve keyifli bir çalışma yeri yaratın.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Modern iş gücü için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir işe alım platformuyla başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ötesine geçin. SmartRecruiters'ın Yetenek Kazanma Paketi, büyük yetenekleri çekmek, seçmek ve işe almak için gereken her şeyi sağlar.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarına, elde tutmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Perakende ve sağlık hizmetlerinde artan büyümeyle birlikte dünya çapında 55.000'den fazla restoran ve otel lokasyonuna ve dört milyon konaklama çalışanına hizmet vermektedir. Harri, ön saflardaki ekiplerin çalışan deneyimini iyileştirme misyonuna odaklanarak dünyanın en iyi konaklama markalarının çoğuyla ilişkiler kurdu. Harri, Raising Cane's Chicken Fingers gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Subway ve İngiltere'de McDonald's için sistem çapında uygulamalar başlattı. Şirketin aktif kullanıcı tabanı her yıl ikiye katlanarak 7,2 milyon iş başvurusu, 2,6 milyon mesaj ve 237 bin iş ilanı oluşturulmasını kolaylaştırdı. .
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Built for Teams
builtforteams.com
Sizin İçin Geliştirilmiş İK Yazılımı. İş gücünüzü planlamanıza, işe almanıza, yönetmenize ve elinizde tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış sezgisel, güçlü araçlar.
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsatı verir. Eddy ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Çalışanları işe alın, işe alın, yönetin ve ödeme yapın; hepsi tek ve basit bir sistemde.
Queros
app.qureos.com
İş tanımı oluşturucumuz, pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini doğru bir şekilde yansıtan, iyi hazırlanmış iş tanımları oluşturmanıza olanak tanır. Aracımızla iş tanımlarını şirketinizin ses tonuna uyacak şekilde özelleştirerek kuruluşunuza uygun doğru adayları çekmenize yardımcı olabilirsiniz. Rekabetçi bir iş piyasasında iş arayanların dikkatini çekecek profesyonel, ayrıntılı iş ilanları oluşturmak için iş tanımı oluşturucumuzu kullanarak zamandan ve emekten tasarruf edin.