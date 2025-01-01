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API Güvenlik Araçları
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API Güvenlik Araçları - En Popüler Uygulamalar

API güvenlik araçları, bir şirketin ağı üzerinden uygulama programlama arayüzleri (API'ler) aracılığıyla iletilen verileri korur. Bu API'ler, uygulama yeteneklerini geliştirmek, bulut hizmetleri sunmak ve ağları birbirine bağlamak gibi çeşitli işlevleri yerine getirir. Güvenliği sürdürmek için şirketler, mevcut API bağlantılarını kataloglamak ve güvenliğini sağlamak için API güvenlik teknolojilerinden yararlanır. Ayrıca bu araçlar, çok sayıda API'yi yöneten kuruluşlar için yaygın bir durum olan, bilinmeyen veya gölge API'leri tanımlayabilir. BT departmanları, yazılım geliştiricileri ve güvenlik uzmanları, API görünürlüğünü geliştirmek, performansı izlemek ve sıkı güvenlik önlemlerini uygulamak için API güvenlik çözümlerine güveniyor. Şirketler sürekli olarak yeni API bağlantıları keşfettikçe, optimum performansı sürdürmek için sürekli izleme çok önemlidir. Pek çok API hassas verileri işlediğinden ve açığa çıkması halinde cezalara yol açabileceğinden, güvenliğin uygulanması da aynı derecede önemlidir. Ayrıca birçok API güvenlik çözümü, kapsamlı testler ve politika uygulama yoluyla bir API'nin güvenliğinin doğrulanmasına olanak tanıyan test özellikleri sunar.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder, ağdaki güvenlik açıklarını tespit eden ve sürekli olarak iyileştirme önerileri sunan bir güvenlik açığı yönetim platformudur.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security, web uygulamalarındaki ve API'lerdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olan bir otomasyon penetrasyon test çözümüdür.

Akto

Akto

akto.io

Akto, API güvenliği için tasarlanmış bir platformdur. API'lerin keşfi, test edilmesi ve korunması konusunda araçlar sunarak güvenlik duruşunu iyileştirir.

Escape

Escape

escape.tech

Escape, modern web uygulamalarındaki GraphQL güvenlik açıklarını tespit ve düzeltmek için bir güvenlik aracıdır, otomatik testler ve özel senaryolar sunar.

Traceable

Traceable

traceable.ai

İzlenebilir, API güvenliğini artırmak için gerçek zamanlı testler ve ayrıntılı raporlar sunan bir uygulamadır. Güvenlik açıklarını tanımlamaya yardımcı olur.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.

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API Güvenlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog