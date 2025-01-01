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API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar

API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.

Apigee

Apigee

google.com

Apigee, API'lerin geliştirilmesi, yönetimi ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI, kod yazmadan REST API'ler oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir araçtır; veri kaynaklarından API'ler oluşturur.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.

Xano

Xano

xano.com

Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Mockaroo, geliştiricilerin yazılımlarını test etmek için CSV, JSON, SQL ve Excel formatlarında özelleştirilmiş test verileri oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

Highen API, geliştiricilere ve işletmelere sistemler arasında veri alışverişi ve otomatik iş akışları oluşturma imkanı sunan bir REST API setidir.

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.

RSS API

RSS API

rssapi.net

RSS API, RSS, ATOM ve JSON beslemelerini REST API üzerinden kolayca ayrıştırma, işleme ve Webhook ile yeni öğeleri alma imkanı sunar.

ModelsLab

ModelsLab

modelslab.com

ModelsLab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan kullanılabilir API setleridir. Farklı uygulamalarla kolayca entegre edilebilir.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic, bulut ve şirket içi veri kaynaklarını bağlayarak entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Kong

Kong

konghq.com

Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr, API'leri erişim koşulları ve monetizasyon modelleriyle dağıtarak satışları artıran bir geliştirici portalıdır. Kullanıcı davranışını analiz eder.

Workato

Workato

workato.com

Workato, uygulamaları entegre eden ve iş akışlarını otomatikleştiren bir platformdur. Kodlama gerektirmeden kullanıcılara erişilebilir çözümler sunar.

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

FormCarry, HTML formlarınızı işlevsel hale getirir; e-posta bildirimleri alabilir, dosya yükleyebilir ve diğer uygulamalarla entegre olabilirsiniz.

APItoolkit

APItoolkit

apitoolkit.io

Apitoolkit, API yönetimi ve entegrasyonu sağlayan bir platformdur. Geliştiricilere API tasarımı, güvenliği ve testi konularında araçlar sunar.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi, uygulamaları, verileri ve cihazları entegre eden bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş konektörler sunar.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo, geliştiricilerin API'lerini yönetmelerine, güvence altına almalarına ve oran sınırlaması uygulamalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Userparser

Userparser

userparser.com

Userparser, kullanıcı ajanı ayrıştırıcısı ve IP adresi sorgulama API'sidir. Kullanıcıların konumunu ve cihazlarını belirlemek için ayrıntılı veri sunar.

Pellerex

Pellerex

pellerex.com

Pellerex, yazılım geliştirmeyi hızlandıran bağımsız ve yönetilen temel bileşenler ile API'ler ve canlı hizmetler sunan bir bulut tabanlı ekosistemdir.

Mockfly

Mockfly

mockfly.dev

Mockfly, geliştiricilerin mock API'ler oluşturup yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ve çoklu yanıt seçenekleri sunar.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Elastic.io, SaaS, on-premise ve IoT sistemler arasında entegrasyonu kolaylaştıran düşük kodlu bir bulut tabanlı platformdur.

Apitally

Apitally

apitally.io

Apitally, Python ve Node.js ile API izlemeye yönelik basit bir SaaS çözümü sunar; veri gizliliğine odaklanır, hassas veri toplamaz ve kolay entegrasyon sağlar.

APPSeCONNECT

APPSeCONNECT

appseconnect.com

APPSeCONNECT, uygulamaları bağlayarak iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur.

DCKAP

DCKAP

dckap.com

DCKAP Integrator, ERP ve diğer iş uygulamalarını bağlayarak veri senkronizasyonu ve otomasyon sağlar. İşletmelerin operasyonlarını daha verimli yönetmesine yardımcı olur.

Warrant

Warrant

warrant.dev

Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolü sağlamak için açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir.

Singular

Singular

singular.net

Singular, pazarlama ROI'sini ölçmek, kullanıcı davranışlarını izlemek ve kampanyaları optimize etmek için entegre bir analiz platformudur.

MovingLake

MovingLake

movinglake.com

MovingLake, gerçek zamanlı veri konektörleri sağlayan bir API bağlantı platformudur. Farklı veri kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırarak işletmelere yardımcı olur.

Stellate

Stellate

stellate.co

Stellate uygulaması, GraphQL API'nizi ölçeklendirmenizi, sorgularınızı önbelleğe almanızı, kullanım bilgileri elde etmenizi ve zararlı sorgulardan korumanızı sağlar.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit, çeşitli sistemler arasında veri entegrasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. API tasarımı ve otomasyon desteği sunar.

Moesif

Moesif

moesif.com

Moesif, API kullanımını izlemek, sorunları çözmek ve faturalandırma süreçlerini yönetmek için analitik ve monetizasyon araçları sunan bir platformdur.

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io

broadpeak.io, video içeriği sağlayıcılarına akıllı, hızlı ve güvenilir akış kalitesi sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı akış uyarlamalarıyla kullanıcı deneyimini geliştirir.

Traject Data

Traject Data

trajectdata.com

Traject Data, ana arama ve e-ticaret sitelerinde veri sağlayan bir uygulamadır. Gerçek zamanlı, düşük maliyetli veri sunar ve işletmelere özel analiz olanağı sağlar.

Treblle

Treblle

treblle.com

Treblle, API'lerin izlenmesi ve yönetimi için kapsamlı bir SDK'dır. Gerçek zamanlı izleme, otomatik dokümantasyon ve analiz gibi özellikler sunar.

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API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog