API Güvenlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - Mauritius En Popüler Son Eklenenler

API güvenlik araçları, bir şirketin ağı üzerinden uygulama programlama arayüzleri (API'ler) aracılığıyla iletilen verileri korur. Bu API'ler, uygulama yeteneklerini geliştirmek, bulut hizmetleri sunmak ve ağları birbirine bağlamak gibi çeşitli işlevleri yerine getirir. Güvenliği sürdürmek için şirketler, mevcut API bağlantılarını kataloglamak ve güvenliğini sağlamak için API güvenlik teknolojilerinden yararlanır. Ayrıca bu araçlar, çok sayıda API'yi yöneten kuruluşlar için yaygın bir durum olan, bilinmeyen veya gölge API'leri tanımlayabilir. BT departmanları, yazılım geliştiricileri ve güvenlik uzmanları, API görünürlüğünü geliştirmek, performansı izlemek ve sıkı güvenlik önlemlerini uygulamak için API güvenlik çözümlerine güveniyor. Şirketler sürekli olarak yeni API bağlantıları keşfettikçe, optimum performansı sürdürmek için sürekli izleme çok önemlidir. Pek çok API hassas verileri işlediğinden ve açığa çıkması halinde cezalara yol açabileceğinden, güvenliğin uygulanması da aynı derecede önemlidir. Ayrıca birçok API güvenlik çözümü, kapsamlı testler ve politika uygulama yoluyla bir API'nin güvenliğinin doğrulanmasına olanak tanıyan test özellikleri sunar.