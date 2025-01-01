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En Popüler Son Eklenenler API Platformları - En Popüler Uygulamalar

API platformları, geliştirme ekiplerine tüm API yaşam döngüsünü yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarını ve entegrasyonları kapsar. Bu çözümler API tasarımı, yönetimi ve yönetişimi için kapsamlı işlevsellik sunar. API tasarım yazılımı, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında API'leri planlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, geliştiricilerin tek bir kontrol panelinde beyin fırtınası yapmasına, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak API yönetiminin üretim öncesi aşamasını destekler. Öte yandan API yönetim yazılımı, API'lerin güvenli bir geliştirme ortamında izlenmesini, kontrol edilmesini ve para kazanılmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, yöneticilerin ekiplerinin dağıtılan API'leri için bağlantı tutarlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği denetlemesine yardımcı olur. Ek olarak, bazı API platformları, geliştiricilerin API'lerini listelemelerine ve para kazanmalarına olanak tanıyan API pazarlarına sahiptir. Bir API platformu, tek bir kapsamlı ürün olarak veya entegre ürünlerden oluşan bir paket olarak sunulabilir.