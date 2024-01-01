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API Platformları - En Popüler Uygulamalar - Brunei
API platformları, geliştirme ekiplerine tüm API yaşam döngüsünü yönetmede yardımcı olmak için tasarlanmış yazılım araçlarını ve entegrasyonları kapsar. Bu çözümler API tasarımı, yönetimi ve yönetişimi için kapsamlı işlevsellik sunar. API tasarım yazılımı, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında API'leri planlamasına, oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Bu araçlar, geliştiricilerin tek bir kontrol panelinde beyin fırtınası yapmasına, tasarım yönergeleri oluşturmasına ve API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak API yönetiminin üretim öncesi aşamasını destekler. Öte yandan API yönetim yazılımı, API'lerin güvenli bir geliştirme ortamında izlenmesini, kontrol edilmesini ve para kazanılmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, yöneticilerin ekiplerinin dağıtılan API'leri için bağlantı tutarlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği denetlemesine yardımcı olur. Ek olarak, bazı API platformları, geliştiricilerin API'lerini listelemelerine ve para kazanmalarına olanak tanıyan API pazarlarına sahiptir. Bir API platformu, tek bir kapsamlı ürün olarak veya entegre ürünlerden oluşan bir paket olarak sunulabilir.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
Kong
konghq.com
Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai, AI odaklı otomasyonla API otomasyon testlerinizi kolaylaştırır; kodlamaya gerek yoktur, manuel çabaya gerek yoktur. Qodex.ai, API paketleriniz için kusursuz oluşturma, izleme ve işbirliği sunarak entegrasyona değil inovasyona odaklanmanızı sağlar. Qodex.ai ile şunları yapabilirsiniz: - API...
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS çözümleri, akıllı entegrasyon ve otomasyonla işletmenizin geleceğini güçlendirmenize yardımcı olur. Boomi ile her şeyi, her yere bağlayın.