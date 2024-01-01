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API Platformları - En Popüler Uygulamalar - Cabo Verde
API platformları, geliştirme ekiplerine tüm API yaşam döngüsünü yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarını ve entegrasyonları kapsar. Bu çözümler API tasarımı, yönetimi ve yönetişimi için kapsamlı işlevsellik sunar. API tasarım yazılımı, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında API'leri planlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, geliştiricilerin tek bir kontrol panelinde beyin fırtınası yapmasına, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak API yönetiminin üretim öncesi aşamasını destekler. Öte yandan API yönetim yazılımı, API'lerin güvenli bir geliştirme ortamında izlenmesini, kontrol edilmesini ve para kazanılmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, yöneticilerin ekiplerinin dağıtılan API'leri için bağlantı tutarlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği denetlemesine yardımcı olur. Ek olarak, bazı API platformları, geliştiricilerin API'lerini listelemelerine ve para kazanmalarına olanak tanıyan API pazarlarına sahiptir. Bir API platformu, tek bir kapsamlı ürün olarak veya entegre ürünlerden oluşan bir paket olarak sunulabilir.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ın, sınıfının en iyisi düzenleme, belgeleme ve yerleşik alaycılık, linting, stil kılavuzları, bileşen kitaplıkları ve daha fazlasını içeren yönetişim ile her ölçekte yüksek kaliteli API'ler oluşturma platformunuz olmasına izin verin. API'leri tasarlamadan önce kodlamak, zaman ve para israf...
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgelerine rehberlik etmek, standardizasyonu güçlendirmek ve API'ler ile amaçlanan iş amacı arasında daha iyi uyum sağlamak için tek bir gerçek kaynak sağlamak üzere merkezi bir işbirliği platformu olan API'ler geliştiren kuruluşlara sağlar.
Backendless
backendless.com
Backendless, tüm deneyim seviyelerindeki uygulama ve web geliştiricileri için çok çeşitli az kodlu ve kodsuz araçlar sunan görsel bir uygulama geliştirme platformudur. Arka uçsuz özellikler arasında bileşen tabanlı bir UI Oluşturucu, gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama ve yönetim p...
Kong
konghq.com
Kuruluşunuzun yazılım mimarisi geliştikçe, hizmetlerinizin bilgi alışverişine aracılık etmek için daha iyi bir yönteme ihtiyacınız vardır. Dağıtılmış sistemler ve mikro hizmetlerin giderek daha fazla benimsenmesi, mimariniz genelinde iletişimin yönetilmesinde yeni zorluklar yaratıyor. Kong API Gatew...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai, AI odaklı otomasyonla API otomasyon testlerinizi kolaylaştırır; kodlamaya gerek yoktur, manuel çabaya gerek yoktur. Qodex.ai, API paketleriniz için kusursuz oluşturma, izleme ve işbirliği sunarak entegrasyona değil inovasyona odaklanmanızı sağlar. Qodex.ai ile şunları yapabilirsiniz: - API...
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platform...