Web uygulamaları için uygulama mağazası
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App Store Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Dominika
Kuruluşlar, uygulama mağazalarındaki mobil uygulamaların görünürlüğünü artırmak ve hem uygulama sıralamalarını hem de indirme ölçümlerini izlemek için uygulama mağazası optimizasyonu (ASO) yazılımını kullanır. Bu araçlar, kullanıcıların uygulama başlıkları, anahtar kelimeler, simgeler, açıklamalar, önizlemeler ve ekran görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli öğeleri hassaslaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca uygulama yerleşimini iyileştirmeye veya sürdürmeye yönelik öneriler sunarlar. Bu kategorideki birçok ürün, hem kuruluşun uygulaması hem de rakip uygulamalar için kapsamlı sıralama ve indirme verileri sağlayan rekabetçi istihbarat özelliklerini içerir. ASO yazılımı, geliştiriciler ve uygulama pazarlamacıları tarafından, uygulamalarının sıralamasını yükseltmek ve App Store veya Google Play gibi popüler uygulama pazarlarında öne çıkarmak için yaygın olarak kullanılır.
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Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve onlarla etkileşime geçmek, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow, uygulamanızın itibarını anlamayı ve yükseltmeyi kolaylaştırır. AppFollow, uygulama mağazalarıyla çalışmaya yönelik entegre bir hizmettir. İnceleme yönetimi ve otomasyonu, organik uygulama performansı analizi, rakip araştırması, uygulama performansı izleme ve analizi için araçlar içerir. A...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, mobil liderlerin uygulama mağazalarındaki uygulamalarının organik ve ücretli performansını optimize etmelerine olanak tanıyan, yapay zeka tarafından desteklenen bir App Store Pazarlama ve İstihbarat Platformudur. AppTweak, ASO İstihbaratı, Arama Ağı Reklamları Kampanya Yönetimi, App Store ...
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web site...
Adjust
adjust.com
Ayarlama, pazarlamacıların uygulamalarını erken aşamadan olgunluğa kadar büyütmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, öngörüleri ve araçları sağlayan bir ölçüm ve analiz paketidir. Reklam performansını optimize etmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için, iş hedeflerine ulaşmak için gerekli olan d...
Upptic
upptic.com
Upptic Games Büyüme Platformu, mobil cihazınız, PC'niz veya web3 oyununuz için pazarlama öngörüleri ve büyüme operasyonları için komuta merkezinizdir. Analiz platformumuzla pazarlama hedeflerinizi tanımlayın ve performansı kanala veya reklam ağına, yaratıcı varlıklara, coğrafyaya, kampanyaya ve daha...
App Radar
appradar.com
App Radar, organik ve ücretli uygulama kullanıcısı edinmeye odaklanır ve uygulama mağazası pazarlaması için self servis araçlarını yönetilen hizmetlerle birleştirmenize olanak tanır. Böylece ister tek başınıza, ister uzmanlarımızın desteğiyle daha hızlı büyüyün. App Radar'ın uluslararası ekibi, düny...
Applytics
applytics.ai
Applytics, uygulama geliştiricilerinin ve pazarlamacıların uygulamalarının uygulama mağazalarındaki görünürlüğünü ve performansını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir ASO aracıdır. Anahtar kelime araştırması ve izleme, rakip analizi ve uygulama mağazası listeleme optimizasyonu...
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon App...
Metrikal
metrikal.io
Mobil UA ajansı ShyftUP, Metrikal'i müşterilerinin dahili kullanımı için geliştirdi. Diğer analiz ürünleri gerekli eyleme geçirilebilir verileri yakalamıyordu. Yapılan her veri bağlantısı, gösterilen her veri görselleştirmesi ve Metrikal kontrol panelinde raporlanan her KPI büyümeyi etkiler. Ne Yapı...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics, uygulama performansını artırmaya ve uygulamanın organik indirmelerini artırmaya yönelik bir ASO hizmetidir. Asolytics araçlarıyla uygulama sahipleri, uygulama görünürlüğünü artırabilir ve geliri en üst düzeye çıkarabilir.
Asodesk
asodesk.com
Asodesk, ekibinizi App Store ve Google Play'de birinci sınıf App Store Optimizasyonu, Yorumları Yanıtlama Otomasyonu ve Rakip Araştırma Araçları ile donatıyor
ASO index
asoindex.io
Uygulamanızı zirveye taşıyın! GPT-4 destekli anahtar kelime önerisi, reklam öğesi ve inceleme optimizasyonu ile uygulamalarınızın gösterimlerini ve organik indirmelerini en üst düzeye çıkarın. Kendi dil analiz algoritmamız, Korece ve Japoncada bile daha doğru anahtar kelime dökümlerine olanak tanır.
Appfigures
appfigures.com
Appfigures, uygulama geliştiricilere işlerini, rekabeti ve sektörü anlamak için ihtiyaç duydukları araçları + ilerlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Ama dahası da var; her şey basit ve sezgiseldir ve bu işte ustalaşmanız için çok sayıda rehber ve uygulamalı eğitim kaynağı mevcuttur.
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile geliştiriciler, pazarlamacılar ve ASO uzmanları için kapsamlı bir mobil uygulama analitiğidir. Platform ne için? • Mobil uygulama pazarına ilişkin pazarlama araştırmasının yapılması; • Anahtar kelimelerin seçimi ve analizi (60'tan fazla ülke); • Rakiplerin araştırılması; • Arama sorguları ...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...