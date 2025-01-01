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App Store Optimizasyon Yazılımı
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App Store Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kuruluşlar, uygulama mağazalarındaki mobil uygulamaların görünürlüğünü artırmak ve hem uygulama sıralamalarını hem de indirme ölçümlerini izlemek için uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) yazılımını kullanır. Bu araçlar, kullanıcıların uygulama başlıkları, anahtar kelimeler, simgeler, açıklamalar, önizlemeler ve ekran görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli öğeleri hassaslaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca uygulama yerleşimini iyileştirmeye veya sürdürmeye yönelik öneriler sunarlar. Bu kategorideki birçok ürün, hem kuruluşun uygulaması hem de rakip uygulamalar için kapsamlı sıralama ve indirme verileri sağlayan rekabetçi istihbarat özelliklerini içerir. ASO yazılımı, geliştiriciler ve uygulama pazarlamacıları tarafından, uygulamalarının sıralamasını yükseltmek ve App Store veya Google Play gibi popüler uygulama pazarlarında öne çıkarmak için yaygın olarak kullanılır.

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Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow, uygulama derecelendirmelerini yönetmek, geri bildirimleri analiz etmek ve uygulama performansını izlemek için kapsamlı bir araçtır.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia, mobil uygulamalar için performans verileri ve analiz sunan bir platformdur. Geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulama stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.

App Radar

App Radar

appradar.com

App Radar, mobil uygulama varlıklarını yönetmek ve optimize etmek için analiz, raporlama ve ASO araçları sunan bir platformdur.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

AppTweak, uygulama mağazalarında görünürlüğü ve performansı artırmak için ASO, anahtar kelime araştırması ve rakip analizi yapan bir platformdur.

Adjust

Adjust

adjust.com

Adjust, mobil uygulamaların performansını optimize eden ve kullanıcı davranışını analiz eden kapsamlı bir ölçüm ve analiz platformudur.

Upptic

Upptic

upptic.com

Upptic, mobil ve web3 oyunları için pazarlama hedeflerini tanımlayıp performansı izleyen bir büyüme pazarlama platformudur.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.

Applytics

Applytics

applytics.ai

Applytics, uygulama geliştiricilerine ve pazarlamacılarına uygulama mağazalarında görünürlüklerini artırma ve performanslarını iyileştirme aracı sunar.

Appfigures

Appfigures

appfigures.com

Appfigures, geliştiricilerin uygulama performansını izlemelerine, kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmelerine ve finansal verileri değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

Metrikal

Metrikal

metrikal.io

Metrikal, uygulama pazarlama analitiği için verileri bir araya getirir, ASO performansını ve Apple Search Ads etkisini izler, KPI raporları sunar.

Asodesk

Asodesk

asodesk.com

Asodesk, uygulama mağazalarında görünürlüğü artırmak için ASO, inceleme yönetimi ve rekabet analizi araçları sunan bir platformdur.

ASOlytics

ASOlytics

asolytics.pro

Asolytics, uygulama sahiplerine ASO stratejilerini analiz etme ve iyileştirme konusunda yardımcı olan, veri odaklı bir araçtır.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

Mobilyak, mobil uygulama pazarlaması için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur. Uygulama performansını geliştirmeye yardımcı olur.

42matters

42matters

42matters.com

42matters, mobil ve bağlı TV uygulamalarını analiz eden bir platformdur. Uygulama verileri, performans metrikleri ve SDK entegrasyonları sunar.

ASOMobile

ASOMobile

asomobile.net

ASOMobile, mobil uygulama pazarı araştırması, anahtar kelime analizi ve rakip takibi yaparak kullanıcıların uygulama performansını artırmalarına yardımcı olan bir analiz uygulamasıdır.

ASO index

ASO index

asoindex.io

ASO Dizin, uygulama geliştiricileri için anahtar kelime önerisi ve analiz, rakip incelemesi ve performans takibi ile mobil uygulama optimizasyonu sağlar.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics, Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testleri ve ASO için kapsamlı bir platformdur.

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