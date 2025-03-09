API Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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API platformları, geliştirme ekiplerine tüm API yaşam döngüsünü yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarını ve entegrasyonları kapsar. Bu çözümler API tasarımı, yönetimi ve yönetişimi için kapsamlı işlevsellik sunar. API tasarım yazılımı, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında API'leri planlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, geliştiricilerin tek bir kontrol panelinde beyin fırtınası yapmasına, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak API yönetiminin üretim öncesi aşamasını destekler. Öte yandan API yönetim yazılımı, API'lerin güvenli bir geliştirme ortamında izlenmesini, kontrol edilmesini ve para kazanılmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, yöneticilerin ekiplerinin dağıtılan API'leri için bağlantı tutarlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği denetlemesine yardımcı olur. Ek olarak, bazı API platformları, geliştiricilerin API'lerini listelemelerine ve para kazanmalarına olanak tanıyan API pazarlarına sahiptir. Bir API platformu, tek bir kapsamlı ürün olarak veya entegre ürünlerden oluşan bir paket olarak sunulabilir.
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Kong
konghq.com
Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.
Postman Web
postman.com
Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Backendless
backendless.com
Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platformu, Üretken Yapay Zeka, uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, az kodlu otomasyon, ortak iş süreçlerine yönelik tarifler, tam API yaşam döngüsü yönetimi ve bulut ve hibrit şirket içi entegrasyon için olay odaklı mimarinin birleşimi aracılığıyla, genişlik ve derinlik sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe sahip, kullanımı kolay bir platformda modern dijital dönüşüm için gereken desteğin sağlanması.
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai, AI odaklı otomasyonla API otomasyon testlerinizi kolaylaştırır; kodlamaya gerek yoktur, manuel çabaya gerek yoktur. Qodex.ai, API paketleriniz için kusursuz oluşturma, izleme ve işbirliği sunarak entegrasyona değil inovasyona odaklanmanızı sağlar. Qodex.ai ile şunları yapabilirsiniz: - API koleksiyonunuzu otomatikleştirin - API otomasyon testinizi otomatikleştirin - API belgelerinizi otomatikleştirin - Fuzz testinizi otomatikleştirin - Yük testinizi otomatikleştirin - Maruz kalma analizinizi otomatikleştirin Tüm bunlar sıfır kodlama çabası ve sıfır manuel çaba ile.
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