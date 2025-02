API Pazaryerleri - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

IFTTT

IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. Örneğin, kullanıcı bir hashtag kullanarak tweet attığında veya bir fotoğrafı kopyaladığında bir uygulama bir e-posta mesajı gönderebilir. Birisi bir fotoğrafta bir kullanıcıyı etiketlerse Facebook, kullanıcının arşivine aktarır. Hizmet, web tabanlı uygulamanın yanı sıra iOS ve Android'de de çalışır. Şubat 2015'te IFTTT, orijinal uygulamasını IF olarak yeniden adlandırdı ve kullanıcıların kısayol uygulamaları ve eylemler oluşturabileceği Do adlı yeni bir uygulama paketi yayınladı. 2015 yılı itibarıyla IFTTT kullanıcıları her gün yaklaşık 20 milyon tarif oluşturuyor. Do uygulama paketinin tüm işlevleri o zamandan beri yeniden tasarlanan IFTTT uygulamasına entegre edildi.