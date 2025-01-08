Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Loxo

loxo.co

Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte çok daha fazlasını masaya getiriyor. Çünkü bir kişiyi işe almak için 10'dan fazla araç gerekmemelidir. Yetenek İstihbaratı Platformu şunları içerir: - Sınıfının en iyisi ATS - Yapay zeka odaklı bir İşe Alma CRM'si (her zaman en doğru adaya sahip olmanızı sağlamak için verileriniz ile Loxo'nun otomatik olarak güncellenen verilerinin bir kombinasyonunu içeren işe alım veri tabanınız) Bilgi) - Hiçbir takibi kaçırmamanız için yapay zeka destekli kampanya oluşturma yeteneklerine sahip çok kanallı bir destek aracı - 1,2 milyardan fazla kişi ve milyonlarca kuruluşla dolu bir kişi ve şirket arama motoru - Kişisel e-postalar gibi doğrulanmış iletişim bilgileri ve cep telefonu numaraları - Loxo'nun yapay zeka asistanı Copilot sayesinde anında yapay zeka kaynak bulma, sıralama ve eşleştirme Bahsetmeye bile gerek yok...Loxo aynı zamanda işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir Satış CRM'sine sahip tek işe alım yazılımıdır; bu, iş geliştirmeyi yürütebileceğiniz anlamına gelir faaliyetlerinizi iş akışınızın geri kalanını yaptığınız yerde gerçekleştirin. Gerçek kazanç burada mı? Bu pazar lideri ürünlerin her biri, birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; işinizin her adımını daha verimli hale getirir ve hata payını azaltır. Dünya çapında 13.200'den fazla yönetici arama, RPO, profesyonel işe alım ve personel bulma ekibi, Loxo'nun işe alım makineleri haline geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? - Kaynak ve işe alma maliyetleri de dahil olmak üzere, tüm yetenek yaşam döngüsü boyunca maliyette %74'lük bir azalma. - Kaynak bulma ve iş akışı otomasyonu sayesinde işe alma süresinde %85 azalma. - %98 müşteri memnuniyeti.