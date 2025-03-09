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Kuruluşlar, uygulama mağazalarındaki mobil uygulamaların görünürlüğünü artırmak ve hem uygulama sıralamalarını hem de indirme ölçümlerini izlemek için uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) yazılımını kullanır. Bu araçlar, kullanıcıların uygulama başlıkları, anahtar kelimeler, simgeler, açıklamalar, önizlemeler ve ekran görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli öğeleri hassaslaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca uygulama yerleşimini iyileştirmeye veya sürdürmeye yönelik öneriler sunarlar. Bu kategorideki birçok ürün, hem kuruluşun uygulaması hem de rakip uygulamalar için kapsamlı sıralama ve indirme verileri sağlayan rekabetçi istihbarat özelliklerini içerir. ASO yazılımı, geliştiriciler ve uygulama pazarlamacıları tarafından, uygulamalarının sıralamasını yükseltmek ve App Store veya Google Play gibi popüler uygulama pazarlarında öne çıkarmak için yaygın olarak kullanılır.
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ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics, uygulama performansını artırmaya ve uygulamanın organik indirmelerini artırmaya yönelik bir ASO hizmetidir. Asolytics araçlarıyla uygulama sahipleri, uygulama görünürlüğünü artırabilir ve geliri en üst düzeye çıkarabilir.
Upptic
upptic.com
Upptic, mobil ve web3 oyunları için pazarlama hedeflerini tanımlayıp performansı izleyen bir büyüme pazarlama platformudur.
ASO index
asoindex.io
Uygulamanızı zirveye taşıyın! GPT-4 destekli anahtar kelime önerisi, reklam öğesi ve inceleme optimizasyonu ile uygulamalarınızın gösterimlerini ve organik indirmelerini en üst düzeye çıkarın. Kendi dil analiz algoritmamız, Korece ve Japoncada bile daha doğru anahtar kelime dökümlerine olanak tanır.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia, mobil uygulamalar için performans verileri ve analiz sunan bir platformdur. Geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulama stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV dahil olmak üzere 12 önde gelen uygulama mağazasında 17 milyondan fazla yayınlanmış ve yayınlanmamış uygulamayı takip ediyoruz. Samsung Smart TV Uygulamaları, LG İçerik Mağazası ve Vizio SmartCast Uygulamaları. 42matters olarak çok çeşitli uygulama pazarı araştırma araçları sunuyoruz. API'lerimiz, dosya dökümlerimiz (veri kümeleri) ve 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer ve 42matters Uygulama İzleme Listesi dahil olmak üzere web tabanlı araştırma platformları paketimiz, işletmelerin pazar trendlerini belirlemesine, sektör bilgisine sahip ürün ve hizmetler oluşturmasına, daha verimli uygulama yapmasına olanak tanır iş uygulamaları ve daha fazlası. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kritik görev istihbaratı sağlıyoruz. Örneğin, biz yardımcı oluyoruz… – Reklam Teknolojisi işletmeleri reklam hedeflemeyi artırır, reklam gösterimlerini en üst düzeye çıkarır ve reklam sahtekarlığıyla mücadele eder. – Satış ve pazarlama ekipleri boru hatlarını büyütüyor, CRM sistemlerinde depolanan verileri zenginleştiriyor ve mevcut hesapları geliştiriyor. – Uygulama, oyun ve SDK geliştiricileri rakiplerle kıyaslama yapar ve pazara dayalı yol haritaları oluşturur. – Siber güvenlik uzmanları MAM ve MDM uygulamalarını iyileştirir, kötü amaçlı yazılım tespitini optimize eder ve kötü amaçlı izinleri ve entegre teknolojileri belirler. 2011 yılında kurulan 42matters, merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan özel bir şirkettir. Gamma Capital Partners ve Project A Ventures tarafından destekleniyoruz.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures, geliştiricilerin uygulama performansını izlemelerine, kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmelerine ve finansal verileri değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile geliştiriciler, pazarlamacılar ve ASO uzmanları için kapsamlı bir mobil uygulama analitiğidir. Platform ne için? • Mobil uygulama pazarına ilişkin pazarlama araştırmasının yapılması; • Anahtar kelimelerin seçimi ve analizi (60'tan fazla ülke); • Rakiplerin araştırılması; • Arama sorguları için uygulamaların ve Uygulama İçi Satın Almaların konumunun izlenmesi. Diğer analizlere göre avantajlarımız nelerdir? • Arama sorgusu trafiğinin en doğru göstergeleri; • En kullanışlı ve kullanıcı dostu arayüz; • Pazarlama araştırması yürütmek ve en karlı nişi bulmak için araçlar; • App Store için Uygulama İçi Satın Alma İşlemlerinin Takibi; • Herhangi bir uygulamanın indekslendiği anahtar kelimelerin tam listesi; • ASO'nun oluşturulması on kat daha hızlı; • Ekip için çoklu erişim. ASO araçları: • Arama sorgularının seçimi ve analizi; • Uygulamalar için meta verilerin oluşturulması; • Anahtar kelimelere göre trafik tahmini; • Herhangi bir uygulama için indekslenmiş anahtar kelimeler; • Uygulama optimizasyonunun ASO seviyesinin değerlendirilmesi. Uygulama Analizi: • Uygulamanın arama sonuçlarındaki anahtar kelimelere göre konumları; • Herhangi bir uygulamanın geliri ve indirilmesi; • Değişiklik geçmişi olan kategorilerdeki uygulamaların derecelendirilmesi; • Apple Arama Reklamlarında rakiplerin reklamını yaparken kullanılan anahtar kelimeler. Pazar ve rakip analizi: • Google Play ve App Store'un karşılaştırılması; • Kategori göstergelerinin analizi; • Benzer uygulamalar; • Mağaza Karşılaştırmaları; • Trend anahtar kelimelere girmek. App Store'daki Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri • Uygulama İçi satın alma işlemlerinin anahtar kelime takibi; • Uygulama İçi satın alma işlemlerinin indekslendiği tüm arama sorgularının listesi. Analizler ve incelemelere verilen yanıtlar [yakında] 12 ücretsiz araç. 3 günlük deneme süresi. Planlar 16 dolardan başlıyor.
Applytics
applytics.ai
Applytics, uygulama geliştiricilerinin ve pazarlamacıların uygulamalarının uygulama mağazalarındaki görünürlüğünü ve performansını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir ASO aracıdır. Anahtar kelime araştırması ve izleme, rakip analizi ve uygulama mağazası listeleme optimizasyonu gibi güçlü özelliklerle Applytics, gelişmiş keşfedilebilirlik ve daha fazla indirme için kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.
Metrikal
metrikal.io
Mobil UA ajansı ShyftUP, Metrikal'i müşterilerinin dahili kullanımı için geliştirdi. Diğer analiz ürünleri gerekli eyleme geçirilebilir verileri yakalamıyordu. Yapılan her veri bağlantısı, gösterilen her veri görselleştirmesi ve Metrikal kontrol panelinde raporlanan her KPI büyümeyi etkiler. Ne Yapıyoruz: ASO performansınızın gizemini açığa çıkarın - Metrikal, uygulama pazarlama raporlaması ve analitiği için tek adresli bir mağazadır. ASO çalışmalarınızın gerçek etkisini tek bir yerde görselleştirin ve ölçün. Gelecekte daha iyi kararlar almak için uygulamanızın geçmiş verilerini yeniden ziyaret edin. ASO KPI'larını birleştirin - Metrikal, App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Geliştirici Konsolu ve Mobile Action'a bağlanır ve verileri alır. Metrikal, bu kaynaklardan gelen verileri birleştirerek, mobil büyüme için verileri doğru bir şekilde toplayıp ilgili KPI'lara işleyebilmektedir. İhtiyacınız olan tüm önemli KPI'ları topluyor ve tek bir uygulama kontrol panelinde sunuyoruz. ASO ve Apple Arama Reklamları arasındaki noktaları birleştirin - Metrikal, App Store Optimizasyonu (ASO) ile Apple Arama Reklamları arasındaki ilişkiyi anahtar kelime düzeyinde görselleştirir ve ölçer. Ücretli reklamlarınızın organik sıralamalarınızı ve yüklemelerinizi (ve bunun tersini) nasıl etkilediğini öğrenin. ASO takibini geliştirin - ASO değişiklikleri ve kampanyaları yayına girdiklerinde takibini kaybetmeyin ve bunların KPI'ları ve anahtar kelime sıralamalarını nasıl etkilediğini anlama şansını kaçırmayın. Metrikal, değişiklikleri ve bunların anahtar kelime sıralamalarını ve yüklemelerini nasıl etkilediğini izler.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk, uygulama mağazalarında görünürlüğü artırmak için ASO, inceleme yönetimi ve rekabet analizi araçları sunan bir platformdur.
App Radar
appradar.com
App Radar, mobil uygulama varlıklarını yönetmek ve optimize etmek için analiz, raporlama ve ASO araçları sunan bir platformdur.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Uygulama geliştirme pazarlamacılarının ve sahiplerinin stratejilerini harekete geçirmelerine, yol haritalarını uyumlu hale getirmelerine, kullanılmayan pazarlara girmelerine ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olur. Çözümümüz, uygulama sahiplerine, kullanıcı edinme yöneticilerine ve uygulama geliştirme profesyonellerine, mobil endüstrinin karmaşık sorunlarını çözme gücü vererek, sürekli gelişen bir pazarda kazanan bir anlatı oluşturmalarına olanak tanır. Özetle, MobileAction mobil pazarlamacılara şu konularda yardımcı olur: Uygulama indirmelerini artırma Rakiplerin verilerinin kilidini açma En son trendleri keşfetme Pazara hakim olma Daha akıllı kararlar alma Şirket 2013 yılında kuruldu ve merkezi San Francisco, ABD'de bulunuyor. MobileAction, 70 milyondan fazla reklam öğesi, 100.000'den fazla yayıncı, 400.000'den fazla reklamverenden oluşan ve 55'ten fazla DSP'den gelen verileri birleştiren kapsamlı bir kitaplığa sahip, sektörün lider mobil reklam zekası sağlayıcısıdır.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, uygulama mağazalarında görünürlüğü ve performansı artırmak için ASO, anahtar kelime araştırması ve rakip analizi yapan bir platformdur.
Adjust
adjust.com
Adjust, mobil uygulamaların performansını optimize eden ve kullanıcı davranışını analiz eden kapsamlı bir ölçüm ve analiz platformudur.
Data.ai
data.ai
Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow, uygulama derecelendirmelerini yönetmek, geri bildirimleri analiz etmek ve uygulama performansını izlemek için kapsamlı bir araçtır.
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