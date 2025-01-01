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Kuruluşlar, uygulama mağazalarındaki mobil uygulamaların görünürlüğünü artırmak ve hem uygulama sıralamalarını hem de indirme ölçümlerini izlemek için uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) yazılımını kullanır. Bu araçlar, kullanıcıların uygulama başlıkları, anahtar kelimeler, simgeler, açıklamalar, önizlemeler ve ekran görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli öğeleri hassaslaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca uygulama yerleşimini iyileştirmeye veya sürdürmeye yönelik öneriler sunarlar. Bu kategorideki birçok ürün, hem kuruluşun uygulaması hem de rakip uygulamalar için kapsamlı sıralama ve indirme verileri sağlayan rekabetçi istihbarat özelliklerini içerir. ASO yazılımı, geliştiriciler ve uygulama pazarlamacıları tarafından, uygulamalarının sıralamasını yükseltmek ve App Store veya Google Play gibi popüler uygulama pazarlarında öne çıkarmak için yaygın olarak kullanılır.
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Data.ai
data.ai
Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow, uygulama derecelendirmelerini yönetmek, geri bildirimleri analiz etmek ve uygulama performansını izlemek için kapsamlı bir araçtır.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia, mobil uygulamalar için performans verileri ve analiz sunan bir platformdur. Geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulama stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, uygulama mağazalarında görünürlüğü ve performansı artırmak için ASO, anahtar kelime araştırması ve rakip analizi yapan bir platformdur.
App Radar
appradar.com
App Radar, mobil uygulama varlıklarını yönetmek ve optimize etmek için analiz, raporlama ve ASO araçları sunan bir platformdur.
Adjust
adjust.com
Adjust, mobil uygulamaların performansını optimize eden ve kullanıcı davranışını analiz eden kapsamlı bir ölçüm ve analiz platformudur.
Upptic
upptic.com
Upptic, mobil ve web3 oyunları için pazarlama hedeflerini tanımlayıp performansı izleyen bir büyüme pazarlama platformudur.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.
Applytics
applytics.ai
Applytics, uygulama geliştiricilerine ve pazarlamacılarına uygulama mağazalarında görünürlüklerini artırma ve performanslarını iyileştirme aracı sunar.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures, geliştiricilerin uygulama performansını izlemelerine, kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmelerine ve finansal verileri değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Metrikal
metrikal.io
Metrikal, uygulama pazarlama analitiği için verileri bir araya getirir, ASO performansını ve Apple Search Ads etkisini izler, KPI raporları sunar.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk, uygulama mağazalarında görünürlüğü artırmak için ASO, inceleme yönetimi ve rekabet analizi araçları sunan bir platformdur.
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics, uygulama sahiplerine ASO stratejilerini analiz etme ve iyileştirme konusunda yardımcı olan, veri odaklı bir araçtır.
MobileAction
mobileaction.co
Mobilyak, mobil uygulama pazarlaması için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur. Uygulama performansını geliştirmeye yardımcı olur.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlı TV uygulamalarını analiz eden bir platformdur. Uygulama verileri, performans metrikleri ve SDK entegrasyonları sunar.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile, mobil uygulama pazarı araştırması, anahtar kelime analizi ve rakip takibi yaparak kullanıcıların uygulama performansını artırmalarına yardımcı olan bir analiz uygulamasıdır.
ASO index
asoindex.io
ASO Dizin, uygulama geliştiricileri için anahtar kelime önerisi ve analiz, rakip incelemesi ve performans takibi ile mobil uygulama optimizasyonu sağlar.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics, Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testleri ve ASO için kapsamlı bir platformdur.
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