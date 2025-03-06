Kong

konghq.com

Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gateway, karmaşık modern mimariler için hızlı, ölçeklenebilir ve esnek bir platform sağlar. Kong API Gateway, Açık Kaynak olarak veya tüm platformlar, protokoller ve dağıtım modellerinde inovasyonu hızlandırmak için tüm hizmetlerinizi güvence altına alan, yöneten ve izleyen tam yaşam döngüsü hizmet yönetimi platformu olan Kong Enterprise'ın bir parçası olarak mevcuttur. Kong Enterprise, API'lerin ve mikro hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca otomasyon yoluyla günümüzün uygulama modernizasyon ihtiyaçlarını optimize etmek için tasarlanmış tek çözümdür. Kong Enterprise, en yaygın şekilde benimsenen açık kaynak ağ geçidi Kong Gateway'i kurumsal eklentiler, geliştirici portalı, analiz platformu, güvenlik özellikleri, gelişmiş performans, GUI'ler, 7/24 destek ve daha fazlasıyla genişletiyor. Geliştirme ekiplerinizi, iş ortaklarınızı ve müşterilerinizi birleşik bir platforma bağlamak için Kong Enterprise'ı kullanın. Gecikmeyi 1 ms'nin altına düşürün. Eklenti tabanlı mimari ve hafif entegrasyonlarla şişkinliği ortadan kaldırın. Ortam, satıcı, yapılandırma veya dağıtım düzeninden bağımsız olarak kümeleri zahmetsizce ölçeklendirin. Yerel olarak gRPC ve REST'i destekleyin ve Apollo GraphQL sunucusu ve Apache Kafka hizmetleriyle entegre olun. Kong Enterprise, yalın donanımdan bulut tabanlıya, monolitten mikro hizmetlere, ağ ve ötesine kadar tek bir platform sağlar.