Metrikal

metrikal.io

Mobil UA ajansı ShyftUP, Metrikal'i müşterilerinin dahili kullanımı için geliştirdi. Diğer analiz ürünleri gerekli eyleme geçirilebilir verileri yakalamıyordu. Yapılan her veri bağlantısı, gösterilen her veri görselleştirmesi ve Metrikal kontrol panelinde raporlanan her KPI büyümeyi etkiler. Ne Yapıyoruz: ASO performansınızın gizemini açığa çıkarın - Metrikal, uygulama pazarlama raporlaması ve analitiği için tek adresli bir mağazadır. ASO çalışmalarınızın gerçek etkisini tek bir yerde görselleştirin ve ölçün. Gelecekte daha iyi kararlar almak için uygulamanızın geçmiş verilerini yeniden ziyaret edin. ASO KPI'larını birleştirin - Metrikal, App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Geliştirici Konsolu ve Mobile Action'a bağlanır ve verileri alır. Metrikal, bu kaynaklardan gelen verileri birleştirerek, mobil büyüme için verileri doğru bir şekilde toplayıp ilgili KPI'lara işleyebilmektedir. İhtiyacınız olan tüm önemli KPI'ları topluyor ve tek bir uygulama kontrol panelinde sunuyoruz. ASO ve Apple Arama Reklamları arasındaki noktaları birleştirin - Metrikal, App Store Optimizasyonu (ASO) ile Apple Arama Reklamları arasındaki ilişkiyi anahtar kelime düzeyinde görselleştirir ve ölçer. Ücretli reklamlarınızın organik sıralamalarınızı ve yüklemelerinizi (ve bunun tersini) nasıl etkilediğini öğrenin. ASO takibini geliştirin - ASO değişiklikleri ve kampanyaları yayına girdiklerinde takibini kaybetmeyin ve bunların KPI'ları ve anahtar kelime sıralamalarını nasıl etkilediğini anlama şansını kaçırmayın. Metrikal, değişiklikleri ve bunların anahtar kelime sıralamalarını ve yüklemelerini nasıl etkilediğini izler.