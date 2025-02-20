API Pazaryerleri - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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API pazaryerleri, API'leri toplamak için merkez görevi görerek uygulama geliştiricilerin API'lerini yüklemeleri, dağıtmaları ve para kazanmaları için bir platform sağlar. Bu pazaryerleri aynı zamanda tüketicilere kendi ürünlerine yönelik API'leri keşfedip uygulayabilecekleri bir alan da sunuyor. API'ler, diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilen uygulama bileşenlerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak tüketicilerin harici bileşenleri kendi yazılımlarına entegre etmelerine olanak tanır. Örneğin, seyahat rezervasyonu uygulaması oluşturan bir geliştirici, uygulamasını geliştirmek için Google Haritalar API'sini kullanabilir. API pazaryerleri hem işletmelere hem de geliştiricilere fayda sağlar. Tüketiciler için bu platformlar, API'leri bulma ve birleştirme sürecini basitleştirerek daha güçlü ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Geliştiriciler veya sağlayıcılar için API pazaryerleri, API'lerinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırarak daha fazla kullanıcının bunlara erişmesine olanak tanır. Ek olarak geliştiriciler API'lerini ücretsiz olarak sunmak yerine kullanım haklarını pazarda satarak para kazanabilirler. Hem API tüketicileri hem de sağlayıcılar bu pazar yerlerini kullanır. Tüketiciler bunları uygulama geliştirmelerine yönelik API'ler sağlamak için kullanırken, sağlayıcılar ise hizmetlerini mevcut altyapılarının izin verebileceğinden daha esnek bir şekilde sunmak için bunları kullanıyor. API pazaryerleri uygulamalar arasındaki entegrasyonu geliştirerek süreci daha rahat ve verimli hale getirir. Genellikle mobil geliştirme ve hızlı uygulama geliştirme araçları da dahil olmak üzere uygulama geliştirme yazılımlarıyla birlikte kullanılırlar.
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Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi Grafiği Diffbot'un Bilgi Grafiği ürünü, kuruluşlar, ürünler, makaleler, etkinlikler ve daha fazlasını içeren 10 milyardan fazla varlıktan oluşan dünyanın en büyük bağlamsal veritabanıdır. Knowledge Graph'ın yenilikçi NLP ve olgu ayrıştırma teknolojileri, varlıkları 1 trilyondan fazla veriyi içeren bağlamsal veritabanlarına bağlar
Celigo EU
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'dir. Bu, Celigo'nun bakımını diğer platformlarla kıyaslanamayacak kadar kolay hale getirerek yol boyunca her adımda sizi destekler. Celigo, Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite ve çok daha fazlası gibi popüler bulut uygulamaları için önceden oluşturulmuş, tam olarak yönetilen entegrasyon uygulamalarından oluşan bir paket olan Entegrasyon Uygulamalarına sahiptir. İşletmenizin gelişen dijital ortama uyum sağlamasının yanı sıra gelişmesine de yardımcı olmak, yolun her adımında verimlilik, görünürlük ve ileri ivme sağlamak için buradayız. Bizi www.celigo.com adresinden ziyaret edin ve işinizi bugün nasıl dönüştürebileceğimizi, herkesin katılımıyla daha fazlasını, daha hızlı inşa etmenizi sağlayacağımızı keşfedin.
Celigo US
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'dir. Bu, Celigo'nun bakımını diğer platformlarla kıyaslanamayacak kadar kolay hale getirerek yol boyunca her adımda sizi destekler. Celigo, Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite ve çok daha fazlası gibi popüler bulut uygulamaları için önceden oluşturulmuş, tam olarak yönetilen entegrasyon uygulamalarından oluşan bir paket olan Entegrasyon Uygulamalarına sahiptir. İşletmenizin gelişen dijital ortama uyum sağlamasının yanı sıra gelişmesine de yardımcı olmak, yolun her adımında verimlilik, görünürlük ve ileri ivme sağlamak için buradayız. Bizi www.celigo.com adresinden ziyaret edin ve işinizi bugün nasıl dönüştürebileceğimizi, herkesin katılımıyla daha fazlasını, daha hızlı inşa etmenizi sağlayacağımızı keşfedin.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz bir deneyim sağlayın, - ayrıntılı analizler sayesinde kullanıcı davranışınızı anlayın ve hızla harekete geçin.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
CodeCanyon
codecanyon.net
Her web sitesi kurulumu için binlerce kod, komut dosyası ve eklenti. Dünyanın en iyi geliştiricileri tarafından oluşturulan, her bütçeye uygun e-ticaret eklentileri, mobil uygulama şablonları, PHP, Bootstrap ve daha fazlası arasından seçim yapın.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Pusher
pusher.com
Mobil ve web için gerçek zamanlı deneyimleri güçlendiriyoruz. Esnek, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay, çift yönlü barındırılan API'ler. Kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı özellikleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için karmaşık mesajlaşma altyapısını oluşturuyor ve sürdürüyoruz.
Aspose
aspose.app
Aspose.Total, geliştiricilerin farklı platformlarda ve programlama dillerinde farklı dosya formatlarını değiştirmesine olanak tanıyan bir Aspose API koleksiyonudur.
APILayer
apilayer.com
APILayer bir API pazarıdır. APILayer, dünya çapındaki geliştiricilerin ve işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır, bulut tabanlı API ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Günümüzde her boyuttaki kuruluş, karmaşık dijital dönüşümleri ve bağlantı ve gerçek zamanlı verilere yönelik artan talebi desteklemek için mücadele ediyor. APILayer, hızlı yapılandırılabilen ve minimum düzeyde bakım gerektiren son derece güvenilir ve ölçeklenebilir API'lerle bu talebi karşılıyor. APILayer ürünleri, bireysel geliştiricilerden büyük kuruluşlara kadar 1.200.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir.
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerini sağlayan küresel bir uzak şirkettir. Zapier, Sunnyvale, California'da bulunmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede bulunan 250 çalışanın bir işgücünü kullanıyor.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
Make
make.com
Make (eski adıyla Integromat), iş akışlarını görsel olarak oluşturmanıza, oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Uygulamaları birkaç tıklamayla bağlamak ve senaryo adı verilen sınırsız iş akışları oluşturmak için eğlenceli sürükle ve bırak arayüzünü kullanın. Senaryolarınızı anında veya programa göre çalışacak şekilde ayarlayın veya ihtiyacınız olduğunda senaryonun gerçek zamanlı çalışmasını izleyin.
IFTTT
ifttt.com
IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. Örneğin, kullanıcı bir hashtag kullanarak tweet attığında veya bir fotoğrafı kopyaladığında bir uygulama bir e-posta mesajı gönderebilir. Birisi bir fotoğrafta bir kullanıcıyı etiketlerse Facebook, kullanıcının arşivine aktarır. Hizmet, web tabanlı uygulamanın yanı sıra iOS ve Android'de de çalışır. Şubat 2015'te IFTTT, orijinal uygulamasını IF olarak yeniden adlandırdı ve kullanıcıların kısayol uygulamaları ve eylemler oluşturabileceği Do adlı yeni bir uygulama paketi yayınladı. 2015 yılı itibarıyla IFTTT kullanıcıları her gün yaklaşık 20 milyon tarif oluşturuyor. Do uygulama paketinin tüm işlevleri o zamandan beri yeniden tasarlanan IFTTT uygulamasına entegre edildi.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izlemeyi, uygulama performansı izlemeyi ve günlük yönetimini entegre eder ve otomatikleştirir. Datadog, dijital dönüşümü ve bulut geçişini sağlamak, geliştirme, operasyonlar, güvenlik ve iş ekipleri arasında işbirliğini artırmak, uygulamaları pazara sunma süresini hızlandırmak, sorun çözme süresini kısaltmak ve uygulamaları güvenli hale getirmek için her boyuttaki ve çok çeşitli sektörlerdeki kuruluşlar tarafından kullanılır. ve altyapı, kullanıcı davranışını anlayın ve temel iş ölçümlerini izleyin.
Cyclr
cyclr.com
Cyclr, SaaS uygulamalarının uygulama içi entegrasyon yeteneklerini hızla genişletmesine olanak tanıyan yerleşik bir entegrasyon araç setidir (iPaaS). Platformunuzla yüzlerce üçüncü taraf uygulama arasında entegrasyon oluşturmaya yönelik bir sürükle ve bırak arayüzü de dahil olmak üzere az kodlu araç setimizi kullanarak güçlü entegrasyon iş akışları ve otomasyonlar oluşturun. - Kullanıcılarınıza platformunuzun içinden self servis entegrasyonlar sağlayın. - İhtiyaç duyduğunuz sayıda bulut uygulaması (veya şirket içi) arasında entegrasyon oluşturun. - Beyaz etiketli entegrasyon platformu. - Gelişmiş komut dosyası oluşturma işleviyle verileri aktarılırken düzenleyin. - Kullanıcılarınız için özel ısmarlama entegrasyonlar oluşturun ve dağıtın. - Kendi entegrasyon pazarınızı hızla oluşturun ve SaaS uygulamanıza ekleyin. Cyclr tamamen beyaz etiketlidir ve kısa sürede kendi entegrasyon hizmetlerinizi başlatmanıza ve depolamanıza olanak tanır.
Blockspring
blockspring.com
Blockspring, küçük işletmelerin ve satıcıların API'leri herhangi bir kod olmadan üretkenlik araçlarına entegre etmelerine yardımcı olur; rapor otomasyonu, müşteri adayı oluşturma ve dinamik açılış sayfaları oluşturmak için kullanışlıdır. API veri yönetimi açısından Gartner, wired, BI ve Techcrunch tarafından tanınmaktadır.
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