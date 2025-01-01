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API Platformları - En Popüler Uygulamalar

API platformları, geliştirme ekiplerine tüm API yaşam döngüsünü yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarını ve entegrasyonları kapsar. Bu çözümler API tasarımı, yönetimi ve yönetişimi için kapsamlı işlevsellik sunar. API tasarım yazılımı, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında API'leri planlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, geliştiricilerin tek bir kontrol panelinde beyin fırtınası yapmasına, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak API yönetiminin üretim öncesi aşamasını destekler. Öte yandan API yönetim yazılımı, API'lerin güvenli bir geliştirme ortamında izlenmesini, kontrol edilmesini ve para kazanılmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, yöneticilerin ekiplerinin dağıtılan API'leri için bağlantı tutarlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği denetlemesine yardımcı olur. Ek olarak, bazı API platformları, geliştiricilerin API'lerini listelemelerine ve para kazanmalarına olanak tanıyan API pazarlarına sahiptir. Bir API platformu, tek bir kapsamlı ürün olarak veya entegre ürünlerden oluşan bir paket olarak sunulabilir.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

Qodex.ai

Qodex.ai

qodex.ai

Qodex.ai, kodlama ve manuel çaba gerektirmeden API otomasyon testlerini yapmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Kong

Kong

konghq.com

Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi, uygulamaları, verileri ve cihazları entegre eden bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş konektörler sunar.

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API Platformları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog