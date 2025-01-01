Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API Güvenlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - Peru
API güvenlik araçları, bir şirketin ağı üzerinden uygulama programlama arayüzleri (API'ler) aracılığıyla iletilen verileri korur. Bu API'ler, uygulama yeteneklerini geliştirmek, bulut hizmetleri sunmak ve ağları birbirine bağlamak gibi çeşitli işlevleri yerine getirir. Güvenliği sürdürmek için şirketler, mevcut API bağlantılarını kataloglamak ve güvenliğini sağlamak için API güvenlik teknolojilerinden yararlanır. Ayrıca bu araçlar, çok sayıda API'yi yöneten kuruluşlar için yaygın bir durum olan, bilinmeyen veya gölge API'leri tanımlayabilir. BT departmanları, yazılım geliştiricileri ve güvenlik uzmanları, API görünürlüğünü geliştirmek, performansı izlemek ve sıkı güvenlik önlemlerini uygulamak için API güvenlik çözümlerine güveniyor. Şirketler sürekli olarak yeni API bağlantıları keşfettikçe, optimum performansı sürdürmek için sürekli izleme çok önemlidir. Pek çok API hassas verileri işlediğinden ve açığa çıkması halinde cezalara yol açabileceğinden, güvenliğin uygulanması da aynı derecede önemlidir. Ayrıca birçok API güvenlik çözümü, kapsamlı testler ve politika uygulama yoluyla bir API'nin güvenliğinin doğrulanmasına olanak tanıyan test özellikleri sunar.
Yeni Uygulama Gönder
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik da...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarınızdaki, API'leriniz ve GraphQL'inizdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve bilgisayar korsanları size herhangi bir şekilde zarar vermeden önce eyleme geçirilebilir bilgilerle bunları düzeltmenize yardımcı olur. Beagle Security ile, geliştirme yaşam döngünüzde güve...
Intruder
intruder.io
Intruder, kuruluşların ağlarındaki savunmasız varlıklardaki zayıflıkları keşfetmesine, tespit etmesine ve düzeltmesine olanak tanıyan bir saldırı yüzeyi yönetimi platformudur. Şirket içi güvenlik ekibimizin uzman tavsiyelerini kullanarak sektör lideri birden fazla tarayıcının çıktısını özelleştirere...
Escape
escape.tech
DevSecOps sürecinizde GraphQL güvenlik kusurlarını geniş ölçekte bulup düzeltin. GraphQL'de erken, gerçek zamanlı Business Logic güvenlik açığı tespiti ve iyileştirmesi için yeni nesil DAST ve ASM'den yararlanarak geliştirmeden dağıtıma kadar güvenliği artırın.
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri pak...
Traceable
traceable.ai
Traceable, her şeyin birbirine bağlı olduğu, bulut öncelikli bir dünyada kuruluşların dijital sistemlerini ve varlıklarını korumalarına yardımcı olan, sektörün lider API Güvenliği şirketidir. Traceable, tam API güvenliğine güç veren tek akıllı ve bağlama duyarlı platformdur. Güvenlik Duruşu Yönetimi...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...