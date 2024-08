API Pazaryerleri - En Popüler Uygulamalar - Butan

IFTTT

ifttt.com

IFTTT olarak da bilinen If This Then That, uygulama adı verilen basit koşullu ifadelerden oluşan zincirler oluşturan ücretsiz bir web tabanlı hizmettir. Bir uygulama, Gmail, Facebook, Telegram, Instagram veya Pinterest gibi diğer web hizmetlerinde meydana gelen değişiklikler tarafından tetiklenir. ...