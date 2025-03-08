API Platformları - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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API platformları, geliştirme ekiplerine tüm API yaşam döngüsünü yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarını ve entegrasyonları kapsar. Bu çözümler API tasarımı, yönetimi ve yönetişimi için kapsamlı işlevsellik sunar. API tasarım yazılımı, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında API'leri planlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, geliştiricilerin tek bir kontrol panelinde beyin fırtınası yapmasına, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak API yönetiminin üretim öncesi aşamasını destekler. Öte yandan API yönetim yazılımı, API'lerin güvenli bir geliştirme ortamında izlenmesini, kontrol edilmesini ve para kazanılmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, yöneticilerin ekiplerinin dağıtılan API'leri için bağlantı tutarlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği denetlemesine yardımcı olur. Ek olarak, bazı API platformları, geliştiricilerin API'lerini listelemelerine ve para kazanmalarına olanak tanıyan API pazarlarına sahiptir. Bir API platformu, tek bir kapsamlı ürün olarak veya entegre ürünlerden oluşan bir paket olarak sunulabilir.
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Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israfına neden olur ve gereksiz risk oluşturur. Önce tasarım yaklaşımıyla iş sonuçlarına yön veren her ölçekte başarılı API programları oluşturun. Stoplight, tasarım odaklı tek API çözümüdür. Entegre dokümantasyon ve yönetim ile Stoplight platformu, keyifli bir geliştirici deneyimi için tutarlılık, yeniden kullanılabilirlik ve kalite sağlar. Platform, yeni veya yerleşik ekipler için dijital dönüşüm, platform geliştirme ve ürün olarak API tarafından yönlendirilen başarılı API programlarına olanak tanır.
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gateway, karmaşık modern mimariler için hızlı, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlar. Kong API Gateway, Açık Kaynak olarak veya tüm platformlar, protokoller ve dağıtım modellerinde inovasyonu hızlandırmak için tüm hizmetlerinizi güvence altına alan, yöneten ve izleyen tam yaşam döngüsü hizmet yönetimi platformu olan Kong Enterprise'ın bir parçası olarak mevcuttur. Kong Enterprise, API'lerin ve mikro hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca otomasyon yoluyla günümüzün uygulama modernizasyon ihtiyaçlarını optimize etmek için tasarlanmış tek çözümdür. Kong Enterprise, en yaygın şekilde benimsenen açık kaynak ağ geçidi Kong Gateway'i kurumsal eklentiler, geliştirici portalı, analiz platformu, güvenlik özellikleri, gelişmiş performans, GUI'ler, 7/24 destek ve daha fazlasıyla genişletiyor. Geliştirme ekiplerinizi, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi birleşik bir platforma bağlamak için Kong Enterprise'ı kullanın. Gecikmeyi 1 ms'nin altına düşürün. Eklenti tabanlı mimari ve hafif entegrasyonlarla şişkinliği ortadan kaldırın. Ortam, satıcı, yapılandırma veya dağıtım düzeninden bağımsız olarak kümeleri zahmetsizce ölçeklendirin. Yerel olarak gRPC ve REST'i destekleyin ve Apollo GraphQL sunucusu ve Apache Kafka hizmetleriyle entegre olun. Kong Enterprise, yalın donanımdan bulut tabanlıya, monolitten mikro hizmetlere, ağ ve ötesine kadar tek bir platform sağlar.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
Backendless
backendless.com
Backendless, tüm deneyim seviyelerindeki uygulama ve web geliştiricileri için çok çeşitli az kodlu ve kodsuz araçlar sunan görsel bir uygulama geliştirme platformudur. Arka uçsuz özellikler arasında bileşen tabanlı bir UI Oluşturucu, gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetim paketi, anında bildirim ve uygulama içi mesajlaşma konsolu, Kodsuz mantık oluşturucu, API yönetimi ve çok daha fazlası bulunur. Backendless, ilk olarak arka uçtan itibaren tasarlandı ve bu da onu kodlanmış veya kodsuz herhangi bir ön uç için mükemmel bir arka uç iltifatı haline getiriyor. Backendless platformunun görsel yaklaşımı ve önceden oluşturulmuş API'ler, herhangi bir uygulamanın arka ucunun geleneksel kodlama çözümlerine göre 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle oluşturulmasını kolaylaştırır.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten ve birleştiren uçtan uca bir veri yönetimi platformu olan Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC) adında yeni bir yazılım kategorisi oluşturduk. Verileri demokratikleştirmek ve işletmelerin iş stratejilerini modernleştirmelerine olanak sağlamak. Yaklaşık 100 ülkedeki ve Fortune 100'ün 86'sındaki müşteriler, veri odaklı dijital dönüşümü yönlendirmek için Informatica'ya güveniyor. Bilişim. Verilerin ve yapay zekanın hayat bulduğu yer.™
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platformu, Üretken Yapay Zeka, uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, az kodlu otomasyon, ortak iş süreçlerine yönelik tarifler, tam API yaşam döngüsü yönetimi ve bulut ve hibrit şirket içi entegrasyon için olay odaklı mimarinin birleşimi aracılığıyla, genişlik ve derinlik sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe sahip, kullanımı kolay bir platformda modern dijital dönüşüm için gereken desteğin sağlanması.
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai, AI odaklı otomasyonla API otomasyon testlerinizi kolaylaştırır; kodlamaya gerek yoktur, manuel çabaya gerek yoktur. Qodex.ai, API paketleriniz için kusursuz oluşturma, izleme ve işbirliği sunarak entegrasyona değil inovasyona odaklanmanızı sağlar. Qodex.ai ile şunları yapabilirsiniz: - API koleksiyonunuzu otomatikleştirin - API otomasyon testinizi otomatikleştirin - API belgelerinizi otomatikleştirin - Fuzz testinizi otomatikleştirin - Yük testinizi otomatikleştirin - Maruz kalma analizinizi otomatikleştirin Tüm bunlar sıfır kodlama çabası ve sıfır manuel çaba ile.
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