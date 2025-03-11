API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar

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API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.
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Postman Web
postman.com
Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
Apigee
google.com
Apigee, API'lerin geliştirilmesi, yönetimi ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, kod yazmadan REST API'ler oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir araçtır; veri kaynaklarından API'ler oluşturur.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Xano
xano.com
Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo, geliştiricilerin yazılımlarını test etmek için CSV, JSON, SQL ve Excel formatlarında özelleştirilmiş test verileri oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.
Hyphen API
hyphenapi.com
Highen API, geliştiricilere ve işletmelere sistemler arasında veri alışverişi ve otomatik iş akışları oluşturma imkanı sunan bir REST API setidir.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.
Backendless
backendless.com
Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Checkly
checklyhq.com
Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.
RSS API
rssapi.net
RSS API, RSS, ATOM ve JSON beslemelerini REST API üzerinden kolayca ayrıştırma, işleme ve Webhook ile yeni öğeleri alma imkanı sunar.
Tray.io
tray.io
Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan kullanılabilir API setleridir. Farklı uygulamalarla kolayca entegre edilebilir.
Choreo
choreo.dev
Choreo, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını, izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir iç geliştirici platformudur.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, bulut ve şirket içi veri kaynaklarını bağlayarak entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Kong
konghq.com
Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.
Blobr
blobr.io
Blobr, API'leri erişim koşulları ve monetizasyon modelleriyle dağıtarak satışları artıran bir geliştirici portalıdır. Kullanıcı davranışını analiz eder.
Workato
workato.com
Workato, uygulamaları entegre eden ve iş akışlarını otomatikleştiren bir platformdur. Kodlama gerektirmeden kullanıcılara erişilebilir çözümler sunar.
Formcarry
formcarry.com
FormCarry, HTML formlarınızı işlevsel hale getirir; e-posta bildirimleri alabilir, dosya yükleyebilir ve diğer uygulamalarla entegre olabilirsiniz.
APItoolkit
apitoolkit.io
Apitoolkit, API yönetimi ve entegrasyonu sağlayan bir platformdur. Geliştiricilere API tasarımı, güvenliği ve testi konularında araçlar sunar.
Boomi
boomi.com
Boomi, uygulamaları, verileri ve cihazları entegre eden bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve önceden oluşturulmuş konektörler sunar.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, geliştiricilerin API'lerini yönetmelerine, güvence altına almalarına ve oran sınırlaması uygulamalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı ajanı ayrıştırıcısı ve IP adresi sorgulama API'sidir. Kullanıcıların konumunu ve cihazlarını belirlemek için ayrıntılı veri sunar.
Pellerex
pellerex.com
Pellerex, yazılım geliştirmeyi hızlandıran bağımsız ve yönetilen temel bileşenler ile API'ler ve canlı hizmetler sunan bir bulut tabanlı ekosistemdir.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly, geliştiricilerin mock API'ler oluşturup yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ve çoklu yanıt seçenekleri sunar.
elastic.io
elastic.io
Elastic.io, SaaS, on-premise ve IoT sistemler arasında entegrasyonu kolaylaştıran düşük kodlu bir bulut tabanlı platformdur.
Apitally
apitally.io
Apitally, Python ve Node.js ile API izlemeye yönelik basit bir SaaS çözümü sunar; veri gizliliğine odaklanır, hassas veri toplamaz ve kolay entegrasyon sağlar.
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT, uygulamaları bağlayarak iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator, ERP ve diğer iş uygulamalarını bağlayarak veri senkronizasyonu ve otomasyon sağlar. İşletmelerin operasyonlarını daha verimli yönetmesine yardımcı olur.
Warrant
warrant.dev
Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolü sağlamak için açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir.
Singular
singular.net
Singular, pazarlama ROI'sini ölçmek, kullanıcı davranışlarını izlemek ve kampanyaları optimize etmek için entegre bir analiz platformudur.
MovingLake
movinglake.com
MovingLake, gerçek zamanlı veri konektörleri sağlayan bir API bağlantı platformudur. Farklı veri kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştırarak işletmelere yardımcı olur.
Stellate
stellate.co
Stellate uygulaması, GraphQL API'nizi ölçeklendirmenizi, sorgularınızı önbelleğe almanızı, kullanım bilgileri elde etmenizi ve zararlı sorgulardan korumanızı sağlar.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, çeşitli sistemler arasında veri entegrasyonu ve yönetimi sağlayan bir platformdur. API tasarımı ve otomasyon desteği sunar.
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io, video içeriği sağlayıcılarına akıllı, hızlı ve güvenilir akış kalitesi sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı akış uyarlamalarıyla kullanıcı deneyimini geliştirir.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data, ana arama ve e-ticaret sitelerinde veri sağlayan bir uygulamadır. Gerçek zamanlı, düşük maliyetli veri sunar ve işletmelere özel analiz olanağı sağlar.
Moesif
moesif.com
Moesif, API kullanımını izlemek, sorunları çözmek ve faturalandırma süreçlerini yönetmek için analitik ve monetizasyon araçları sunan bir platformdur.
Treblle
treblle.com
Treblle, API'lerin izlenmesi ve yönetimi için kapsamlı bir SDK'dır. Gerçek zamanlı izleme, otomatik dokümantasyon ve analiz gibi özellikler sunar.
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