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API Pazaryerleri
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API Pazaryerleri - En Popüler Uygulamalar

API pazaryerleri, API'leri toplamak için merkez görevi görerek uygulama geliştiricilerin API'lerini yüklemeleri, dağıtmaları ve para kazanmaları için bir platform sağlar. Bu pazaryerleri aynı zamanda tüketicilere kendi ürünlerine yönelik API'leri keşfedip uygulayabilecekleri bir alan da sunuyor. API'ler, diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilen uygulama bileşenlerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak tüketicilerin harici bileşenleri kendi yazılımlarına entegre etmelerine olanak tanır. Örneğin, seyahat rezervasyonu uygulaması oluşturan bir geliştirici, uygulamasını geliştirmek için Google Haritalar API'sini kullanabilir. API pazaryerleri hem işletmelere hem de geliştiricilere fayda sağlar. Tüketiciler için bu platformlar, API'leri bulma ve birleştirme sürecini basitleştirerek daha güçlü ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Geliştiriciler veya sağlayıcılar için API pazaryerleri, API'lerinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırarak daha fazla kullanıcının bunlara erişmesine olanak tanır. Ek olarak geliştiriciler API'lerini ücretsiz olarak sunmak yerine kullanım haklarını pazarda satarak para kazanabilirler. Hem API tüketicileri hem de sağlayıcılar bu pazar yerlerini kullanır. Tüketiciler bunları uygulama geliştirmelerine yönelik API'ler sağlamak için kullanırken, sağlayıcılar ise hizmetlerini mevcut altyapılarının izin verebileceğinden daha esnek bir şekilde sunmak için bunları kullanıyor. API pazaryerleri uygulamalar arasındaki entegrasyonu geliştirerek süreci daha rahat ve verimli hale getirir. Genellikle mobil geliştirme ve hızlı uygulama geliştirme araçları da dahil olmak üzere uygulama geliştirme yazılımlarıyla birlikte kullanılırlar.

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Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier, kullanıcıların web uygulamalarını birbirine entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir araçtır.

Make

Make

make.com

Make, uygulamaları bağlayarak iş akışlarını otomatikleştiren bir platformdur. Kullanıcılar, belirli olaylara göre senaryolar oluşturabilirler.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

IFTTT, kullanıcıların farklı web hizmetlerini otomatikleştirerek özelleştirilmiş iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyan bir otomasyon platformudur.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI, geliştiricilerin dünya çapındaki API'leri bulup entegre etmelerine ve kendi API'lerini merkezi bir yerden yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

CodeCanyon, e-ticaret eklentileri, kod ve komut dosyaları sunan bir pazardır. Geliştiricilere çeşitli web siteleri için çözümler sağlar.

Aspose

Aspose

aspose.app

Aspose, farklı dosya formatlarında belge yönetimi sağlayan API'ler sunar. Geliştiriciler ve kodlamayan kullanıcılar için dönüşüm, oluşturma ve düzenleme işlemleri yapabilir.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.

APILayer

APILayer

apilayer.com

APILayer, geliştiricilerin API'leri etkin bir şekilde tasarlayıp, dağıtmasını ve izlemelerini sağlayan bulut tabanlı bir API pazarıdır.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher, web ve mobil uygulamalara gerçek zamanlı özellikler eklemek için esnek API'ler sunan bir hizmettir.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr, API'leri erişim koşulları ve monetizasyon modelleriyle dağıtarak satışları artıran bir geliştirici portalıdır. Kullanıcı davranışını analiz eder.

Celigo EU

Celigo EU

celigo.com

Celigo EU, uygulamaları entegre ederek işletmelerin veri ve süreçlerini yönetmesine yardımcı olan bir entegrasyon platformudur.

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Cyclr, SaaS uygulamaları için gömülü entegrasyonlar oluşturan bir araçtır. Düşük kodlu arayüz ile kullanıcıların çeşitli uygulamalarla entegrasyon yapmasına olanak tanır.

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Blockspring, kullanıcıların kod yazmadan API entegrasyonları yaparak veri otomasyonu ve raporlamayı kolaylaştıran bir araçtır.

Celigo US

Celigo US

celigo.com

Celigo, çeşitli uygulamaları birleştirerek veri akışlarını otomatikleştiren bir entegrasyon platformudur.

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