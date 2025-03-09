Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API pazaryerleri, API'leri toplamak için merkez görevi görerek uygulama geliştiricilerin API'lerini yüklemeleri, dağıtmaları ve para kazanmaları için bir platform sağlar. Bu pazaryerleri aynı zamanda tüketicilere kendi ürünlerine yönelik API'leri keşfedip uygulayabilecekleri bir alan da sunuyor. API'ler, diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilen uygulama bileşenlerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak tüketicilerin harici bileşenleri kendi yazılımlarına entegre etmelerine olanak tanır. Örneğin, seyahat rezervasyonu uygulaması oluşturan bir geliştirici, uygulamasını geliştirmek için Google Haritalar API'sini kullanabilir. API pazaryerleri hem işletmelere hem de geliştiricilere fayda sağlar. Tüketiciler için bu platformlar, API'leri bulma ve birleştirme sürecini basitleştirerek daha güçlü ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Geliştiriciler veya sağlayıcılar için API pazaryerleri, API'lerinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırarak daha fazla kullanıcının bunlara erişmesine olanak tanır. Ek olarak geliştiriciler API'lerini ücretsiz olarak sunmak yerine kullanım haklarını pazarda satarak para kazanabilirler. Hem API tüketicileri hem de sağlayıcılar bu pazar yerlerini kullanır. Tüketiciler bunları uygulama geliştirmelerine yönelik API'ler sağlamak için kullanırken, sağlayıcılar ise hizmetlerini mevcut altyapılarının izin verebileceğinden daha esnek bir şekilde sunmak için bunları kullanıyor. API pazaryerleri uygulamalar arasındaki entegrasyonu geliştirerek süreci daha rahat ve verimli hale getirir. Genellikle mobil geliştirme ve hızlı uygulama geliştirme araçları da dahil olmak üzere uygulama geliştirme yazılımlarıyla birlikte kullanılırlar.
Yeni Uygulama Gönder
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.
Celigo EU
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'dir. Bu, Celigo'nun bakımını diğer platformlarla kıyaslanamayacak kadar kolay hale getirerek yol boyunca her adımda sizi destekler. Celigo, Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite ve çok daha fazlası gibi popüler bulut uygulamaları için önceden oluşturulmuş, tam olarak yönetilen entegrasyon uygulamalarından oluşan bir paket olan Entegrasyon Uygulamalarına sahiptir. İşletmenizin gelişen dijital ortama uyum sağlamasının yanı sıra gelişmesine de yardımcı olmak, yolun her adımında verimlilik, görünürlük ve ileri ivme sağlamak için buradayız. Bizi www.celigo.com adresinden ziyaret edin ve işinizi bugün nasıl dönüştürebileceğimizi, herkesin katılımıyla daha fazlasını, daha hızlı inşa etmenizi sağlayacağımızı keşfedin.
Celigo US
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'dir. Bu, Celigo'nun bakımını diğer platformlarla kıyaslanamayacak kadar kolay hale getirerek yol boyunca her adımda sizi destekler. Celigo, Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite ve çok daha fazlası gibi popüler bulut uygulamaları için önceden oluşturulmuş, tam olarak yönetilen entegrasyon uygulamalarından oluşan bir paket olan Entegrasyon Uygulamalarına sahiptir. İşletmenizin gelişen dijital ortama uyum sağlamasının yanı sıra gelişmesine de yardımcı olmak, yolun her adımında verimlilik, görünürlük ve ileri ivme sağlamak için buradayız. Bizi www.celigo.com adresinden ziyaret edin ve işinizi bugün nasıl dönüştürebileceğimizi, herkesin katılımıyla daha fazlasını, daha hızlı inşa etmenizi sağlayacağımızı keşfedin.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz bir deneyim sağlayın, - ayrıntılı analizler sayesinde kullanıcı davranışınızı anlayın ve hızla harekete geçin.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon, e-ticaret eklentileri, kod ve komut dosyaları sunan bir pazardır. Geliştiricilere çeşitli web siteleri için çözümler sağlar.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Pusher
pusher.com
Pusher, web ve mobil uygulamalara gerçek zamanlı özellikler eklemek için esnek API'ler sunan bir hizmettir.
Aspose
aspose.app
Aspose, farklı dosya formatlarında belge yönetimi sağlayan API'ler sunar. Geliştiriciler ve kodlamayan kullanıcılar için dönüşüm, oluşturma ve düzenleme işlemleri yapabilir.
APILayer
apilayer.com
APILayer, geliştiricilerin API'leri etkin bir şekilde tasarlayıp, dağıtmasını ve izlemelerini sağlayan bulut tabanlı bir API pazarıdır.
Zapier
zapier.com
Zapier, kullanıcıların web uygulamalarını birbirine entegre ederek iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir araçtır.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünya çapındaki API'leri bulup entegre etmelerine ve kendi API'lerini merkezi bir yerden yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Make
make.com
Make, uygulamaları bağlayarak iş akışlarını otomatikleştiren bir platformdur. Kullanıcılar, belirli olaylara göre senaryolar oluşturabilirler.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT, kullanıcıların farklı web hizmetlerini otomatikleştirerek özelleştirilmiş iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyan bir otomasyon platformudur.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr, SaaS uygulamalarının uygulama içi entegrasyon yeteneklerini hızla genişletmesine olanak tanıyan yerleşik bir entegrasyon araç setidir (iPaaS). Platformunuzla yüzlerce üçüncü taraf uygulama arasında entegrasyon oluşturmaya yönelik bir sürükle ve bırak arayüzü de dahil olmak üzere az kodlu araç setimizi kullanarak güçlü entegrasyon iş akışları ve otomasyonlar oluşturun. - Kullanıcılarınıza platformunuzun içinden self servis entegrasyonlar sağlayın. - İhtiyaç duyduğunuz sayıda bulut uygulaması (veya şirket içi) arasında entegrasyon oluşturun. - Beyaz etiketli entegrasyon platformu. - Gelişmiş komut dosyası oluşturma işleviyle verileri aktarılırken düzenleyin. - Kullanıcılarınız için özel ısmarlama entegrasyonlar oluşturun ve dağıtın. - Kendi entegrasyon pazarınızı hızla oluşturun ve SaaS uygulamanıza ekleyin. Cyclr tamamen beyaz etiketlidir ve kısa sürede kendi entegrasyon hizmetlerinizi başlatmanıza ve depolamanıza olanak tanır.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring, küçük işletmelerin ve satıcıların API'leri herhangi bir kod olmadan üretkenlik araçlarına entegre etmelerine yardımcı olur; rapor otomasyonu, müşteri adayı oluşturma ve dinamik açılış sayfaları oluşturmak için kullanışlıdır. API veri yönetimi açısından Gartner, wired, BI ve Techcrunch tarafından tanınmaktadır.
© 2025 WebCatalog, Inc.