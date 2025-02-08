API Güvenlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - San Marino

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API güvenlik araçları, bir şirketin ağı üzerinden uygulama programlama arayüzleri (API'ler) aracılığıyla iletilen verileri korur. Bu API'ler, uygulama yeteneklerini geliştirmek, bulut hizmetleri sunmak ve ağları birbirine bağlamak gibi çeşitli işlevleri yerine getirir. Güvenliği sürdürmek için şirketler, mevcut API bağlantılarını kataloglamak ve güvenliğini sağlamak için API güvenlik teknolojilerinden yararlanır. Ayrıca bu araçlar, çok sayıda API'yi yöneten kuruluşlar için yaygın bir durum olan, bilinmeyen veya gölge API'leri tanımlayabilir. BT departmanları, yazılım geliştiricileri ve güvenlik uzmanları, API görünürlüğünü geliştirmek, performansı izlemek ve sıkı güvenlik önlemlerini uygulamak için API güvenlik çözümlerine güveniyor. Şirketler sürekli olarak yeni API bağlantıları keşfettikçe, optimum performansı sürdürmek için sürekli izleme çok önemlidir. Pek çok API hassas verileri işlediğinden ve açığa çıkması halinde cezalara yol açabileceğinden, güvenliğin uygulanması da aynı derecede önemlidir. Ayrıca birçok API güvenlik çözümü, kapsamlı testler ve politika uygulama yoluyla bir API'nin güvenliğinin doğrulanmasına olanak tanıyan test özellikleri sunar.
Yeni Uygulama Gönder
Fastly
fastly.com
Bir Amerikan bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı hızlı bir şekilde. Ağını, geliştiricilerin temel bulut altyapılarını ağın kenarına, kullanıcılara daha yakın genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Edge Bulut Platformu olarak tanımlar. Fastly Edge Bulut Platformu, içerik dağıtım ağı (CDN), görüntü optimizasyonu, video ve akış, bulut güvenliği ve yük dengeleme hizmetlerini içerir. Fastly'nin bulut güvenlik hizmetleri arasında hizmet reddi saldırısı koruması, bot azaltma ve bir web uygulaması güvenlik duvarı bulunmaktadır. Hızlı Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, kendi kural setinin yanında ayarlanan açık web uygulama güvenliği projesi modsecurity temel kuralını kullanır. Hızlı platform vernik üzerine inşa edilmiştir.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Escape
escape.tech
DevSecOps sürecinizde GraphQL güvenlik kusurlarını geniş ölçekte bulup düzeltin. GraphQL'de erken, gerçek zamanlı Business Logic güvenlik açığı tespiti ve iyileştirme için yeni nesil DAST ve ASM'den yararlanarak geliştirmeden dağıtıma kadar güvenliği artırın.
Intruder
intruder.io
Intruder, kuruluşların ağlarındaki savunmasız varlıklardaki zayıflıkları keşfetmesine, tespit etmesine ve düzeltmesine olanak tanıyan bir saldırı yüzeyi yönetimi platformudur. Şirket içi güvenlik ekibimizin uzman tavsiyelerini kullanarak sektör lideri birden fazla tarayıcının çıktısını özelleştirerek, sürekli olarak eyleme geçirilebilir iyileştirme tavsiyeleri sağlar.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
Traceable
traceable.ai
Traceable, her şeyin birbirine bağlı olduğu, bulut öncelikli bir dünyada kuruluşların dijital sistemlerini ve varlıklarını korumalarına yardımcı olan, sektörün lider API Güvenliği şirketidir. Traceable, tam API güvenliğine güç veren tek akıllı ve bağlama duyarlı platformdur. Güvenlik Duruşu Yönetimi: Traceable, ekosistemlerindeki tüm API'lerin gerçek zamanlı, risk dereceli kataloğu, uyumluluk analizi, gölge ve artık API'lerin tanımlanması ve hassas veri akışlarının görünürlüğü ile kuruluşların güvenlik duruşlarını önemli ölçüde iyileştirmelerine yardımcı olur. Çalışma Zamanı Tehdit Koruması: Traceable, kullanıcı düzeyindeki işlemleri gözlemler ve anormal işlemleri keşfetmek, güvenlik ekibini uyarmak ve kullanıcı düzeyindeki saldırıları engellemek için olgun makine öğrenimi algoritmalarını uygular. Tehdit yönetimi ve analiz: Traceable, nominal ve kötü amaçlı trafiğe ilişkin zengin geçmiş verileri sağlayan API veri gölüyle kuruluşların saldırıları ve olayları analiz etmesine yardımcı olur. SDLC boyunca API Güvenlik Testi: Traceable, güvenlik yaşam döngüsünü DevOps yaşam döngüsüyle birbirine bağlayarak CI hattında otomatik API Güvenlik testlerinin yürütülmesini sağlar. Dijital Dolandırıcılığı Önleme: Traceable, tüm API işlemlerinde dolandırıcılığı tespit etmek için zaman içinde geniş ve derin veri toplama özelliğini son teknoloji makine öğrenimiyle bir araya getirir
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri paketimiz, kuruluşların API güvenlik duruşlarında görünürlük kazanmalarını sağlar. Dünya çapında 1.000'den fazla Uygulama Güvenliği ekibi, API güvenliği ihtiyaçları için Akto'ya güveniyor. Akto kullanım örnekleri: 1. API Keşfi 2. CI/CD'de API Güvenlik Testi 3. API Güvenlik Durumu Yönetimi 4. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Testi 5. Hassas Verilerin Açığa Çıkması 6. DevSecOps'ta sola kaydırma
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarınızdaki, API'leriniz ve GraphQL'inizdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve bilgisayar korsanları size herhangi bir şekilde zarar vermeden önce eyleme geçirilebilir bilgilerle bunları düzeltmenize yardımcı olur. Beagle Security ile, geliştirme yaşam döngünüzde güvenlik sorunlarını daha erken tespit etmek ve daha güvenli web uygulamaları sunmak için otomatik penetrasyon testini CI/CD hattınıza entegre edebilirsiniz. Başlıca özellikler: - Güvenlik açıklarını bulmak için web uygulamalarınızı ve API'lerinizi 3000'den fazla test senaryosu açısından kontrol eder - OWASP ve SANS standartları - Güvenlik sorunlarına yönelik öneriler - Oturum açmayla karmaşık web uygulamalarını güvenlik testi - Uyumluluk raporları (GDPR, HIPAA ve PCI DSS) - Test planlama - DevSecOps entegrasyonları - API entegrasyonu - Ekip erişimi - Slack, Jira, Asana, Trello ve 100+ gibi popüler araçlarla entegrasyonlar diğer araçlar
© 2025 WebCatalog, Inc.