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Moda ve giyim endüstrisini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı giyim yazılımı çözümleri yelpazesini keşfedin. Envanter yönetimi ve üretim planlamasından tasarım ve satış araçlarına kadar giyim yazılımımız her ölçekteki markaya hitap eder. Temel özellikler arasında otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı analizler ve ekiplere yenilik yapma ve pazar trendlerine hızlı bir şekilde yanıt verme gücü veren işbirliğine dayalı tasarım platformları yer alıyor. İster ilk koleksiyonunu piyasaya sürmek isteyen bir startup olun, ister operasyonlarınızı optimize etmeyi amaçlayan yerleşik bir marka olun, giyim yazılımımız, tasarımlarınızın konsept aşamasından tüketiciye verimlilik ve yetenekle ulaşmasını sağlayarak diğerlerinden önde olmanıza yardımcı olur. Hazır giyim işinizi geliştirmek ve moda teknolojisinin geleceğini kucaklamak için tekliflerimizi keşfedin.
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Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
The New Black
thenewblack.ai
Yeni Siyah, fotoğraflardan AI destekli kıyafet modelleri oluşturan ve dinamik videolar üreten bir moda tasarım platformudur.
NedGraphics
nedgraphics.com
NedGraphics, tekstil tasarımı için CAD/CAM yazılım çözümleri sunan bir platformdur.
Esenca
esenca.ai
Esenca, kullanıcıların 100'den fazla beden ölçüsü alarak anlık beden önerileri sunan bir AI çözümüdür. Web tarayıcısı üzerinden erişilebilir.
niia.ai
niia.ai
Niia.ai, moda markalarına hızlı ve benzersiz baskılar oluşturma, görselleştirme ve fotoğraf kalitesinde ürün görüntüleri üretme imkanı sağlayan bir yapay zeka platformudur.
Trendalytics
trendalytics.co
Trendalytics, piyasa trendlerini ve tüketici taleplerini analiz ederek kullanıcılara veri odaklı kararlar alma imkanı sunan bir analitik uygulamadır.
Bookalook
getbookalook.com
Bookalook, dünya genelindeki moda basın profesyonellerini, önde gelen markalar ve bağımsız tasarımcılarla buluşturan bir dijital showroom uygulamasıdır.
Woven Insights
woveninsights.ai
Woven Insights, moda perakendecileri ve üreticileri için veri analizi ve içgörüler sunan bir yapay zeka destekli analiz yazılımıdır.
TrusTrace
trustrace.com
TrusTrace, markaların tedarik zincirlerinin sosyal ve çevresel etkilerini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik platformudur.
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