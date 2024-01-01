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API Pazaryerleri - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
API pazaryerleri, API'leri toplamak için merkez görevi görerek uygulama geliştiricilerin API'lerini yüklemeleri, dağıtmaları ve para kazanmaları için bir platform sağlar. Bu pazaryerleri aynı zamanda tüketicilere kendi ürünlerine yönelik API'leri keşfedip uygulayabilecekleri bir alan da sunuyor. API'ler, diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurabilen uygulama bileşenlerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak tüketicilerin harici bileşenleri kendi yazılımlarına entegre etmelerine olanak tanır. Örneğin, seyahat rezervasyonu uygulaması oluşturan bir geliştirici, uygulamasını geliştirmek için Google Haritalar API'sini kullanabilir. API pazaryerleri hem işletmelere hem de geliştiricilere fayda sağlar. Tüketiciler için bu platformlar, API'leri bulma ve birleştirme sürecini basitleştirerek daha güçlü ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştirmelerine yardımcı oluyor. Geliştiriciler veya sağlayıcılar için API pazaryerleri, API'lerinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırarak daha fazla kullanıcının bunlara erişmesine olanak tanır. Ek olarak geliştiriciler API'lerini ücretsiz olarak sunmak yerine kullanım haklarını pazarda satarak para kazanabilirler. Hem API tüketicileri hem de sağlayıcılar bu pazar yerlerini kullanır. Tüketiciler bunları uygulama geliştirmelerine yönelik API'ler sağlamak için kullanırken, sağlayıcılar ise hizmetlerini mevcut altyapılarının izin verebileceğinden daha esnek bir şekilde sunmak için bunları kullanıyor. API pazaryerleri uygulamalar arasındaki entegrasyonu geliştirerek süreci daha rahat ve verimli hale getirir. Genellikle mobil geliştirme ve hızlı uygulama geliştirme araçları da dahil olmak üzere uygulama geliştirme yazılımlarıyla birlikte kullanılırlar.
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IFTTT
ifttt.com
IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. ...
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
Make
make.com
Make (eski adıyla Integromat), iş akışlarını görsel olarak oluşturmanıza, oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır. Uygulamaları birkaç tıklamayla bağlamak ve senaryo adı verilen sınırsız iş akışları oluşturmak için eğlenceli sürükle ve bırak arayüzünü kullanın. Senaryolarınızı anında veya...
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI, geliştiricilerin dünyanın en iyi API'lerini bulup doğrudan bunlara bağlanmalarına ve kendi API'lerini tek bir merkezi konumdan yönetmelerine yardımcı olan bir API Merkezidir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Aspose
aspose.app
Aspose.Total, geliştiricilerin farklı platformlarda ve programlama dillerinde farklı dosya formatlarını değiştirmesine olanak tanıyan bir Aspose API koleksiyonudur.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut çağındaki geliştiriciler, BT operasyon ekipleri, güvenlik mühendisleri ve iş kullanıcıları için izleme, güvenlik ve analiz platformudur. SaaS platformu, müşterilerimizin tüm teknoloji yığınının birleşik, gerçek zamanlı gözlemlenebilirliğini sağlamak için altyapı izleme, uygulama perfo...
CodeCanyon
codecanyon.net
Her web sitesi kurulumu için binlerce kod, komut dosyası ve eklenti. Dünyanın en iyi geliştiricileri tarafından oluşturulan, her bütçeye uygun e-ticaret eklentileri, mobil uygulama şablonları, PHP, Bootstrap ve daha fazlası arasından seçim yapın.
APILayer
apilayer.com
APILayer bir API pazarıdır. APILayer, dünya çapındaki geliştiricilerin ve işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır, bulut tabanlı API ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Günümüzde her boyuttaki kuruluş, karmaşık dijital dönüşümleri ve bağlan...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi ...
Pusher
pusher.com
Mobil ve web için gerçek zamanlı deneyimleri güçlendiriyoruz. Esnek, ölçeklenebilir ve kullanımı kolay, çift yönlü barındırılan API'ler. Kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu gerçek zamanlı özellikleri hızlı bir şekilde oluşturabilmeniz için karmaşık mesajlaşma altyapısını oluşturuyor ve sürdürüyoruz.
Blockspring
blockspring.com
Satış ve işe alım için yeni Blockspring uygulamasıyla potansiyel müşteri listelerini hızlı bir şekilde oluşturun ve zenginleştirin.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Celigo EU
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'd...
Celigo US
celigo.com
Celigo, iş kullanıcıları ve benzer şekilde geliştiriciler tarafından sevilen, çalışma zamanı yapay zekası ve en büyük entegrasyon zorluklarını çözmek için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş entegrasyonlar gibi araçlarla kritik görev süreçleri için özel olarak tasarlanmış modern bir iPaaS'd...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr, SaaS uygulamalarının uygulama içi entegrasyon yeteneklerini hızla genişletmesine olanak tanıyan yerleşik bir entegrasyon araç setidir (iPaaS). Platformunuzla yüzlerce üçüncü taraf uygulama arasında entegrasyon oluşturmaya yönelik bir sürükle ve bırak arayüzü de dahil olmak üzere az kodlu araç...