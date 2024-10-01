En Popüler Son Eklenenler Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Norfolk Adası

Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.