Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
App Store Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Kuruluşlar, uygulama mağazalarındaki mobil uygulamaların görünürlüğünü artırmak ve hem uygulama sıralamalarını hem de indirme ölçümlerini izlemek için uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) yazılımını kullanır. Bu araçlar, kullanıcıların uygulama başlıkları, anahtar kelimeler, simgeler, açıklamalar, önizlemeler ve ekran görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli öğeleri hassaslaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca uygulama yerleşimini iyileştirmeye veya sürdürmeye yönelik öneriler sunarlar. Bu kategorideki birçok ürün, hem kuruluşun uygulaması hem de rakip uygulamalar için kapsamlı sıralama ve indirme verileri sağlayan rekabetçi istihbarat özelliklerini içerir. ASO yazılımı, geliştiriciler ve uygulama pazarlamacıları tarafından, uygulamalarının sıralamasını yükseltmek ve App Store veya Google Play gibi popüler uygulama pazarlarında öne çıkarmak için yaygın olarak kullanılır.
Yeni Uygulama Gönder
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı araçlarımız, mobil yayıncılar ve geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve yatırımcılar tarafından rakipleri anlamak ve izlemek, iş stratejilerini bilgilendirmek ve ortaya çıkan tüketici ilgi alanlarını ve eğilimlerini belirlemek için günlük olarak kullanılır. Apptopia, aynı zamanda SDK tanıma ve analiz, kategori düzeyinde analiz ve özelleştirilebilir sektör raporları sunma becerisi açısından da benzersizdir. Ayrıca eksiksiz bir kullanıcı edinme araçları paketi sunuyoruz. Performans verileri (50'den fazla ülke için mevcuttur) indirmeler, GEKS, MAU, Oturumlar, Sıralamalar, Kullanıcıyı Elde Tutma, Uygulamalar Arası Kullanım, SDK Analizi, IAP Geliri, Reklam Geliri, Reklam Gösterimleri ve daha fazlasını içerir.
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics, uygulama performansını artırmaya ve uygulamanın organik indirmelerini artırmaya yönelik bir ASO hizmetidir. Asolytics araçlarıyla uygulama sahipleri, uygulama görünürlüğünü artırabilir ve geliri en üst düzeye çıkarabilir.
Upptic
upptic.com
Upptic Games Büyüme Platformu, mobil cihazınız, PC'niz veya web3 oyununuz için pazarlama öngörüleri ve büyüme operasyonları için komuta merkezinizdir. Analiz platformumuzla pazarlama hedeflerinizi tanımlayın ve performansı kanala veya reklam ağına, yaratıcı varlıklara, coğrafyaya, kampanyaya ve daha fazlasına göre izleyin. iOS veya Android genelinde gizliliğe hazır, tahmine dayalı SKAN modellememiz sayesinde, pazarlama kanalı veya platformundan bağımsız olarak gerçek yatırım getirisini anlayın. Yaratıcı geliştirme merkezimizle yaratıcı iş akışınızı, geri bildirim sürecinizi yönetin ve konsept aşamasından dağıtım aşamasına kadar pazarlama varlıklarınızı depolayın. Pazarlama çalışmalarınızın etkisini ve kârlılığını en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı edinme, yaratıcı ekip ve veri bilimi ekibinizi net iş hedeflerine göre hizalayın.
ASO index
asoindex.io
Uygulamanızı zirveye taşıyın! GPT-4 destekli anahtar kelime önerisi, reklam öğesi ve inceleme optimizasyonu ile uygulamalarınızın gösterimlerini ve organik indirmelerini en üst düzeye çıkarın. Kendi dil analiz algoritmamız, Korece ve Japoncada bile daha doğru anahtar kelime dökümlerine olanak tanır.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV dahil olmak üzere 12 önde gelen uygulama mağazasında 17 milyondan fazla yayınlanmış ve yayınlanmamış uygulamayı takip ediyoruz. Samsung Smart TV Uygulamaları, LG İçerik Mağazası ve Vizio SmartCast Uygulamaları. 42matters olarak çok çeşitli uygulama pazarı araştırma araçları sunuyoruz. API'lerimiz, dosya dökümlerimiz (veri kümeleri) ve 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer ve 42matters Uygulama İzleme Listesi dahil olmak üzere web tabanlı araştırma platformları paketimiz, işletmelerin pazar trendlerini belirlemesine, sektör bilgisine sahip ürün ve hizmetler oluşturmasına, daha verimli uygulama yapmasına olanak tanır iş uygulamaları ve daha fazlası. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kritik görev istihbaratı sağlıyoruz. Örneğin, biz yardımcı oluyoruz… – Reklam Teknolojisi işletmeleri reklam hedeflemeyi artırır, reklam gösterimlerini en üst düzeye çıkarır ve reklam sahtekarlığıyla mücadele eder. – Satış ve pazarlama ekipleri boru hatlarını büyütüyor, CRM sistemlerinde depolanan verileri zenginleştiriyor ve mevcut hesapları geliştiriyor. – Uygulama, oyun ve SDK geliştiricileri rakiplerle kıyaslama yapar ve pazara dayalı yol haritaları oluşturur. – Siber güvenlik uzmanları MAM ve MDM uygulamalarını iyileştirir, kötü amaçlı yazılım tespitini optimize eder ve kötü amaçlı izinleri ve entegre teknolojileri belirler. 2011 yılında kurulan 42matters, merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan özel bir şirkettir. Gamma Capital Partners ve Project A Ventures tarafından destekleniyoruz.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures, uygulama geliştiricilere işlerini, rekabeti ve sektörü anlamak için ihtiyaç duydukları araçları + ilerlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Ama dahası da var; her şey basit ve sezgiseldir ve bu işte ustalaşmanız için çok sayıda rehber ve uygulamalı eğitim kaynağı mevcuttur.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile geliştiriciler, pazarlamacılar ve ASO uzmanları için kapsamlı bir mobil uygulama analitiğidir. Platform ne için? • Mobil uygulama pazarına ilişkin pazarlama araştırmasının yapılması; • Anahtar kelimelerin seçimi ve analizi (60'tan fazla ülke); • Rakiplerin araştırılması; • Arama sorguları için uygulamaların ve Uygulama İçi Satın Almaların konumunun izlenmesi. Diğer analizlere göre avantajlarımız nelerdir? • Arama sorgusu trafiğinin en doğru göstergeleri; • En kullanışlı ve kullanıcı dostu arayüz; • Pazarlama araştırması yürütmek ve en karlı nişi bulmak için araçlar; • App Store için Uygulama İçi Satın Alma İşlemlerinin Takibi; • Herhangi bir uygulamanın indekslendiği anahtar kelimelerin tam listesi; • ASO'nun oluşturulması on kat daha hızlı; • Ekip için çoklu erişim. ASO araçları: • Arama sorgularının seçimi ve analizi; • Uygulamalar için meta verilerin oluşturulması; • Anahtar kelimelere göre trafik tahmini; • Herhangi bir uygulama için indekslenmiş anahtar kelimeler; • Uygulama optimizasyonunun ASO seviyesinin değerlendirilmesi. Uygulama Analizi: • Uygulamanın arama sonuçlarındaki anahtar kelimelere göre konumları; • Herhangi bir uygulamanın geliri ve indirilmesi; • Değişiklik geçmişi olan kategorilerdeki uygulamaların derecelendirilmesi; • Apple Arama Reklamlarında rakiplerin reklamını yaparken kullanılan anahtar kelimeler. Pazar ve rakip analizi: • Google Play ve App Store'un karşılaştırılması; • Kategori göstergelerinin analizi; • Benzer uygulamalar; • Mağaza Karşılaştırmaları; • Trend anahtar kelimelere girmek. App Store'daki Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri • Uygulama İçi satın alma işlemlerinin anahtar kelime takibi; • Uygulama İçi satın alma işlemlerinin indekslendiği tüm arama sorgularının listesi. Analizler ve incelemelere verilen yanıtlar [yakında] 12 ücretsiz araç. 3 günlük deneme süresi. Planlar 16 dolardan başlıyor.
Applytics
applytics.ai
Applytics, uygulama geliştiricilerinin ve pazarlamacıların uygulamalarının uygulama mağazalarındaki görünürlüğünü ve performansını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir ASO aracıdır. Anahtar kelime araştırması ve izleme, rakip analizi ve uygulama mağazası listeleme optimizasyonu gibi güçlü özelliklerle Applytics, gelişmiş keşfedilebilirlik ve daha fazla indirme için kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır.
Metrikal
metrikal.io
Mobil UA ajansı ShyftUP, Metrikal'i müşterilerinin dahili kullanımı için geliştirdi. Diğer analiz ürünleri gerekli eyleme geçirilebilir verileri yakalamıyordu. Yapılan her veri bağlantısı, gösterilen her veri görselleştirmesi ve Metrikal kontrol panelinde raporlanan her KPI büyümeyi etkiler. Ne Yapıyoruz: ASO performansınızın gizemini açığa çıkarın - Metrikal, uygulama pazarlama raporlaması ve analitiği için tek adresli bir mağazadır. ASO çalışmalarınızın gerçek etkisini tek bir yerde görselleştirin ve ölçün. Gelecekte daha iyi kararlar almak için uygulamanızın geçmiş verilerini yeniden ziyaret edin. ASO KPI'larını birleştirin - Metrikal, App Store Connect, Apple Search Ads, Google Play Geliştirici Konsolu ve Mobile Action'a bağlanır ve verileri alır. Metrikal, bu kaynaklardan gelen verileri birleştirerek, mobil büyüme için verileri doğru bir şekilde toplayıp ilgili KPI'lara işleyebilmektedir. İhtiyacınız olan tüm önemli KPI'ları topluyor ve tek bir uygulama kontrol panelinde sunuyoruz. ASO ve Apple Arama Reklamları arasındaki noktaları birleştirin - Metrikal, App Store Optimizasyonu (ASO) ile Apple Arama Reklamları arasındaki ilişkiyi anahtar kelime düzeyinde görselleştirir ve ölçer. Ücretli reklamlarınızın organik sıralamalarınızı ve yüklemelerinizi (ve bunun tersini) nasıl etkilediğini öğrenin. ASO takibini geliştirin - ASO değişiklikleri ve kampanyaları yayına girdiklerinde takibini kaybetmeyin ve bunların KPI'ları ve anahtar kelime sıralamalarını nasıl etkilediğini anlama şansını kaçırmayın. Metrikal, değişiklikleri ve bunların anahtar kelime sıralamalarını ve yüklemelerini nasıl etkilediğini izler.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web siteleri, dijital ödemeler ve ötesini kapsayan uygulama kullanımı, satın alma işlemleri, reklam gösterimleri ve daha fazlası genelinde küresel dijital ekonomideki şirketlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Sensor Tower'dan sorumlu bir şekilde elde edilen bilgiler, kurumsal verileri gerçek kişilerden gelen "dışarıdan içeriye" bakış açılarıyla tamamlayarak kurumsal verilerin veremeyeceği değerli soruları yanıtlar. Bu bilgiler dünyadaki en iyi şirketlerin stratejilerini şekillendirmeye yardımcı oluyor.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk, ekibinizi App Store ve Google Play'de birinci sınıf App Store Optimizasyonu, Yorumları Yanıtlama Otomasyonu ve Rakip Araştırma Araçları ile donatıyor
App Radar
appradar.com
App Radar, organik ve ücretli uygulama kullanıcısı edinmeye odaklanır ve uygulama mağazası pazarlaması için self servis araçlarını yönetilen hizmetlerle birleştirmenize olanak tanır. Böylece ister tek başınıza, ister uzmanlarımızın desteğiyle daha hızlı büyüyün. App Radar'ın uluslararası ekibi, dünyanın en başarılı mobil şirketlerinden bazıları olan iTranslate, Kolibri Games, Wargaming gibi müşteriler için şimdiden 100 milyondan fazla indirme elde edilmesine yardımcı oldu.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Uygulama geliştirme pazarlamacılarının ve sahiplerinin stratejilerini harekete geçirmelerine, yol haritalarını uyumlu hale getirmelerine, kullanılmayan pazarlara girmelerine ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olur. Çözümümüz, uygulama sahiplerine, kullanıcı edinme yöneticilerine ve uygulama geliştirme profesyonellerine, mobil endüstrinin karmaşık sorunlarını çözme gücü vererek, sürekli gelişen bir pazarda kazanan bir anlatı oluşturmalarına olanak tanır. Özetle, MobileAction mobil pazarlamacılara şu konularda yardımcı olur: Uygulama indirmelerini artırma Rakiplerin verilerinin kilidini açma En son trendleri keşfetme Pazara hakim olma Daha akıllı kararlar alma Şirket 2013 yılında kuruldu ve merkezi San Francisco, ABD'de bulunuyor. MobileAction, 70 milyondan fazla reklam öğesi, 100.000'den fazla yayıncı, 400.000'den fazla reklamverenden oluşan ve 55'ten fazla DSP'den gelen verileri birleştiren kapsamlı bir kitaplığa sahip, sektörün lider mobil reklam zekası sağlayıcısıdır.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, mobil liderlerin uygulama mağazalarında uygulamalarının organik ve ücretli performansını optimize etmelerine olanak tanıyan, yapay zeka tarafından desteklenen bir App Store Pazarlama ve İstihbarat Platformudur. AppTweak, ASO İstihbaratı, Arama Ağı Reklamları Kampanya Yönetimi, App Store İnceleme Yönetimi ve Pazar İstihbaratı sağlayan sektörün en kapsamlı platformu olarak öne çıkıyor. Uygulama pazarlamacılarını daha bilinçli kararlar almaları ve rekabette öne geçmeleri için araçlar, veriler ve yönetilen hizmetlerle güçlendiriyoruz. AppTweak'in temelinde, 2014'ten bu yana uygulama mağazası verileriyle eğitilen özel derin öğrenme dil modelimiz Atlas AI yer alıyor. Bu teknoloji, benzersiz destekle birleştiğinde, AppTweak'i Uber, Zynga ve The North Face gibi mobil liderler için güvenilir ortak haline getiriyor .
Adjust
adjust.com
Ayarlama, pazarlamacıların uygulamalarını erken aşamadan olgunluğa kadar büyütmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, öngörüleri ve araçları sağlayan bir ölçüm ve analiz paketidir. Reklam performansını optimize etmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için, iş hedeflerine ulaşmak için gerekli olan doğru ilişkilendirme verileri ve ayrıntılı raporlamayla desteklenen uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Ayarlamak, geliştiricilere kullanıcı edinme, para kazanma ve ölçüm gibi kritik görev işlevlerini çözmek için güçlü, entegre bir dizi çözüm sunan lider bir pazarlama yazılımı platformu olan AppLovin'in (Nasdaq: APP) bir yan kuruluşudur. www.adjust.com adresinden Ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile şunları yapabilirsiniz: • Uygulama indirme ve gelir stratejinizi hızlandırın • Uygulamanızın derecelendirmelerini iyileştirin ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayın • 60'tan fazla ülkede uygulama kullanımının nasıl farklılaştığını görün • Lansman stratejinizi ve satın alma kampanyalarınızı optimize edin • Mobil performansınızı karşılaştırın rakiplere karşı data.ai'nin misyonu, müşterilerin başarılı mobil deneyimler yaratmalarına ve mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 2010 yılında kurulan şirket, ilk mobil pazar analiz çözümünü başlattı. 2020 yılında data.ai, bir reklam analitiği çözümü olan Ascend'i piyasaya sürdü ve bu, onu, görev açısından kritik iş kararlarını desteklemek için pazar öngörüleri ile şirketlerin kendi verilerinin yan yana görünümünü sunan kendi alanında ilk şirket haline getirdi. Bu çözümler hep birlikte sektörün en eksiksiz mobil performans platformunu oluşturur. Tüm coğrafyalarda ve sektörlerde 1.100'den fazla müşteri ve 1 milyondan fazla bağlantı, mobil işlerini yürütmek için data.ai'ye güveniyor. Şirketin genel merkezi San Francisco'da olup dünya çapında 12 ofisi bulunmaktadır.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow, uygulamanızın itibarını anlamayı ve yükseltmeyi kolaylaştırır. AppFollow, uygulama mağazalarıyla çalışmaya yönelik entegre bir hizmettir. İnceleme yönetimi ve otomasyonu, organik uygulama performansı analizi, rakip araştırması, uygulama performansı izleme ve analizi için araçlar içerir. AppFollow, uygulamanızın itibarını anlamayı ve yükseltmeyi kolaylaştırır. Araçlarımızın gücüyle başarılı uygulamalar oluşturmak için 100.000'den fazla kullanıcının uygulama yaşam döngüsü boyunca verilerden yararlanmasına yardımcı oluyoruz: — uygulama performansı izleme; — kullanıcı incelemesi katılım araçları; — uygulama büyümesini hızlandırma araçları; — yönetim otomasyonunun gözden geçirilmesi; — Salesforce, Zendesk, Slack, Helpshift, Tableau ve daha fazlasıyla çok sayıda entegrasyon.