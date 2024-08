App Store Optimizasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba

Metrikal

metrikal.io

Mobil UA ajansı ShyftUP, Metrikal'i müşterilerinin dahili kullanımı için geliştirdi. Diğer analiz ürünleri gerekli eyleme geçirilebilir verileri yakalamıyordu. Yapılan her veri bağlantısı, gösterilen her veri görselleştirmesi ve Metrikal panosunda rapor edilen her KPI, büyümeyi etkiler. Ne Yapıyoruz...